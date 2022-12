Questa settimana abbiamo avuto l'opportunità di sederci con i due principali sviluppatori backend della piattaforma Appmaster.io e di discutere la loro visione, le loro opinioni e i loro suggerimenti riguardo al movimento no-code. Riteniamo che una chiacchierata del genere, priva di abbellimenti, possa dissipare alcuni dubbi e fornire maggiori informazioni sul no-code da parte degli sviluppatori di prima linea.

Nota: a causa del consenso alla riservatezza, siamo in grado di condividere solo i nomi di battesimo degli intervistati.

Intervista a Vladimir:

Qual è la sua esperienza di programmazione? Da quanto tempo lo fai?

Programmo da più di 10 anni. Prima di entrare in Appmaster.io ho programmato su Golang per circa 5 anni.

Come sei venuto a conoscenza del no-code?

Ho imparato a conoscerlo quando ho iniziato a partecipare allo sviluppo della piattaforma no-code di Appmaster.io. Onestamente, a volte mi pento di non aver conosciuto il no-code prima, perché avrebbe potuto risolvere molti problemi del mio lavoro precedente;

Cosa ti ha spinto a iniziare a sviluppare una piattaforma no-code?

Poiché non conoscevo il no-code prima di entrare in Appmaster.io, non c'era alcuna motivazione iniziale per questo tipo di lavoro. Tuttavia, quando ho iniziato a lavorare a stretto contatto con la piattaforma no-code, ho iniziato a comprenderne il valore e alla fine sono stato motivato a migliorarla e a creare uno strumento semplice e perfetto per la creazione di applicazioni. Non le sembra innovativo che ora si possa costruire un software senza usare una sola riga di codice?!

Condivide la convinzione che il no-code possa sostituire gli sviluppatori e rubare loro il lavoro?

No, non ci credo. Dopo aver lavorato a stretto contatto con le piattaforme no-code, mi sono convinto che il no-code non sostituirà gli sviluppatori e non mi priverà del mio lavoro. Al contrario, ritengo che il no-code mi crei potenziali opportunità di crescita, in quanto posso affidargli tutte le attività manuali e lavorare a qualcosa di più interessante.

A cosa state lavorando in questo momento? Che cosa sta andando bene e con facilità nello sviluppo della piattaforma no-code e quali sono le sfide che sta affrontando?

Attualmente sto lavorando a un sistema di aggiornamento dei moduli. Il codice è buono e facile da scrivere; naturalmente, a volte compaiono alcuni errori minori, ma noi, come team, li affrontiamo subito.

Lei stesso utilizzerebbe piattaforme no-code? Userebbe Appmaster.io?

Certo, ho intenzione di usarle in futuro. Il no-code è un enorme risparmio di tempo e fatica, soprattutto se si deve costruire un'applicazione web o mobile funzionale. La mia caratteristica preferita della piattaforma Appmaster.io, che mi convince a utilizzarla, è il ripristino automatico delle applicazioni generate in caso di errori critici. Poiché sono uno sviluppatore, conosco bene il dolore di errori multipli, quindi questa funzione mi dà un grande sollievo.

Quale futuro prevede per il no-code?

Penso che il no-code occuperà saldamente la sua nicchia tra gli architetti di applicazioni e i programmatori di medio livello. Sicuramente il no-code può essere ampiamente utilizzato per le aziende o le startup, dove le persone vogliono creare rapidamente prodotti completi e pronti all'uso.#nbsp;

Cosa può consigliare ai potenziali utenti delle piattaforme no-code?

Uscire e godersi la natura più spesso. Nuotate in mare, in un fiume, fate escursioni o campeggiate, a seconda delle opportunità. Trascorrete più tempo con la vostra famiglia, uscite con i vostri amici e se qualcosa non vi è chiaro riguardo al no-code, scriveteci a [email protected] - vi aiuteremo.

Intervista con Nz:

Qual è la tua esperienza di programmazione? Da quanto tempo lo fai?

La mia esperienza è di circa 6,5 anni di programmazione. Prima di entrare in Apppmaster.io, programmavo su Golang.

Come sei venuto a conoscenza del no-code?

Ho saputo dell'esistenza di queste soluzioni di programmazione visuale da alcuni parenti. Quella volta avevano bisogno di aiuto per creare un bot in poco tempo. In seguito, per curiosità, ho iniziato a studiare soluzioni no-code simili e infine mi sono unito ad Appmaster.io, dove ho appreso il potenziale del no-code.

Cosa l'ha spinta a iniziare a sviluppare una piattaforma no-code?

Ho già detto in precedenza che ero molto curioso delle soluzioni no-code, quindi questo può essere considerato come qualcosa che mi ha spinto a immergermi completamente nel lavoro sulla piattaforma no-code di Appmaster.io. Inoltre, credo che il no-code sia il futuro della programmazione e vorrei seguire questo futuro.

Condivide la convinzione che il no-code possa sostituire gli sviluppatori e prendere il suo posto?

Il no-code consentirà di automatizzare la maggior parte delle operazioni di routine, di creare applicazioni indubbiamente valide, ma di sostituire completamente gli sviluppatori - mai. Il mondo avrà ancora bisogno di sviluppatori per svolgere altri compiti complessi e anche per migliorare le piattaforme no-code per renderle davvero uno strumento indispensabile.

A cosa state lavorando in questo momento? Che cosa sta andando bene e con facilità nello sviluppo di piattaforme no-code e quali sono le sfide che sta affrontando?

La mia parte di sviluppo è il backend. Le attività quotidiane non sono difficili, ma le soluzioni architettoniche devono essere ben studiate, quindi il più delle volte il processo di riflessione e di decisione richiede più tempo del previsto. Nel complesso, posso dire che mi piace lavorare con il team della piattaforma Appmaster.io.

Utilizzerebbe lei stesso le piattaforme no-code?

Se avessi bisogno di una soluzione per costruire un'applicazione web o mobile, userei la piattaforma no-code. Tuttavia, sono interessato a sviluppare la parte server delle applicazioni, quindi potrei volerlo fare da solo. Ma se devo creare un'applicazione di qualità in tempi brevi, allora la strada da percorrere è sicuramente quella del no-code.

Quale futuro prevede per il no-code?

Semplificherà le attività tipiche di tutti i giorni, automatizzerà alcuni processi di routine e renderà popolare la sfera IT per tutti i segmenti della popolazione. Se guardiamo un po' più in là, credo addirittura che il no-code possa diventare uno strumento insostituibile per l'uso quotidiano, proprio come oggi usiamo i nostri telefoni cellulari.

Cosa può consigliare ai potenziali utenti delle piattaforme no-code?

Consiglierei di non preoccuparsi del fatto che la piattaforma non utilizza il linguaggio di programmazione tradizionale. Funziona ancora con condizioni, cicli e logica simili, ma sono solo rappresentati visivamente. Questo è stato fatto per consentire agli utenti di padroneggiare rapidamente la tecnica di sviluppo della piattaforma no-code e di supportare le loro soluzioni.









Volete iniziare a costruire senza codice?





Trovate ulteriori informazioni nel nostro blog e storie ispiratrici nella pagina delle testimonianze per iniziare a costruire la vostra applicazione. La nostra documentazione può esservi utile indipendentemente dal vostro attuale livello di competenza.

Cliccate qui per iniziare a costruire con AppMaster.io.