无代码工具是一种特殊的应用程序，它提供了一个预构建模块库，无需任何代码行即可构建您的应用程序。它们具有人性化的界面，带有现成的小部件、块、UI 元素。它就像用于创建应用程序的乐高积木。这些解决方案可帮助任何企业实现日常流程的自动化。

非技术员工无代码使用的利润

本文收集了为什么您的员工应该将无代码应用程序和工具作为日常工具使用的主要原因。

快速进入应用程序构建

学习编程需要很多时间、多年的理论和实践。业务需要在快速发展的市场上做出有效决策。因此，您不能等待员工成长为前端开发人员。但是维护自己的 IT 部门或接受自由开发人员的服务通常会导致资金损失、错过最后期限、紧张、失眠和构建的应用程序不稳定。

无代码工具和平台为无需学习代码即可进入应用程序构建提供了绝佳机会。员工通常可以在几个晚上阅读文档并构建第一个应用程序。此应用程序可以立即实施到您的业务中。进入应用程序创作的速度快一百倍！

如果您现在没有准备投入时间沉浸在无代码中的员工，您可以使用无代码开发人员的服务。无代码开发人员可以与您的非技术员工在项目上协作，以在短期内获得最佳结果。他们的工作将比整个全周期开发团队的工作花费更少的钱。

无代码的流行度正在上升，无代码开发人员的数量正在滚雪球，因此我们创建了AppMaster.io ，一个独特的无代码平台，用于构建任何复杂的应用程序。由于这是一个专业工具，您将构建应用程序的员工应该具备基本的开发知识。尽管如此，即使有一点经验，他也可以使用 AppMaster.io Studio 的资源在一个月内创建一个“新 Facebook”！或者，您可以与您的员工合作使用我们的无代码开发人员的服务，他们将指导应用程序构建过程。

应用构建速度

经验丰富的开发人员编写代码的平均速度是每天 500 行代码。程序员花费 10-20% 的时间直接编写代码，其余 90% 的时间用于思考、研究和试验以找到最佳解决方案。

无代码平台已经拥有包含最流行解决方案的模板。在某些平台上，部分代码是由人工智能实时生成的。这意味着使用无代码技术使您的员工能够在一个晚上就创建一个简单的业务应用程序。您的员工或拥有无代码开发人员的员工可以在一个月内创建更复杂的应用程序。尽管如此，它将是一个多功能解决方案，例如，一个广泛的订单管理系统（CRM、OMS）、一个新的社交网络或一个类似的复杂项目。

并非每个没有代码的平台都拥有如此复杂项目所需的所有技术和模块，但AppMaster.io 拥有。我们使用 GoLang 作为内部厨房的主要语言，因此 AppMaster.io 每秒生成 22,000 行代码！这种速度允许超快的实时后端和前端编辑。此外，我们还有 40 多个模块和与流行服务的集成，您可以选择它们作为应用程序的基础。我们的客户收到稳定应用程序的速度至少比传统的开发方法快十倍（实际上，快一百倍）。

预算经济

无代码开发平台通过以下方式为企业节省资金：

在这里，关于无代码技术的经济效益的一个例子，您可以阅读AppMaster.io和Autodesk分销商案例10倍预算经济创建和启动自动化订单管理系统。

工作流程优化

无代码工具可以提升团队的整体公司文化和动力。

无代码技术可帮助员工自动化他们的工作流程并减少人为因素的错误。通过在工作流程中实施无代码工具，员工有更多时间进行实验和专业发展，从而提高整体生产力。

无代码工具为控制工作和结果提供了绝佳的可能性。无代码平台有助于跟踪所有工作操作和流程。员工在每个项目上花费的小时数将受到监控。统计提高了效率，提高了员工的工作质量。借助无代码平台，员工可以在没有 IT 专家帮助的情况下更改业务流程和工作流程细节。

我们还努力使您的应用程序创建和使用过程舒适。使用AppMaster.io ，您可以获得无水印的应用程序并对其进行认证，因为您可以访问源代码。您可以将它完全用作您的应用程序。在我们平台上构建的应用程序可以托管在您的服务器和我们的 AppMaster.io Cloud (APMS) 中。这是 AppMaster.io 的一项独特功能，可在创建和使用应用程序时消除您对法律和安全的担忧。

效率增长

无代码技术激励员工成为应用程序构建过程的一部分并深入合作。无代码工具帮助人们更多地与人合作，减少与文档和机器的工作。结果，员工成为更好的管理者、沟通者、以客户为导向的专家。这些好处会为您的公司带来更高的收入、更好的声誉和更广泛的客户群。

无代码技术为实现公司现代化腾出了员工的时间和双手。它提高了公司的生产力并改善了结果。与处理标准工作流程相比，实现业务目标的速度要快得多。您的员工将不会受到全周期开发和变更复杂性的困扰；他们将能够使用简单有效的工具并专注于创新和增长。

客户关怀和额外奖金

无代码平台在使用时提供了广泛的额外支持和可能性。例如， AppMaster.io有一个 Health Care Monitor 和一个实时错误报告系统（日志日志），允许您的员工以令人难以置信的速度进行任何更改和更正。此外，我们还提供聊天支持、在您的项目中设置巨大机器人和机器人的可能性、推送通知、社交身份验证、电子邮件、与您的员工每天使用的数百种其他流行应用程序和服务的集成。您可以为您的团队提供一体化解决方案，让您的工作流程变得轻松。它是一个具有人性化界面的无代码平台。

结论

无代码平台为您的非技术员工的复杂问题提供了一个多合一的解决方案，并为您的团队中的常见用法提供了大量积极的功能：

快速进入应用程序构建；

应用程序构建速度快；

预算经济；

工作流程自动化和优化；

业务效率和稳定的业绩增长；

范围广泛的附加标准和定制服务，以及强大的支持和快速解决问题的能力。

无代码是最相关的未来商业技术，它正在不可阻挡地发展，现在可供您使用。您可以立即使用AppMaster.io尝试所有这些好处。