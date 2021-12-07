Инструменты “без кода” (no-code, zero-code) — это специальные платформы, которые предлагают библиотеку шаблонов для создания приложений без единой строчки кода с использованием готовых виджетов, блоков и элементов UI. Условно, это “лего” от мира разработки. No-code технологии помогают любому бизнесу автоматизировать рутинные процессы.

Выгоды от использования технологий no-code в вашей команде

В этой статье мы назовем основные причины, по которым no-code инструменты стоит внедрить в рабочий процесс ваших сотрудников для использования на постоянной основе.

Быстрый вход в создание приложений

Изучение программирования требует много времени — годы теории и практики. А бизнес требует оперативных решений среди стремительно меняющегося рынка. Таким образом, вы не можете дожидаться, когда ваш сотрудник станет хотя бы фронтенд-разработчиком, а содержание собственного IT-отдела или использование услуг разработчиков-фрилансеров может привести к потере денег, срыву сроков, нервам, бессонным ночам и нестабильности работы готового приложения.

No-code инструменты и платформы дают прекрасную возможность начать разработку приложений без обучения программированию. Сотруднику, обычно, достаточно изучить документацию и собрать свое первое приложение за несколько вечеров. И это приложение можно сразу внедрить в бизнес! На выходе получается многократная экономия времени на создание рабочего приложения для вашего бизнеса.

В случае, если у вас в штате нет сотрудников, готовых сейчас посвятить свое время погружению в no-code, вы можете воспользоваться услугами профессиональных no-code разработчиков (зерокодеров). Зерокодеры могут поработать над проектом самостоятельго или в связке с вашими сотрудниками, чтобы создать готовое приложение в сжатые сроки. Работа зерокодера будет стоить намного дешевле, чем работа целой команды разработки полного цикла.

Популярность no-code набирает обороты и количество разработчиков на no-code стремительно растет, поэтому мы создали AppMaster.io — уникальную no-code платформу для сборки приложений любой сложности. Так как это профессиональный инструмент, ваш сотрудник, который займется сборкой приложения, все же должен иметь базовые знания в разработке, но, даже с небольшим опытом, он может создать «новый Facebook» за месяц, используя ресурсы платформы AppMaster.io! Или же, вы можете воспользоваться услугами наших зерокодеров в коллаборации с вашими сотрудниками, которые будут контроллировать процесс сборки приложения.

Скорость создания приложений

Средняя скорость написания кода опытным разработчиком составляет около 500 строк кода в день. Программист тратит 10-20% своего времени на написание непосредственно кода, а оставшиеся 90% времени — на размышления, исследования и эксперименты в поисках наилучшего решения.

На no-сode платформах уже есть шаблоны с самыми популярными решениями. На некоторых платформах код частично генерируется искусcтвенным интеллектом в режиме реального времени. Это означает, что использование no-code технологий дает вашим сотрудникам возможность создать простое приложение для бизнеса всего за несколько вечеров. Более сложное приложение ваш сотрудник или ваш сотрудник вместе с разработчиком-зерокодером могут создать за месяц, но это будет, действительно, многофункциональное решение, например, большая система управления заказами (CRM, OMS), новая социальная сеть или подобный им сложный проект.

Не на каждой платформе без кода есть все необходимые технологии и модули для настолько комплексого проекта, но у AppMaster.io они есть. Мы используем GoLang в качестве основного языка для нашей внутренней “кухни”, поэтому AppMaster.io генерирует 22 000 строк кода в секунду! Это дает возможность сверхбыстрого редактирования бэкенда и фронтенда в режиме реального времени. Кроме того, у нас есть более 40 модулей и интеграций с популярными сервисами, которые вы можете выбрать в качестве основы для вашего приложения. Наши клиенты получают стабильно работающие приложения как минимум в 10 раз быстрее (а на практике — в 100 раз быстрее), чем это было бы при классическом подходе к разработке.

Экономия бюджета

Платформы разработки без кода экономят деньги для бизнеса с помощью:

низкой стоимости создания и поддержки приложений no-code;

быстрого и простого внесения правок в типичном рабочем процессе, что повышает лояльность клиентов вашего бизнеса (например, с AppMaster.io вы можете вносить изменения в свое приложение хоть каждую секунду без необходимости каждый раз разбираться в старом коде и пересобирать огромные массивы данных сначала);

автоматизации бизнес-процессов и упрощения рутинных задач, освобождая, тем самым, ваших сотрудников для другого типа творческой и умственной работы;

более быстрого решения проблем бизнеса и исключения человеческого фактора, и, тем самым, роста эффективности и прибыльности компании;

регулярной генерации статистики и корректировки на ее основе действий ваших сотрудников и их целей в общем бизнес-процессе.

