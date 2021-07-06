لقد أتيحت لنا هذا الأسبوع فرصة للجلوس مع مطوري الواجهة الخلفية الرئيسيين لمنصة Appmaster.io ومناقشة رؤيتهم وآرائهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بحركة عدم وجود رمز. نعتقد أن مثل هذا الحديث الصغير بدون زخرفة يمكن أن يقلل من بعض الشكوك ويعطي مزيدًا من الأفكار حول عدم وجود رمز من مطوري الخط الأول.

ملاحظة: نظرًا لموافقة السرية ، لا يمكننا سوى مشاركة الأسماء الأولى للشخص الذي تمت مقابلته.

☕ مقابلة مع فلاديمير:

ما هي خبرتك في البرمجة؟ منذ متى وانت تقوم بهذا؟

لقد كنت أبرمج لأكثر من 10 سنوات. قبل الانضمام إلى Appmaster.io كنت أبرمج في Golang لمدة 5 سنوات تقريبًا.

كيف تعرفت على عدم وجود كود؟

لقد علمت بذلك بمجرد أن بدأت في المشاركة في تطوير النظام الأساسي بدون رمز في Appmaster.io. بصراحة ، أحيانًا يؤسفني أنني لم أتعرف على رمز no-code سابقًا ، لأنه يمكن أن يحل العديد من المشكلات أثناء عملي السابق. # nbsp؛

ما الذي دفعك للبدء في تطوير منصة خالية من التعليمات البرمجية؟

نظرًا لأنني لم أعرف مطلقًا بعدم وجود رمز قبل الانضمام إلى Appmaster.io ، لم يكن هناك دافع أولي لهذا النوع من العمل. ومع ذلك ، بمجرد أن بدأت العمل عن كثب مع النظام الأساسي بدون رمز ، بدأت أفهم قيمة ذلك ، وفي النهاية حصلت على الدافع لتحسينه وجعل أداة بسيطة مثالية لبناء التطبيق. ألا تعتقد أن الأمر يبدو رائداً ، حيث يمكن للناس الآن إنشاء برامج دون استخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية؟!

هل تشترك في الاعتقاد بأن لا رمز يمكن أن يحل محل المطورين ويأخذ وظيفتك؟

لا ، أنا لا أؤمن بذلك. بعد العمل عن كثب مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود ، أصبحت واثقًا من أن no-code لن يحل محل المطورين ولن يحرمني من عملي. بدلاً من ذلك ، أشعر أن عدم وجود رمز يخلق فرص نمو محتملة بالنسبة لي حيث يمكنني إعطاء جميع المهام اليدوية إليه والعمل على شيء أكثر إثارة للاهتمام.

تشتمل المرافق المتاحة بالحمام على مجفف شعر وأدوات نظافة مجانية؟ ما الذي يسير بشكل جيد وسهل في تطوير النظام الأساسي بدون رمز وما هي التحديات التي تواجهها؟

حاليًا ، أعمل على نظام لتحديثات الوحدات. الكود جيد وسهل الكتابة ، بالطبع ، تظهر بعض الأخطاء الطفيفة في بعض الأحيان ، لكننا كفريق واحد ، نعالجها على الفور.

هل ستستخدم منصات بدون كود بنفسك؟ هل ستستخدم Appmaster.io؟

بالطبع ، أخطط لاستخدامه في المستقبل. يعد No-code توفيرًا كبيرًا للوقت والجهد ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب أو تطبيق جوال وظيفي. الميزة المفضلة لمنصة Appmaster.io التي تقنعني باستخدامها هي الاستعادة التلقائية للتطبيقات التي تم إنشاؤها في حالة حدوث أخطاء فادحة. نظرًا لأنني المطور ، فأنا أعلم ألم الأخطاء المتعددة ، لذا توفر هذه الميزة مثل هذا الارتياح.

ما هو المستقبل الذي تتوقعه لعدم وجود رمز؟

أعتقد أن عدم وجود رمز سيحتل مكانته الخاصة بين مهندسي التطبيقات والمبرمجين من المستوى المتوسط. لا يوجد رمز يمكن استخدامه بالتأكيد على نطاق واسع للشركات أو الشركات الناشئة ، حيث يريد الناس إنشاء منتجات كاملة وجاهزة للاستخدام بسرعة. # nbsp؛

ما الذي يمكنك أن توصي به للمستخدمين المحتملين للمنصات التي لا تحتوي على كود؟

اخرج واستمتع بالطبيعة كثيرًا. السباحة في البحر أو النهر أو المشي لمسافات طويلة أو التخييم حسب الفرصة. اقضِ المزيد من الوقت مع عائلتك ، واجلس مع أصدقائك ، وإذا لم يكن هناك شيء واضح بشأن رمز عدم وجود رمز ، فاكتب إلينا على [email protected] - سنساعدك.

