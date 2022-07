Esta semana, tivemos a oportunidade de conversar com os dois principais desenvolvedores de back-end da plataforma Appmaster.io e discutir sua visão, opinião e sugestões sobre o movimento sem código. Acreditamos que essa conversa fiada sem enfeites poderia diminuir algumas dúvidas e dar mais informações sobre o no-code dos desenvolvedores de primeira linha.

Nota: Devido ao consentimento de confidencialidade, só podemos divulgar os primeiros nomes do entrevistado.

☕ Entrevista com Vladimir:

Qual é a sua experiência de programação? Há quanto tempo você vem fazendo isso?

Tenho programado há mais de 10 anos. Antes de ingressar na Appmaster.io, eu costumava programar na Golang por cerca de 5 anos.

Como você ficou sabendo sobre o não-código?

Aprendi sobre isso quando comecei a participar do desenvolvimento da plataforma sem código no Appmaster.io. Honestamente, às vezes até me arrependo de não ter conhecido o no-code antes, pois ele poderia resolver muitos problemas durante meu trabalho anterior. # Nbsp;

O que o motivou a começar a desenvolver uma plataforma sem código?

Como eu nunca conhecia o no-code antes de entrar no Appmaster.io, não houve motivação inicial para esse tipo de trabalho. No entanto, assim que comecei a trabalhar de perto com a plataforma sem código, comecei a entender o valor dela e eventualmente fiquei motivado para melhorá-la e fazer uma ferramenta simples e perfeita para a construção de aplicativos. Você não acha que parece inovador que as pessoas agora podem construir software sem usar uma única linha de código ?!

Você compartilha a crença de que nenhum código pode substituir os desenvolvedores e assumir o seu trabalho?

Não, eu não acredito nisso. Depois de trabalhar de perto com plataformas sem código, fiquei confiante de que o sem código não substituirá os desenvolvedores e não me privará do meu trabalho. Em vez disso, sinto que o não-código cria oportunidades potenciais de crescimento para mim, já que posso atribuir todas as tarefas manuais a ele e trabalhar em algo mais interessante.

No que você está trabalhando agora? O que está indo bem e fácil no desenvolvimento da plataforma sem código e quais são os desafios que você está enfrentando?

Atualmente, estou trabalhando em um sistema para atualizações de módulos. O código é bom e fácil de escrever, é claro, alguns pequenos erros aparecem às vezes, mas nós, como equipe, os resolvemos imediatamente.

Você mesmo usaria plataformas sem código? Você usaria Appmaster.io?

Claro, pretendo usá-lo no futuro. Sem código é uma grande economia de tempo e esforço, especialmente se você precisar criar uma web funcional ou um aplicativo móvel. Meu recurso favorito da plataforma Appmaster.io que me convence a usá-la é a recuperação automática dos aplicativos gerados em caso de erros críticos. Como sou o desenvolvedor, conheço a dor de vários erros, então esse recurso fornece um grande alívio.

Que futuro você prevê para o não-código?

Acho que nenhum código ocupará firmemente seu nicho entre arquitetos de aplicativos e programadores de nível médio. Sem código definitivamente pode ser amplamente usado para empresas ou startups, onde as pessoas desejam criar rapidamente produtos completos e prontos para uso. # Nbsp;

O que você pode recomendar para usuários em potencial de plataformas sem código?

Saia e aproveite a natureza com mais frequência. Nade no mar, rio, faça caminhadas ou acampar dependendo da oportunidade. Passe mais tempo com sua família, saia com seus amigos e se algo não estiver claro sobre o no-code, escreva para [email protected] - nós o ajudaremos.

☕ Entrevista com Nz:

Qual é a sua experiência de programação? Há quanto tempo você vem fazendo isso?

Minha experiência é de cerca de 6,5 anos de programação. Antes de ingressar no Apppmaster.io, eu costumava fazer programação no Golang.

Como você ficou sabendo sobre o não-código?

Aprendi sobre a existência de tais soluções de programação visual com parentes. Naquela época, eles precisaram de ajuda para criar um bot em pouco tempo. Mais tarde, por curiosidade, comecei a estudar soluções sem código semelhantes e finalmente entrei no Appmaster.io, onde aprendi o potencial sem código.

O que o motivou a começar a desenvolver uma plataforma sem código?

Mencionei antes que estava bastante curioso sobre as soluções sem código, então isso pode ser considerado como algo que me levou a mergulhar totalmente no trabalho na plataforma sem código Appmaster.io. Além disso, acredito que nenhum código é o futuro da programação e gostaria de acompanhar o futuro também.

Você compartilha a crença de que nenhum código pode substituir os desenvolvedores e assumir o seu trabalho?

Sem código permitirá automatizar a maioria das operações de rotina, construir aplicativos sem dúvida boas, mas substituir completamente os desenvolvedores - nunca. O mundo ainda exigirá que os desenvolvedores façam algumas outras tarefas complexas e até mesmo aprimorem as plataformas sem código para torná-las uma ferramenta realmente obrigatória.

No que você está trabalhando agora? O que está indo bem e fácil no desenvolvimento da plataforma sem código e quais são os desafios que você está enfrentando?

Minha parte do desenvolvimento é o backend. As tarefas do dia-a-dia não são difíceis, mas as soluções arquitetônicas precisam ser bem pensadas, portanto, na maioria das vezes, o processo de pensar e tomar decisões leva mais tempo do que o esperado. No geral, posso dizer com veemência que gosto de trabalhar com a equipe na plataforma Appmaster.io.

Você mesmo usaria plataformas sem código?

Se eu precisasse de uma solução para construir um aplicativo web ou móvel, usaria a plataforma sem código. No entanto, estou interessado em desenvolver a parte do servidor dos aplicativos, portanto, posso querer fazer isso sozinho. Mas, se eu tivesse que construir o aplicativo de qualidade rapidamente, então definitivamente sem código é o caminho.

Que futuro você prevê para o não-código?

Ele simplificará as tarefas típicas do dia a dia, automatizará alguns processos de rotina e popularizará a esfera de TI para todos os segmentos da população. Se olharmos um pouco mais longe, sinto até que o no-code pode se tornar uma ferramenta insubstituível para o uso diário, da mesma forma que usamos nossos telefones celulares agora.

O que você pode recomendar para usuários em potencial de plataformas sem código?

Eu recomendaria não se preocupar com o fato de a plataforma não usar a linguagem de programação tradicional. Ele ainda funciona em condições, loops e lógica semelhantes, mas eles são apenas representados visualmente. Isso é feito para permitir que os usuários dominem rapidamente a técnica de desenvolvimento de plataforma sem código e ofereçam suporte a suas soluções.









Quer começar a construir sem código?





Encontre mais informações em nosso blog e histórias inspiradoras na página de depoimentos para começar a construir seu aplicativo. Nossa documentação pode beneficiá-lo, independentemente do seu nível de habilidade atual.

Clique aqui para começar a construir com AppMaster.io.