Esta semana tuvimos la oportunidad de sentarnos con los dos principales desarrolladores de backend de la plataforma Appmaster.io y discutir su visión, opinión y sugerencias con respecto al movimiento sin código. Creemos que esta pequeña charla sin adornos podría disminuir algunas dudas y brindar más información sobre la ausencia de código por parte de los desarrolladores de primera línea.

Nota: Debido al consentimiento de confidencialidad, solo podemos compartir los nombres de pila del entrevistado.

☕ Entrevista a Vladimir:

¿Cuál es tu experiencia en programación? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?

Llevo más de 10 años programando. Antes de unirme a Appmaster.io, solía programar en Golang durante unos 5 años.

¿Cómo se enteró de la ausencia de código?

Lo supe una vez que comencé a participar en el desarrollo de la plataforma sin código en Appmaster.io. Honestamente, a veces incluso me arrepiento de no haberme enterado antes del no-code, ya que podría solucionar muchos problemas durante mi trabajo anterior. # Nbsp;

¿Qué te motivó a comenzar a desarrollar una plataforma sin código?

Como nunca supe de la ausencia de código antes de unirme a Appmaster.io, no había una motivación inicial para ese tipo de trabajo. Sin embargo, una vez que comencé a trabajar en estrecha colaboración con la plataforma sin código, comencé a comprender el valor de la misma y, finalmente, me motivé para mejorarla y crear una herramienta sencilla y perfecta para la creación de aplicaciones. ¿No crees que suena innovador que la gente ahora pueda crear software sin usar una sola línea de código?

¿Comparte la creencia de que la ausencia de código puede reemplazar a los desarrolladores y tomar su trabajo?

No, no creo en eso. Después de trabajar en estrecha colaboración con plataformas sin código, me sentí seguro de que la ausencia de código no reemplazará a los desarrolladores y no me privará de mi trabajo. En cambio, siento que la ausencia de código crea oportunidades potenciales de crecimiento para mí, ya que puedo asignarle todas las tareas manuales y trabajar en algo más interesante.

¿En qué estás trabajando ahora mismo? ¿Qué está yendo bien y fácilmente en el desarrollo de la plataforma sin código y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta?

Actualmente, estoy trabajando en un sistema para actualizaciones de módulos. El código es bueno y fácil de escribir, por supuesto, a veces aparecen algunos errores menores, pero nosotros, como equipo, los solucionamos de inmediato.

¿Utilizaría usted mismo plataformas sin código? ¿Usarías Appmaster.io?

Por supuesto, planeo usarlo en el futuro. Sin código es un gran ahorro de tiempo y esfuerzo, especialmente si necesita construir una aplicación web o móvil funcional. Mi característica favorita de la plataforma Appmaster.io que me convence de usarla es la recuperación automática de las aplicaciones generadas en caso de errores críticos. Como soy el desarrollador, conozco el dolor de los múltiples errores, por lo que esa característica proporciona un gran alivio.

¿Qué futuro predice para la ausencia de código?

Creo que la ausencia de código ocupará firmemente su nicho entre los arquitectos de aplicaciones y los programadores de nivel medio. No-code definitivamente se puede usar ampliamente para empresas o nuevas empresas, donde las personas desean crear rápidamente productos completos y listos para usar. # Nbsp;

¿Qué puede recomendar a los usuarios potenciales de plataformas sin código?

Sal y disfruta de la naturaleza con más frecuencia. Nadar en el mar, río, hacer senderismo o acampar según la oportunidad. Pase más tiempo con su familia, pase el rato con sus amigos y, si algo no está claro sobre el no-code, escríbanos a [email protected]; lo ayudaremos.

☕ Entrevista con Nz:

¿Cuál es tu experiencia en programación? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?

Mi experiencia ronda los 6,5 años de programación. Antes de unirme a Apppmaster.io, solía programar en Golang.

¿Cómo se enteró de la ausencia de código?

Aprendí sobre la existencia de tales soluciones de programación visual de familiares. Esa vez necesitaron ayuda para crear un bot en poco tiempo. Más tarde, por curiosidad, comencé a estudiar soluciones similares sin código y finalmente me uní a Appmaster.io, donde aprendí el potencial sin código.

¿Qué te motivó a comenzar a desarrollar una plataforma sin código?

Mencioné antes que tenía bastante curiosidad por las soluciones sin código, por lo que esto puede considerarse como algo que me empujó a sumergirme por completo en el trabajo en la plataforma sin código Appmaster.io. Además, creo que sin código es el futuro de la programación, y también me gustaría avanzar con el futuro.

¿Comparte la creencia de que la ausencia de código puede reemplazar a los desarrolladores y tomar su trabajo?

La ausencia de código permitirá automatizar la mayoría de las operaciones de rutina, crear aplicaciones indudablemente buenas, pero reemplazar completamente a los desarrolladores, nunca. El mundo seguirá requiriendo que los desarrolladores realicen otras tareas complejas e incluso que mejoren las plataformas sin código para convertirlas en una herramienta verdaderamente imprescindible.

¿En qué estás trabajando ahora mismo? ¿Qué está yendo bien y fácilmente en el desarrollo de la plataforma sin código y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta?

Mi parte del desarrollo es el backend. Las tareas diarias no son difíciles, pero las soluciones arquitectónicas deben estar bien pensadas, por lo que la mayoría de las veces el proceso de pensamiento y la toma de decisiones toman más tiempo de lo esperado. En general, puedo decir firmemente que disfruto trabajar con el equipo en la plataforma Appmaster.io.

¿Utilizaría usted mismo plataformas sin código?

Si necesitara una solución para crear una aplicación web o móvil, usaría la plataforma sin código. Sin embargo, estoy interesado en desarrollar la parte del servidor de las aplicaciones, por lo que es posible que desee hacerlo yo mismo. Pero, si tuviera que construir la aplicación de calidad rápidamente, definitivamente no usar código es el camino.

¿Qué futuro predice para la ausencia de código?

Simplificará las tareas típicas del día a día, automatizará algunos procesos de rutina y popularizará la esfera de TI para todos los segmentos de la población. Si miro un poco más, incluso siento que el no-código puede convertirse en una herramienta insustituible para el uso diario, al igual que usamos nuestros teléfonos móviles en este momento.

¿Qué puede recomendar a los usuarios potenciales de plataformas sin código?

Recomendaría no molestarse porque la plataforma no utiliza el lenguaje de programación tradicional. Todavía funciona en condiciones, bucles y lógica similares, pero solo se representan visualmente. Se hace para permitir que los usuarios dominen rápidamente la técnica de desarrollo de la plataforma sin código y respalden sus soluciones.









