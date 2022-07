Les outils sans code sont des applications spéciales qui proposent une bibliothèque de modules de pré-construction pour construire votre application sans aucune ligne de code. Ils ont des interfaces conviviales avec des widgets, des blocs et des éléments d'interface utilisateur prêts. C'est comme lego pour la création d'applications. Ces solutions aident toute entreprise à automatiser les processus de routine.

Bénéfices de l'utilisation sans code pour les employés non techniques

Cet article a rassemblé les principales raisons pour lesquelles les applications et les outils sans code devraient être impliqués parmi vos employés en tant qu'instruments de tous les jours.

Entrée rapide dans la création d'applications

Étudier la programmation prend beaucoup de temps, des années de théorie et de pratique. Les affaires sont quelque chose qui a besoin de décisions opérationnelles sur un marché en développement rapide. Vous ne pouvez donc pas attendre la croissance de vos employés pour devenir même un développeur front-end. Mais maintenir votre propre service informatique ou faire appel aux services de développeurs indépendants entraîne souvent des pertes d'argent, des délais non respectés, des nerfs, des nuits blanches et une instabilité de l'application construite.

Les outils et plates-formes sans code créent une excellente opportunité d'entrer dans la création d'applications sans étudier le code. Un employé peut généralement lire la documentation et créer la première application pendant plusieurs soirées. Et cette application peut être implémentée dans votre entreprise immédiatement. C'est une entrée cent fois plus rapide dans les créations d'applications !

Si vous n'avez pas d'employés prêts à consacrer leur temps à l'immersion en no-code dès maintenant, vous pouvez utiliser les services de développeurs no-code. Les développeurs sans code peuvent collaborer avec vos employés non techniques sur des projets pour obtenir le meilleur résultat à court terme. Leur travail coûtera moins cher que le travail de toute une équipe de développement à cycle complet.

La popularité du sans code augmente, le nombre de développeurs sans code fait boule de neige, nous avons donc créé AppMaster.io , une plate-forme sans code unique pour créer des applications de toute complexité. Puisqu'il s'agit d'un outil professionnel, votre employé qui construira l'application doit avoir des connaissances de base en développement. Pourtant, même avec un peu d'expérience, il peut créer un "nouveau Facebook" en un mois en utilisant les ressources d'AppMaster.io Studio ! Alternativement, vous pouvez utiliser les services de nos développeurs sans code en collaboration avec vos employés, qui guideront le processus de création de l'application.

Vitesse de création d'applications

La vitesse moyenne pour un développeur expérimenté d'écrire du code est de 500 lignes de code par jour. Un programmeur passe 10 à 20 % de son temps à écrire du code directement et les 90 % restants de son temps à réfléchir, à rechercher et à expérimenter pour trouver la meilleure solution.

Les plateformes sans code ont déjà des modèles avec les solutions les plus populaires. Sur certaines plateformes, le code est partiellement généré par l'intelligence artificielle en temps réel. Cela signifie que l'utilisation de technologies sans code donne à vos employés la possibilité de créer une application métier simple en une seule soirée. Votre employé ou votre employé avec un développeur sans code peut créer une application plus complexe en un mois. Néanmoins, ce sera une solution multifonctionnelle, par exemple un système de gestion des commandes étendu (CRM, OMS), un nouveau réseau social ou un projet complexe similaire.

Toutes les plates-formes sans code ne disposent pas de toutes les technologies et modules nécessaires pour un projet aussi complexe, mais AppMaster.io le fait. Nous utilisons GoLang comme langage principal pour notre cuisine interne, donc AppMaster.io génère 22 000 lignes de code par seconde ! Cette vitesse permet une édition backend et frontend ultra-rapide en temps réel. De plus, nous avons plus de 40 modules et intégrations avec des services populaires que vous pouvez choisir comme base pour votre application. Nos clients reçoivent des applications stables au moins dix fois plus vite (en pratique, cent fois plus vite) qu'avec l'approche classique du développement.

Économie budgétaire

Les plates-formes de développement sans code permettent aux entreprises d'économiser de l'argent en :

le faible coût de création et de maintenance des applications sans code ;

des modifications faciles à mettre en œuvre dans le flux de travail ordinaire, ce qui augmente la fidélité de vos clients (par exemple, avec AppMaster.io , vous pouvez apporter des modifications à votre application même chaque seconde sans avoir à comprendre l'ancien code à chaque fois et reconstruire de vastes quantités de données depuis le début);

automatiser les processus métier et simplifier les tâches de gestion de routine qui libéreront vos employés pour un autre type de travail créatif et mental ;

rendre votre entreprise plus efficace et rentable avec une vitesse de résolution de problèmes plus élevée et en excluant les facteurs humains ;

génération de statistiques pour corriger vos actions et objectifs dans le processus métier.

