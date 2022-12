W tym tygodniu mieliśmy okazję usiąść z dwoma głównymi backend developerami platformy Appmaster.io i porozmawiać o ich wizji, opinii i sugestiach dotyczących ruchu no-code. Wierzymy, że taka mała rozmowa bez upiększania może zmniejszyć niektóre wątpliwości i dać więcej wglądu w no-code od deweloperów z pierwszej linii.

Uwaga: Ze względu na zgodę na poufność, jesteśmy w stanie udostępnić tylko imiona rozmówców.

☕ Wywiad z Vladimirem:

Jakie jest Twoje doświadczenie w programowaniu? Jak długo się tym zajmujesz?

Programuję od ponad 10 lat. Przed dołączeniem do Appmaster.io programowałem na Golangu przez około 5 lat.

Jak dowiedziałeś się o no-code?

Dowiedziałem się o tym, gdy zacząłem uczestniczyć w rozwoju platformy no-code w Appmaster.io. Szczerze mówiąc, czasami nawet żałuję, że nie poznałem no-code wcześniej, ponieważ mógłby on naprawić wiele problemów podczas mojej poprzedniej pracy.#nbsp;

Co zmotywowało Cię do rozpoczęcia rozwoju platformy no-code?

Ponieważ nigdy nie wiedziałem o no-code przed dołączeniem do Appmaster.io, nie było początkowej motywacji do tego rodzaju pracy. Jednak gdy zacząłem ściśle współpracować z platformą no-code, zacząłem rozumieć jej wartość i ostatecznie zmotywowałem się do ulepszenia jej i stworzenia doskonałego prostego narzędzia do budowania aplikacji. Czy nie uważasz, że to brzmi przełomowo, że ludzie mogą teraz budować oprogramowanie bez użycia jednej linii kodu?

Czy podzielasz przekonanie, że no-code może zastąpić programistów i zabrać im pracę?

Nie, nie wierzę w to. Po ścisłej współpracy z platformami no-code nabrałem pewności, że no-code nie zastąpi deweloperów i nie pozbawi mnie pracy. Zamiast tego czuję, że no-code stwarza dla mnie potencjalne możliwości rozwoju, ponieważ mogę oddać mu wszystkie manualne zadania i pracować nad czymś bardziej interesującym.

Nad czym pracujesz w tej chwili? Co idzie dobrze i łatwo w rozwoju platformy no-code, a z jakimi wyzwaniami się spotykasz?

Obecnie pracuję nad systemem do aktualizacji modułów. Kod jest dobry i łatwy do napisania, oczywiście czasem pojawiają się jakieś drobne błędy, ale my jako zespół zajmujemy się nimi od razu.

Czy sam korzystałbyś z platform no-code? Czy użyłbyś Appmaster.io?

Oczywiście, planuję korzystać z nich w przyszłości. No-code to ogromna oszczędność czasu i wysiłku, szczególnie jeśli potrzebujesz zbudować funkcjonalną aplikację webową lub mobilną. Moją ulubioną funkcją platformy Appmaster.io, która przekonuje mnie do korzystania z niej, jest automatyczne odzyskiwanie wygenerowanych aplikacji w przypadku błędów krytycznych. Ponieważ jestem deweloperem, znam ból związany z licznymi błędami, więc ta funkcja zapewnia taką ulgę.

Jaką przyszłość przewidujesz dla no-code?

Myślę, że no-code mocno zajmie swoją niszę pomiędzy architektami aplikacji a programistami średniego szczebla. No-code zdecydowanie może być szeroko stosowany w firmach lub startupach, gdzie ludzie chcą szybko tworzyć pełnoprawne, gotowe do użycia produkty.#nbsp;

Co możesz polecić potencjalnym użytkownikom platform no-code?

