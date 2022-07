No-Code-Tools sind spezielle Anwendungen, die eine Bibliothek von vorgefertigten Modulen vorschlagen, um Ihre App ohne jede Codezeile zu erstellen. Sie haben benutzerfreundliche Schnittstellen mit fertigen Widgets, Blöcken und UI-Elementen. Es ist wie Lego für die App-Erstellung. Diese Lösungen helfen jedem Unternehmen, Routineprozesse zu automatisieren.

Gewinne aus der No-Code-Nutzung für nicht-technische Mitarbeiter

In diesem Artikel haben wir die wichtigsten Gründe zusammengestellt, warum No-Code-Apps und -Tools als alltägliche Instrumente bei Ihren Mitarbeitern eingesetzt werden sollten.

Schnelleinstieg in die App-Erstellung

Programmieren zu studieren braucht viel Zeit, Jahre der Theorie und Praxis. Geschäft ist etwas, das operative Entscheidungen auf dem sich schnell entwickelnden Markt erfordert. Sie können es also kaum erwarten, dass Ihr Mitarbeiterwachstum sogar ein Front-End-Entwickler wird. Aber der Unterhalt einer eigenen IT-Abteilung oder die Inanspruchnahme der Dienste freiberuflicher Entwickler führt oft zu Geldverlusten, Terminüberschreitungen, Nerven, schlaflosen Nächten und Instabilität der erstellten Anwendung.

No-Code-Tools und -Plattformen bieten eine hervorragende Möglichkeit, in die App-Erstellung einzusteigen, ohne Code zu studieren. Ein Mitarbeiter kann in der Regel mehrere Abende lang die Dokumentation lesen und die erste App bauen. Und diese Anwendung kann sofort in Ihrem Unternehmen implementiert werden. Es ist ein hundertmal schnellerer Einstieg in App-Kreationen!

Wenn Sie keine Mitarbeiter haben, die bereit sind, ihre Zeit jetzt dem Eintauchen in No-Code zu widmen, können Sie die Dienste von No-Code-Entwicklern nutzen. No-Code-Entwickler können mit Ihren nicht-technischen Mitarbeitern an Projekten zusammenarbeiten, um kurzfristig das beste Ergebnis zu erzielen. Ihre Arbeit wird weniger Geld kosten als die Arbeit eines gesamten Entwicklungsteams mit vollem Zyklus.

Die Popularität von No-Code steigt, die Zahl der No-Code-Entwickler nimmt rasant zu, also haben wir AppMaster.io geschaffen, eine einzigartige No-Code-Plattform zum Erstellen von Anwendungen jeder Komplexität. Da es sich um ein professionelles Tool handelt, sollte Ihr Mitarbeiter, der die Anwendung erstellt, über grundlegende Entwicklungskenntnisse verfügen. Aber selbst mit etwas Erfahrung kann er mit den Ressourcen von AppMaster.io Studio in einem Monat ein "neues Facebook" erstellen! Alternativ können Sie die Dienste unserer No-Code-Entwickler in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern nutzen, die den Prozess der Anwendungserstellung begleiten.

Geschwindigkeit der App-Erstellung

Die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der ein erfahrener Entwickler Code schreibt, beträgt 500 Zeilen Code pro Tag. Ein Programmierer verbringt 10-20% seiner Zeit damit, Code direkt zu schreiben und die verbleibenden 90% seiner Zeit mit Nachdenken, Recherchieren und Experimentieren, um die beste Lösung zu finden.

Die No-Code-Plattformen verfügen bereits über Vorlagen mit den gängigsten Lösungen. Auf einigen Plattformen wird der Code teilweise durch künstliche Intelligenz in Echtzeit generiert. Das bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter durch den Einsatz von No-Code-Technologien die Möglichkeit haben, an nur einem Abend eine einfache Geschäftsanwendung zu erstellen. Ihr Mitarbeiter oder Ihr Mitarbeiter mit einem No-Code-Entwickler kann in einem Monat eine komplexere Anwendung erstellen. Dennoch wird es eine multifunktionale Lösung sein, beispielsweise ein umfangreiches Auftragsmanagementsystem (CRM, OMS), ein neues soziales Netzwerk oder ein ähnlich komplexes Projekt.

Nicht jede Plattform ohne Code verfügt über alle notwendigen Technologien und Module für ein so komplexes Projekt, aber AppMaster.io schon . Wir verwenden GoLang als primäre Sprache für unsere interne Küche, daher generiert AppMaster.io 22.000 Codezeilen pro Sekunde! Diese Geschwindigkeit ermöglicht eine ultraschnelle Backend- und Frontend-Bearbeitung in Echtzeit. Darüber hinaus haben wir über 40 Module und Integrationen mit gängigen Diensten, die Sie als Basis für Ihre Anwendung auswählen können. Unsere Kunden erhalten stabile Anwendungen mindestens zehnmal schneller (in der Praxis hundertmal schneller) als bei der klassischen Entwicklung.