Здесь, для примера экономической выгоды no-code технологий, вы можете ознакомиться с кейсом совместной работы дистрибьютора Autodesk и AppMaster.io, который позволил нашему клиенту сэкономить бюджет в 10 раз при создании и запуске автоматизированной системы управления заказами.

Оптимизация рабочего процесса

Инструменты без кода могут повысить общую культуру компании и мотивацию команды. Технологии no-code помогают сотрудникам автоматизировать рабочие процессы и сокращают количество ошибок, связанных с человеческим фактором. У сотрудников появляется больше времени для экспериментов и профессионального роста с внедрением no-code инструментов в их рабочий процесс, что приводит к более высокой общей производительности.

Инструменты без кода дают прекрасную возможность контролировать работу и результаты. No-code платформы помогают отслеживать все рабочие действия и процессы. Можно точно узнать количество часов, затраченных сотрудниками на каждый проект. Общедоступная статистика повышает эффективность и качество работы команды. Благодаря no-code платформам сотрудники могут вносить изменения в бизнес-процессы без помощи ИТ-специалистов.

Мы, также, стараемся максимально облегчить Ваш процесс создания и использования приложения. С платформой AppMaster.io вы можете получить приложение без наших водяных знаков и сертифицировать его от своей торговой марки, потому что у вас есть полный доступ к исходному коду. Вы можете использовать его точно так же, как использовали бы приложение, созданное вашей личной командой разработчиков. Приложения, собранные на нашей платформе, можно размещать как на вашем сервере, так и в нашем облачном хранилище AppMaster.io Cloud (APMS). Это уникальная особенность AppMaster.io, которая снимает с вас юридические проблемы и проблемы безопасности при использовании приложения.

Рост эффективности

No-code технологии мотивируют сотрудников участвовать в процессе создания приложений и в совместной работе. Инструменты no-code помогают людям больше работать с людьми, а не с документами и машинами. В результате, сотрудники прокачивают свои навыки как менеджеры, коммуникаторы, клиентоориентированные специалисты. Эти преимущества приводят к более высокому доходу, лучшей репутации компании и расширению клиентской базы.

No-code технологии освобождают время и руки сотрудников для модернизации процессов компании. Это повышает производительность и улучшает результаты вашего бизнеса. Цели бизнеса достигаются намного быстрее, чем при стандартном «ручном» рабочем процессе. При этом, ваши сотрудники не будут страдать от проблем разработки полного цикла и сложности внесения правок, они смогут использовать простой и эффективный no-code инструмент и сосредоточиться на внедрении инноваций и развитии.

Поддержка и приятные бонусы

Платформы без кода предоставляют широкий спектр дополнительных возможностей при их использовании. Например, в AppMaster.io есть Health Care Monitor и система отчетов об ошибках в режиме реального времени (журнал логов), которая позволяет отслеживать работу системы и невероятно быстро вносить любые изменения и правки при необходимости. Кроме того, у нас есть поддержка в чате, возможность встраивания разнообразных ботов и роботов в ваш проект, push-уведомления, авторизация через соцсети, электронная почта, интеграция с сотнями других популярных приложений и сервисов, которые ваши сотрудники используют каждый день. Вы получаете универсальное решение для своей команды, которое упрощает ваш рабочий процесс, и no-code платформу с удобным интерфейсом.

Выводы

Конструкторы no-code предоставляют комплексное решение сложных проблем сотрудников и бизнеса, имеют весомый список положительных черт для повседневного использования в вашей команде:

низкий порог входа в разработку приложений;

высокая скорость сборки и публикации приложений;

значительная экономия средств на создание и обслуживание приложения;

автоматизация и оптимизация рабочего процесса;

высокая эффективность бизнеса и стабильный рост его результатов;

широкий спектр дополнительных как стандартных, так и кастомизированных услуг с отличной клиентской поддержкой и быстрым решением всех возникающих вопросов.

No-code является наиболее релевантной бизнесу технологией будущего, которая непрерывно развивается и доступна для вас прямо сейчас. Вы можете попробовать все преимущества, описанные в данной статье, уже сегодня с AppMaster.io.