Wyjdź z domu i częściej ciesz się naturą. Pływaj w morzu, rzece, chodź na piesze wycieczki lub biwakuj w zależności od okazji. Spędzaj więcej czasu z rodziną, spędzaj czas ze znajomymi, a jeśli coś nie jest jasne w kwestii no-code, to napisz do nas na [email protected] - pomożemy Ci.

☕ Wywiad z Nz:

Jakie jest Twoje doświadczenie w programowaniu? Od jak dawna się tym zajmujesz?

Moje doświadczenie to około 6,5 roku programowania. Przed dołączeniem do Apppmaster.io zajmowałem się programowaniem na Golangu.

W jaki sposób dowiedziałeś się o no-code?

O istnieniu takich wizualnych rozwiązań programistycznych dowiedziałem się od bliskich. Tym razem potrzebowali oni pomocy w stworzeniu bota w krótkim czasie. Później z ciekawości zacząłem studiować podobne rozwiązania no-code i w końcu dołączyłem do Appmaster.io, gdzie poznałem potencjał no-code.

Co zmotywowało Cię do rozpoczęcia rozwoju platformy no-code?

Wspomniałem wcześniej, że byłem dość ciekawy rozwiązań no-code, więc można to uznać za coś, co popchnęło mnie do pełnego zanurzenia się w pracę nad platformą no-code Appmaster.io. Wierzę również, że no-code to przyszłość programowania i chciałbym podążać za tą przyszłością.

Czy podzielasz przekonanie, że no-code może zastąpić programistów i zająć Twoją pracę?

No-code pozwoli zautomatyzować większość rutynowych czynności, zbuduje niewątpliwie dobre aplikacje, ale całkowicie zastąpi programistów - nigdy. Świat nadal będzie wymagał programistów do wykonania kilku innych skomplikowanych zadań, a nawet do udoskonalenia platform no-code, aby stały się one naprawdę niezbędnym narzędziem.

Nad czym pracujesz w tej chwili? Co idzie dobrze i łatwo w rozwoju platformy no-code, a jakie są wyzwania, przed którymi stoisz?

Moja część rozwoju to backend. Codzienne zadania nie są trudne, ale rozwiązania architektoniczne muszą być dobrze przemyślane, więc przez większość czasu proces myślenia i podejmowania decyzji trwa dłużej niż się spodziewałem. Ogólnie rzecz biorąc, mogę zdecydowanie powiedzieć, że lubię pracować z zespołem na platformie Appmaster.io.

Czy sam korzystałbyś z platform no-code?

Jeśli potrzebowałbym rozwiązania do budowy aplikacji webowej lub mobilnej, użyłbym platformy no-code. Interesuje mnie jednak rozwój części serwerowej aplikacji, stąd być może chciałbym to zrobić sam. Ale jeśli musiałbym szybko zbudować wysokiej jakości aplikację, to zdecydowanie no-code jest drogą.

Jaką przyszłość przewidujesz dla no-code?

Ułatwi on codzienne typowe zadania, zautomatyzuje niektóre rutynowe procesy i spopularyzuje sferę IT dla wszystkich segmentów populacji. Jeśli spojrzeć nieco dalej, to mam nawet wrażenie, że no-code może stać się niezastąpionym narzędziem codziennego użytku, takim samym jak teraz używamy naszych telefonów komórkowych.

Co możesz polecić potencjalnym użytkownikom platform no-code?

Poleciłbym nie przejmować się tym, że platforma nie używa tradycyjnego języka programowania. Nadal działa na podobnych warunkach, pętlach i logice, ale są one tylko wizualnie przedstawione. Jest to zrobione po to, aby użytkownicy mogli szybko opanować technikę tworzenia platform bez kodu i wspierać swoje rozwiązania.









Chcesz zacząć budować bez kodu?





Znajdź więcej informacji na naszym blogu i inspirujące historie na stronie z referencjami, aby zacząć budować swoją aplikację. Nasza dokumentacja może przynieść Ci korzyści niezależnie od tego, jaki jest Twój obecny poziom umiejętności.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć budowanie z AppMaster.io.