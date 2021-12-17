أدوات بدون تعليمات برمجية هي تطبيقات خاصة تقترح مكتبة من وحدات ما قبل الإنشاء لإنشاء تطبيقك بدون أي سطر من التعليمات البرمجية. لديهم واجهات صديقة للإنسان مع عناصر واجهة مستخدم وكتل وعناصر واجهة مستخدم جاهزة. إنه مثل ليغو لإنشاء التطبيق. تساعد هذه الحلول أي شركة على أتمتة العمليات الروتينية.

أرباح الاستخدام بدون رمز للموظفين غير الفنيين

جمعت هذه المقالة الأسباب الرئيسية لضرورة مشاركة التطبيقات والأدوات التي لا تحتوي على كود بين موظفيك كأدوات يومية.

دخول سريع في بناء التطبيقات

تستغرق دراسة البرمجة الكثير من الوقت وسنوات من النظرية والتطبيق. العمل هو شيء يحتاج إلى قرارات عملية في السوق سريع التطور. لذلك لا يمكنك انتظار نمو موظفك حتى يصبح مطورًا للواجهة الأمامية. لكن الحفاظ على قسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بك أو الحصول على خدمات المطورين المستقلين غالبًا ما يؤدي إلى خسارة المال ، وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية ، والأعصاب ، والليالي بلا نوم ، وعدم استقرار التطبيق المدمج.

تخلق الأدوات والأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية فرصة ممتازة للدخول إلى بناء التطبيق دون دراسة الكود. يمكن للموظف عادة قراءة الوثائق وإنشاء التطبيق الأول لعدة أمسيات. ويمكن تنفيذ هذا التطبيق في عملك على الفور. إنه دخول أسرع بمئات المرات إلى إبداعات التطبيق!

إذا لم يكن لديك موظفون على استعداد لتكريس وقتهم للانغماس في نظام no-code الآن ، يمكنك استخدام خدمات مطوري no-code. يمكن للمطورين بدون أكواد التعاون مع موظفيك غير التقنيين في المشاريع للحصول على أفضل نتيجة على المدى القصير. سيكلف عملهم أموالاً أقل من عمل فريق تطوير كامل الدورة.

تزداد شعبية نظام no-code ، وعدد مطوري no-code آخذ في التزايد ، لذلك أنشأنا AppMaster.io ، وهو نظام أساسي فريد لا يحتوي على كود لبناء التطبيقات من أي تعقيد. نظرًا لأن هذه أداة احترافية ، يجب أن يتمتع الموظف الذي سيبني التطبيق بمعرفة التطوير الأساسية. ومع ذلك ، حتى مع قليل من الخبرة ، يمكنه إنشاء "فيسبوك جديد" خلال شهر باستخدام موارد AppMaster.io Studio! بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام خدمات المطورين بدون كود بالتعاون مع موظفيك ، الذين سيوجهون عملية بناء التطبيق.

سرعة بناء التطبيق

متوسط سرعة مطور متمرس لكتابة التعليمات البرمجية هو 500 سطر من التعليمات البرمجية في اليوم. يقضي المبرمج ما بين 10٪ و 20٪ من وقته في كتابة التعليمات البرمجية مباشرةً ، بينما يقضي 90٪ من وقته في التفكير والبحث والتجريب لإيجاد الحل الأفضل.

تحتوي الأنظمة الأساسية بدون رمز بالفعل على قوالب مع الحلول الأكثر شيوعًا. في بعض الأنظمة الأساسية ، يتم إنشاء الكود جزئيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. هذا يعني أن استخدام تقنيات عدم وجود رمز يمنح موظفيك القدرة على إنشاء تطبيق أعمال بسيط في أمسية واحدة فقط. يمكن لموظفك أو موظفك الذي لديه مطور لا يحتوي على رمز إنشاء تطبيق أكثر تعقيدًا في غضون شهر. ومع ذلك ، سيكون حلاً متعدد الوظائف ، على سبيل المثال ، نظام إدارة أوامر شامل (CRM ، OMS) ، أو شبكة اجتماعية جديدة ، أو مشروع معقد مماثل.

لا تحتوي كل منصة بدون رمز على جميع التقنيات والوحدات النمطية اللازمة لمثل هذا المشروع المعقد ، ولكن AppMaster.io يمتلكها . نحن نستخدم GoLang كلغة أساسية لمطبخنا الداخلي ، لذلك ينشئ AppMaster.io 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية! تتيح هذه السرعة إمكانية تحرير الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية بسرعة فائقة. بالإضافة إلى ذلك ، لدينا أكثر من 40 وحدة وتكامل مع الخدمات الشائعة التي يمكنك اختيارها كأساس لتطبيقك. يتلقى عملاؤنا تطبيقات مستقرة أسرع بعشر مرات على الأقل (عمليًا ، أسرع بمئة مرة) مما سيكون عليه مع النهج الكلاسيكي للتطوير.