Ici, pour un exemple des avantages économiques des technologies sans code, vous pouvez lire le cas du distributeur AppMaster.io et Autodesk d'une économie de budget 10 fois supérieure pour la création et le lancement d'un système automatisé de gestion des commandes.

Optimisation du flux de travail

Les outils sans code peuvent augmenter la culture générale de l'entreprise et la motivation des équipes.

La technologie sans code aide les employés à automatiser leurs flux de travail et réduit les erreurs dues aux facteurs humains. Les employés disposent de plus de temps pour l'expérimentation et la croissance professionnelle avec la mise en œuvre d'outils sans code dans leur flux de travail, ce qui entraîne une productivité globale plus élevée.

Les outils sans code offrent une possibilité exceptionnelle de contrôler le travail et les résultats. Les plates-formes sans code aident à suivre toutes les actions et processus de travail. Le nombre d'heures que les employés consacrent à chaque projet sera surveillé. Les statistiques améliorent l'efficacité et la qualité du travail des employés. Avec une plate-forme sans code, les employés peuvent modifier les processus métier et les détails du flux de travail sans l'aide de spécialistes informatiques.

Nous essayons également de rendre le processus de création et d'utilisation de votre application confortable. Avec AppMaster.io , vous pouvez obtenir une application sans filigrane et la certifier car vous avez accès au code source. Vous pouvez l'utiliser comme totalement votre application. Les applications construites sur notre plateforme peuvent être hébergées sur votre serveur et dans notre AppMaster.io Cloud (APMS). Il s'agit d'une fonctionnalité unique d'AppMaster.io qui vous évite les problèmes juridiques et de sécurité lors de la création et de l'utilisation d'une application.

Croissance de l'efficacité

La technologie sans code motive les employés à participer au processus de création d'applications et à se lancer dans des collaborations. Les outils sans code aident les gens à travailler plus avec des gens et moins avec des documents et des machines. En conséquence, les employés deviennent de meilleurs gestionnaires, communicateurs, spécialistes orientés client. Ces avantages conduisent à des revenus plus élevés, à une meilleure réputation et à une clientèle plus large pour votre entreprise.

La technologie sans code libère le temps et les mains des employés pour moderniser l'entreprise. Il augmente la productivité de l'entreprise et améliore les résultats. Les objectifs commerciaux seront atteints beaucoup plus rapidement qu'avec la gestion d'un flux de travail standard. Vos employés ne souffriront pas des problèmes de développement en cycle complet et de la complexité des changements ; ils pourront utiliser un outil simple et efficace et se concentrer sur les innovations et la croissance.

Service client et bonus supplémentaires

Les plates-formes sans code offrent un large éventail de supports et de possibilités supplémentaires lors de leur utilisation. Par exemple, AppMaster.io dispose d'un moniteur de soins de santé et d'un système de rapport de bogues en temps réel (journal de journal) qui permet à vos employés d'apporter des modifications et des corrections incroyablement rapidement. En outre, nous avons une assistance par chat, la possibilité de configurer d'énormes bots et robots dans votre projet, des notifications push, une authentification sociale, un courrier électronique, une intégration avec des centaines d'autres applications et services populaires que vos employés utilisent quotidiennement. Vous obtenez une solution tout-en-un pour votre équipe qui facilite votre flux de travail. Il s'agit d'une plate-forme sans code avec une interface conviviale.

Conclusion

Les plates-formes sans code offrent une solution tout-en-un aux problèmes complexes de vos employés non techniques et disposent d'une grande liste de fonctionnalités positives pour son utilisation courante dans votre équipe :

entrée rapide dans la création d'applications ;

vitesse élevée de création d'applications ;

économie budgétaire;

automatisation et optimisation du flux de travail ;

efficacité commerciale et croissance stable des résultats ;

la large gamme de services standard et personnalisés supplémentaires avec un excellent support et une résolution rapide des problèmes.

No-code est la future technologie commerciale la plus pertinente qui se développe de manière imparable et est disponible pour vous dès maintenant. Vous pouvez essayer tous ces avantages dès aujourd'hui avec AppMaster.io .