Budgetwirtschaft

No-Code-Entwicklungsplattformen sparen Geld für Unternehmen durch:

die geringen Kosten für die Erstellung und Wartung von No-Code-Apps;

einfach zu implementierende Bearbeitungen im normalen Workflow, die die Loyalität Ihrer Kunden erhöhen (z Datenmengen von Anfang an);

Automatisierung von Geschäftsprozessen und Vereinfachung von Routineaufgaben, die Ihre Mitarbeiter für eine andere Art von kreativer und geistiger Arbeit freisetzen;

Ihr Unternehmen durch eine schnellere Problemlösung effektiver und profitabler zu machen und menschliche Faktoren auszuschließen;

Statistikgenerierung, um Ihre Aktionen und Ziele im Geschäftsprozess zu korrigieren.

Als Beispiel für die wirtschaftlichen Vorteile von No-Code-Technologien können Sie hier den Fall von AppMaster.io und Autodesk-Händlern mit einer 10-fachen Budgeteinsparung für die Erstellung und Einführung eines automatisierten Auftragsverwaltungssystems lesen.

Workflow-Optimierung

No-Code-Tools können die allgemeine Unternehmenskultur und die Motivation von Teams steigern.

Die No-Code-Technologie hilft Mitarbeitern, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und menschliche Fehler zu reduzieren. Mitarbeiter haben zusätzliche Zeit für Experimente und berufliche Weiterentwicklung durch die Implementierung von No-Code-Tools in ihren Workflow, was zu einer höheren Gesamtproduktivität führt.

No-Code-Tools bieten eine hervorragende Möglichkeit, die Arbeit und Ergebnisse zu kontrollieren. No-Code-Plattformen helfen, alle Arbeitsaktionen und -prozesse zu verfolgen. Die Anzahl der Stunden, die Mitarbeiter für jedes Projekt aufwenden, wird überwacht. Statistiken steigern die Effizienz und steigern die Arbeitsqualität der Mitarbeiter. Mit einer No-Code-Plattform können Mitarbeiter Geschäftsprozesse und Workflow-Details ohne Hilfe von IT-Spezialisten ändern.

Wir versuchen auch, Ihren Antragserstellungs- und -nutzungsprozess komfortabel zu gestalten. Mit AppMaster.io können Sie eine wasserzeichenfreie App erhalten und zertifizieren, da Sie Zugriff auf den Quellcode haben. Sie können es als ganz Ihre Anwendung verwenden. Auf unserer Plattform erstellte Anwendungen können auf Ihrem Server und in unserer AppMaster.io Cloud (APMS) gehostet werden. Es ist eine einzigartige Funktion von AppMaster.io, die Ihnen beim Erstellen und Verwenden einer Anwendung rechtliche und Sicherheitsbedenken nimmt.

Effizienzsteigerung

Die No-Code-Technologie motiviert Mitarbeiter, Teil des App-Erstellungsprozesses zu werden und in Kooperationen einzutauchen. No-Code-Tools helfen Menschen, mehr mit Menschen und weniger mit Dokumenten und Maschinen zu arbeiten. Dadurch werden Mitarbeiter zu besseren Managern, Kommunikatoren, kundenorientierten Spezialisten. Diese Vorteile führen zu einem höheren Einkommen, einem besseren Ruf und einer breiteren Kundenbasis für Ihr Unternehmen.

Die No-Code-Technologie macht den Mitarbeitern Zeit und Hände für die Modernisierung des Unternehmens frei. Es steigert die Produktivität des Unternehmens und verbessert die Ergebnisse. Die Geschäftsziele werden viel schneller erreicht als mit Standardworkflows. Ihre Mitarbeiter werden nicht unter den Problemen einer vollständigen Entwicklung und der Komplexität der Änderungen leiden; Sie werden in der Lage sein, ein einfaches und effektives Werkzeug zu verwenden und sich auf Innovationen und Wachstum zu konzentrieren.

Kundenbetreuung und zusätzliche Boni

No-Code-Plattformen bieten eine breite Palette zusätzlicher Unterstützung und Möglichkeiten bei der Verwendung. AppMaster.io verfügt beispielsweise über einen Health Care Monitor und ein Echtzeit-Fehlermeldesystem (Log-Journal), mit dem Ihre Mitarbeiter Änderungen und Korrekturen unglaublich schnell vornehmen können. Außerdem haben wir Chat-Support, die Möglichkeit, riesige Bots und Roboter in Ihrem Projekt einzurichten, Push-Benachrichtigungen, soziale Authentifizierung, E-Mail, Integration mit Hunderten anderer beliebter Apps und Dienste, die Ihre Mitarbeiter täglich nutzen. Sie erhalten eine All-in-One-Lösung für Ihr Team, die Ihren Workflow vereinfacht. Es ist eine No-Code-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Schlussfolgerungen

No-Code-Plattformen bieten eine All-in-One-Lösung für die komplexen Probleme Ihrer nicht-technischen Mitarbeiter und haben eine große Liste von positiven Eigenschaften für den gemeinsamen Einsatz in Ihrem Team:

schneller Einstieg in die App-Erstellung;

hohe Geschwindigkeit bei der App-Erstellung;

Haushaltswirtschaft;

Workflow-Automatisierung und -Optimierung;

Geschäftseffizienz und stabiles Ergebniswachstum;

die breite Palette an zusätzlichen Standard- und kundenspezifischen Dienstleistungen mit großartigem Support und schneller Problemlösung.

No-Code ist die am besten zuordenbare Zukunftstechnologie für Unternehmen, die sich unaufhaltsam weiterentwickelt und gerade für Sie verfügbar ist. Sie können all diese Vorteile noch heute mit AppMaster.io ausprobieren .