اقتصاد الميزانية

توفر منصات التطوير بدون كود المال للأعمال من خلال:

التكلفة المنخفضة لإنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية وصيانتها ؛

تعديلات سهلة التنفيذ في سير العمل العادي ، مما يزيد من ولاء عملائك (على سبيل المثال ، مع AppMaster.io ، يمكنك إدخال تغييرات على تطبيقك حتى كل ثانية دون الحاجة إلى فهم الكود القديم في كل مرة وإعادة بناء الكثير كميات البيانات من البداية) ؛

أتمتة العمليات التجارية وتبسيط مهام المعالجة الروتينية التي ستحرر موظفيك لنوع آخر من العمل الإبداعي والعقلي ؛

جعل شركتك أكثر فعالية وربحية مع سرعة أعلى في حل المشكلات واستبعاد العوامل البشرية ؛

توليد الإحصائيات لتصحيح أفعالك وأهدافك في عملية الأعمال.

هنا ، للحصول على مثال على الفوائد الاقتصادية لتقنيات عدم وجود رمز ، يمكنك قراءة حالة موزع AppMaster.io و Autodesk بمعدل 10 أضعاف الاقتصاد في الميزانية لإنشاء وتشغيل نظام إدارة الطلبات الآلي.

تحسين سير العمل

يمكن لأدوات عدم وجود رمز رفع الثقافة العامة للشركة وتحفيز الفرق.

تساعد تقنية عدم وجود رمز الموظفين على أتمتة سير العمل وتقليل أخطاء العوامل البشرية. يتمتع الموظفون بوقت إضافي للتجريب والنمو المهني من خلال تنفيذ أدوات بدون رمز في سير عملهم ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الإجمالية.

توفر أدوات عدم وجود كود إمكانية رائعة للتحكم في العمل والنتائج. تساعد الأنظمة الأساسية بدون رمز على تتبع جميع إجراءات وعمليات العمل. سيتم رصد عدد الساعات التي يقضيها الموظفون في كل مشروع. تعمل الإحصائيات على تحسين الكفاءة وتحسين جودة عمل الموظفين. باستخدام نظام أساسي بدون رمز ، يمكن للموظفين تغيير عمليات الأعمال وتفاصيل سير العمل دون أي مساعدة من متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

نحاول أيضًا أن نجعل عملية إنشاء التطبيق واستخدامه مريحة. باستخدام AppMaster.io ، يمكنك الحصول على تطبيق مجاني بعلامات مائية واعتماده لأنه يمكنك الوصول إلى الكود المصدري. يمكنك استخدامه تمامًا كتطبيقك. يمكن استضافة التطبيقات المبنية على نظامنا الأساسي على الخادم الخاص بك وفي AppMaster.io Cloud (APMS). إنها ميزة فريدة في AppMaster.io تزيل المخاوف القانونية والأمنية منك أثناء إنشاء التطبيق واستخدامه.

نمو الكفاءة

تحفز تقنية عدم وجود كود الموظفين على أن يصبحوا جزءًا من عملية بناء التطبيق ويغوصون في عمليات التعاون. تساعد أدوات بدون تعليمات برمجية الأشخاص على العمل بشكل أكبر مع الأشخاص وبدرجة أقل مع المستندات والأجهزة. نتيجة لذلك ، يصبح الموظفون أفضل مديرين ومتصلين ومتخصصين موجهين نحو العملاء. تؤدي هذه المزايا إلى دخل أعلى وسمعة أفضل وقاعدة عملاء أوسع لشركتك.

تحرر تقنية No-code الوقت وأيدي الموظفين لتحديث الشركة. يرفع إنتاجية الشركة ويحسن النتائج. سيتم تحقيق أهداف العمل بشكل أسرع بكثير من التعامل مع سير العمل القياسي. لن يعاني موظفوك من مشاكل تطوير الدورة الكاملة وتعقيد إجراء التغييرات ؛ سيكونون قادرين على استخدام أداة بسيطة وفعالة والتركيز على الابتكارات والنمو.

رعاية العملاء والمكافآت الإضافية

توفر الأنظمة الأساسية بدون رمز نطاقًا واسعًا من الدعم الإضافي والإمكانيات أثناء استخدامه. على سبيل المثال ، يحتوي AppMaster.io على مراقب الرعاية الصحية ونظام تقرير الأخطاء في الوقت الفعلي (دفتر اليومية) الذي يسمح لموظفيك بإجراء أي تغييرات وتصحيحات بسرعة لا تصدق. أيضًا ، لدينا دعم الدردشة ، وإمكانية إعداد روبوتات وروبوتات هائلة في مشروعك ، ودفع الإشعارات ، والمصادقة الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، والتكامل مع مئات التطبيقات والخدمات الشائعة الأخرى التي يستخدمها موظفوك يوميًا. تحصل على حل شامل لفريقك يجعل سير عملك أمرًا سهلاً. إنها منصة لا تحتوي على كود بواجهة صديقة للإنسان.

الاستنتاجات

توفر الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية حلاً شاملاً للمشاكل المعقدة للموظفين غير التقنيين ولديها قائمة رائعة من الميزات الإيجابية لاستخدامها المشترك في فريقك:

دخول سريع في بناء التطبيقات ؛

سرعة عالية في بناء التطبيقات ؛

اقتصاد الميزانية

أتمتة سير العمل وتحسينه ؛

كفاءة الأعمال ونمو النتائج المستقر ؛

مجموعة واسعة من الخدمات القياسية والمخصصة الإضافية مع دعم كبير وحل سريع للمشكلات.

No-code هي تقنية مستقبل الأعمال الأكثر ارتباطًا والتي تتطور بلا توقف ومتاحة لك الآن. يمكنك تجربة كل هذه الفوائد اليوم مع AppMaster.io .