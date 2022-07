Cette semaine, nous avons eu l'occasion de nous asseoir avec les deux principaux développeurs backend de la plate-forme Appmaster.io et de discuter de leur vision, de leur opinion et de leurs suggestions concernant le mouvement sans code. Nous pensons qu'une telle conversation sans fioritures pourrait atténuer certains doutes et donner plus d'informations sur le non-code de la part des développeurs de première ligne.

Remarque : En raison du consentement de confidentialité, nous ne pouvons partager que les prénoms de la personne interrogée.

☕ Entretien avec Vladimir :

Quelle est votre expérience en programmation ? Depuis combien de temps faites-vous cela ?

Je programme depuis plus de 10 ans. Avant de rejoindre Appmaster.io, j'ai programmé sur Golang pendant environ 5 ans.

Comment avez-vous connu le no-code ?

Je l'ai appris une fois que j'ai commencé à participer au développement de la plateforme sans code chez Appmaster.io. Honnêtement, je regrette même parfois de ne pas avoir entendu parler du no-code plus tôt, car cela pourrait résoudre de nombreux problèmes lors de mes précédents travaux.#nbsp;

Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à développer une plateforme sans code ?

Comme je n'avais jamais entendu parler du no-code avant de rejoindre Appmaster.io, il n'y avait aucune motivation initiale pour ce genre de travail. Cependant, une fois que j'ai commencé à travailler en étroite collaboration avec la plate-forme sans code, j'ai commencé à en comprendre la valeur et j'ai finalement été motivé pour l'améliorer et en faire un outil simple et parfait pour la création d'applications. Ne pensez-vous pas que cela semble révolutionnaire, que les gens puissent maintenant créer des logiciels sans utiliser une seule ligne de code ?!

Partagez-vous la conviction que le no-code peut remplacer les développeurs et prendre votre travail ?

Non, je n'y crois pas. Après avoir travaillé en étroite collaboration avec des plateformes sans code, je suis devenu convaincu que le no-code ne remplacera pas les développeurs et ne me privera pas de mon travail. Au lieu de cela, je pense que le no-code crée des opportunités de croissance potentielles pour moi puisque je peux lui confier toutes les tâches manuelles et travailler sur quelque chose de plus intéressant.

Sur quoi travailles-tu en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe bien et facilement dans le développement de la plate-forme sans code et quels sont les défis auxquels vous faites face ?

Actuellement, je travaille sur un système de mise à jour des modules. Le code est bon et facile à écrire, bien sûr, quelques erreurs mineures apparaissent parfois, mais nous, en équipe, les résolvons tout de suite.

Utiliseriez-vous vous-même des plateformes sans code ? Utiliseriez-vous Appmaster.io ?

Bien sûr, je prévois de l'utiliser à l'avenir. L'absence de code est une énorme économie de temps et d'efforts, surtout si vous devez créer une application Web ou mobile fonctionnelle. Ma fonctionnalité préférée de la plateforme Appmaster.io qui me convainc de l'utiliser est la récupération automatique des applications générées en cas d'erreurs critiques. Depuis que je suis le développeur, je connais la douleur des erreurs multiples, donc cette fonctionnalité offre un tel soulagement.

Quel avenir prédisez-vous pour le no-code ?

Je pense que le no-code occupera fermement sa place entre les architectes d'applications et les programmeurs de niveau intermédiaire. No-code peut certainement être largement utilisé pour les entreprises ou les startups, où les gens veulent créer rapidement des produits à part entière et prêts à l'emploi.#nbsp;

Que pouvez-vous recommander aux utilisateurs potentiels de plateformes sans code ?

Sortez et profitez de la nature plus souvent. Nagez dans la mer, la rivière, partez en randonnée ou en camping selon l'occasion. Passez plus de temps avec votre famille, passez du temps avec vos amis et si quelque chose n'est pas clair à propos du no-code, écrivez-nous à [email protected] - nous vous aiderons.

Entretien avec Nz :

Quelle est votre expérience en programmation ? Depuis combien de temps faites-vous cela ?

Mon expérience est d'environ 6,5 ans de programmation. Avant de rejoindre Apppmaster.io, je faisais de la programmation sur Golang.

Comment avez-vous connu le no-code ?

J'ai appris l'existence de telles solutions de programmation visuelle par des proches. Cette fois, ils avaient besoin d'aide pour créer un bot en peu de temps. Plus tard, par curiosité, j'ai commencé à étudier des solutions similaires sans code et j'ai finalement rejoint Appmaster.io, où j'ai appris le potentiel sans code.

Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à développer une plateforme sans code ?

J'ai déjà mentionné que j'étais assez curieux des solutions sans code, donc cela peut être considéré comme quelque chose qui m'a poussé à me plonger pleinement dans le travail sur la plate-forme sans code Appmaster.io. De plus, je crois que le no-code est l'avenir de la programmation, et j'aimerais également accompagner l'avenir.

Partagez-vous la conviction que le no-code peut remplacer les développeurs et prendre votre travail ?

No-code permettra d'automatiser la plupart des opérations de routine, de créer sans aucun doute de bonnes applications, mais de remplacer complètement les développeurs - jamais. Le monde exigera toujours des développeurs qu'ils effectuent d'autres tâches complexes et même qu'ils améliorent les plates-formes sans code pour en faire un outil indispensable.

Sur quoi travailles-tu en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe bien et facilement dans le développement de la plate-forme sans code et quels sont les défis auxquels vous faites face ?

Ma partie du développement est le backend. Les tâches quotidiennes ne sont pas difficiles, mais les solutions architecturales doivent être bien pensées, de sorte que la plupart du temps, le processus de réflexion et de prise de décision prend plus de temps que prévu. Dans l'ensemble, je peux fortement dire que j'aime travailler avec l'équipe sur la plate-forme Appmaster.io.

Utiliseriez-vous vous-même des plateformes sans code ?

Si j'avais besoin d'une solution pour créer une application Web ou mobile, j'utiliserais la plate-forme sans code. Cependant, je suis intéressé par le développement de la partie serveur des applications, je pourrais donc vouloir le faire moi-même. Mais, si je devais créer rapidement une application de qualité, alors l'absence de code est définitivement la solution.

Quel avenir prédisez-vous pour le no-code ?

Il simplifiera les tâches typiques du quotidien, automatisera certains processus de routine et popularisera la sphère informatique pour tous les segments de la population. Si à regarder un peu plus loin, j'ai même l'impression que le no-code peut devenir un outil irremplaçable pour un usage quotidien, tout comme nous utilisons nos téléphones portables en ce moment.

Que pouvez-vous recommander aux utilisateurs potentiels de plateformes sans code ?

Je recommanderais de ne pas s'inquiéter que la plate-forme n'utilise pas le langage de programmation traditionnel. Il fonctionne toujours dans des conditions, des boucles et une logique similaires, mais ils sont simplement représentés visuellement. Il est fait pour permettre aux utilisateurs de maîtriser rapidement la technique de développement de plate-forme sans code et de prendre en charge leurs solutions.