☕ مقابلة مع Nz:

ما هي خبرتك في البرمجة؟ منذ متى وانت تقوم بهذا؟

خبرتي حوالي 6.5 سنة من البرمجة. قبل الانضمام إلى Apppmaster.io ، كنت أقوم بالبرمجة على Golang.

كيف تعرفت على عدم وجود كود؟

علمت بوجود مثل هذه الحلول البرمجية المرئية من الأقارب. في ذلك الوقت احتاجوا إلى المساعدة في إنشاء روبوت في وقت قصير. في وقت لاحق ، بدافع الفضول ، بدأت في دراسة حلول عدم وجود كود مماثلة وانضممت أخيرًا إلى Appmaster.io ، حيث تعلمت إمكانية عدم وجود كود.

ما الذي دفعك للبدء في تطوير منصة خالية من التعليمات البرمجية؟

لقد ذكرت من قبل أنني كنت أشعر بالفضول حيال الحلول الخالية من الأكواد ، لذلك يمكن اعتبار ذلك شيئًا دفعني إلى الغوص بشكل كامل في العمل على النظام الأساسي بدون كود Appmaster.io. أيضًا ، أعتقد أن عدم وجود رمز هو مستقبل البرمجة ، وأود أن أتقدم مع المستقبل أيضًا.

هل تشترك في الاعتقاد بأن لا رمز يمكن أن يحل محل المطورين ويأخذ وظيفتك؟

سيسمح عدم وجود رمز بأتمتة معظم العمليات الروتينية ، وإنشاء تطبيقات جيدة بلا شك ، ولكن يحل محل المطورين تمامًا - أبدًا. سيظل العالم يطلب من المطورين القيام ببعض المهام المعقدة الأخرى وحتى تحسين الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية لجعلها حقًا أداة لا غنى عنها.

تشتمل المرافق المتاحة بالحمام على مجفف شعر وأدوات نظافة مجانية؟ ما الذي يسير بشكل جيد وسهل في تطوير النظام الأساسي بدون رمز وما هي التحديات التي تواجهها؟

الجزء الخاص بي من التطوير هو الواجهة الخلفية. المهام اليومية ليست صعبة ، ولكن الحلول المعمارية يجب أن تكون مدروسة جيدًا ، لذلك في معظم الوقت تستغرق عملية التفكير واتخاذ القرار وقتًا أطول من المتوقع. بشكل عام ، يمكنني القول بقوة أنني أستمتع بالعمل مع الفريق على منصة Appmaster.io.

هل ستستخدم منصات بدون كود بنفسك؟

إذا كنت بحاجة إلى حل لإنشاء تطبيق ويب أو جوال ، فسأستخدم النظام الأساسي بدون رمز. ومع ذلك ، فأنا مهتم بتطوير جزء الخادم من التطبيقات ، وبالتالي قد أرغب في القيام بذلك بنفسي. ولكن ، إذا كنت سأضطر إلى إنشاء تطبيق عالي الجودة بسرعة ، فمن المؤكد أن الطريق هو عدم وجود رمز.

ما هو المستقبل الذي تتوقعه لعدم وجود رمز؟

ستعمل على تبسيط المهام المعتادة اليومية ، وأتمتة بعض العمليات الروتينية ، ونشر مجال تكنولوجيا المعلومات لجميع شرائح السكان. إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك ، فأنا أشعر حتى أنه لا يمكن أن يصبح أي رمز أداة لا يمكن الاستغناء عنها للاستخدام اليومي ، تمامًا كما نستخدم هواتفنا المحمولة في الوقت الحالي.

ما الذي يمكنك أن توصي به للمستخدمين المحتملين للمنصات التي لا تحتوي على كود؟

أوصي بعدم الانزعاج من أن النظام الأساسي لا يستخدم لغة البرمجة التقليدية. لا يزال يعمل في ظروف وحلقات ومنطق متشابهة ، لكن يتم تصويرها بشكل مرئي فقط. يتم ذلك للسماح للمستخدمين بإتقان تقنية تطوير النظام الأساسي بدون رمز ودعم حلولهم بسرعة.









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