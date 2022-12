No-code tools zijn speciale toepassingen die een bibliotheek van vooraf gebouwde modules voorstellen om uw app te bouwen zonder enige regel code. Ze hebben mensvriendelijke interfaces met kant-en-klare widgets, blokken, UI-elementen. Het is als lego voor het maken van apps. Deze oplossingen helpen elk bedrijf om routineprocessen te automatiseren.

Voordelen van no-code gebruik voor niet-technische medewerkers

Dit artikel verzamelt de belangrijkste redenen waarom no-code apps en tools als dagelijkse instrumenten bij uw werknemers moeten worden betrokken.

Snelle instap in app-bouwen

Programmeren studeren kost veel tijd, jaren van theorie en praktijk. Het bedrijfsleven is iets dat operatieve beslissingen nodig heeft op de zich snel ontwikkelende markt. U kunt dus niet wachten op de groei van uw werknemer om zelfs maar een front-end ontwikkelaar te worden. Maar een eigen IT-afdeling onderhouden of een beroep doen op freelance ontwikkelaars leidt vaak tot geldverlies, gemiste deadlines, zenuwen, slapeloze nachten en instabiliteit van de gebouwde applicatie.

No-code tools en platforms creëren een uitstekende mogelijkheid om de app-bouw in te gaan zonder code te bestuderen. Een werknemer kan meestal enkele avonden de documentatie lezen en de eerste app bouwen. En deze applicatie kan onmiddellijk in uw bedrijf worden geïmplementeerd. Het is een honderd keer snellere toegang tot app-creaties!

Als u geen medewerkers in dienst heeft die bereid zijn hun tijd te besteden aan het verdiepen in no-code nu, kunt u gebruik maken van de diensten van no-code ontwikkelaars. No-code ontwikkelaars kunnen samenwerken met uw niet-technische medewerkers aan projecten om op korte termijn het beste resultaat te krijgen. Hun werk kost minder geld dan het werk van een volledig full-cycle development team.

De populariteit van no-code neemt toe, het aantal no-code ontwikkelaars sneeuwt, dus creëerden wij AppMaster.io, een uniek no-code platform voor het bouwen van applicaties van elke complexiteit. Aangezien dit een professionele tool is, moet uw medewerker die de applicatie gaat bouwen over basiskennis van ontwikkeling beschikken. Maar zelfs met een beetje ervaring kan hij met de middelen van AppMaster.io Studio binnen een maand een "nieuw Facebook" maken! Als alternatief kunt u gebruik maken van de diensten van onze no-code ontwikkelaars in samenwerking met uw medewerkers, die het bouwproces van de applicatie zullen begeleiden.

App-bouwsnelheid

De gemiddelde snelheid voor een ervaren ontwikkelaar om code te schrijven is 500 regels code per dag. Een programmeur besteedt 10-20% van zijn tijd aan het direct schrijven van code en de overige 90% van zijn tijd aan denken, onderzoeken en experimenteren om de beste oplossing te vinden.

De no-code-platforms hebben al sjablonen met de meest populaire oplossingen. Op sommige platforms wordt de code gedeeltelijk gegenereerd door kunstmatige intelligentie in real-time. Dit betekent dat het gebruik van no-code technologieën uw medewerkers de mogelijkheid geeft om in één avond een eenvoudige bedrijfsapplicatie te maken. Uw medewerker of uw medewerker met een no-code ontwikkelaar kan in een maand een complexere applicatie maken. Toch zal het een multifunctionele oplossing zijn, bijvoorbeeld een uitgebreid ordermanagementsysteem (CRM, OMS), een nieuw sociaal netwerk of een soortgelijk complex project.

Niet elk platform zonder code heeft alle benodigde technologieën en modules voor zo'n complex project, maar AppMaster.io wel. Wij gebruiken GoLang als de primaire taal voor onze interne keuken, waardoor AppMaster.io 22.000 regels code per seconde genereert! Deze snelheid maakt ultrasnelle real-time backend en frontend bewerking mogelijk. Daarnaast hebben we meer dan 40 modules en integraties met populaire diensten die u kunt kiezen als basis voor uw applicatie. Onze klanten krijgen stabiele toepassingen die minstens tien keer sneller zijn (in de praktijk honderd keer sneller) dan bij de klassieke aanpak van de ontwikkeling.

Budgettaire besparing

No-code ontwikkelingsplatforms besparen geld voor het bedrijfsleven door:

de lage kosten van het bouwen en onderhouden van no-code apps;

eenvoudig te implementeren wijzigingen in de gewone workflow, wat de loyaliteit van uw klanten verhoogt (met AppMaster.io kunt u bijvoorbeeld zelfs elke seconde wijzigingen in uw applicatie aanbrengen zonder dat u elke keer de oude code moet begrijpen en grote hoeveelheden gegevens opnieuw moet opbouwen);

het automatiseren van bedrijfsprocessen en het vereenvoudigen van routinematige afhandelingstaken die uw medewerkers vrijmaken voor ander creatief en denkwerk

het effectiever en winstgevender maken van uw bedrijf met een hogere snelheid van probleemoplossing en het uitsluiten van menselijke factoren;

het genereren van statistieken om uw acties en doelstellingen in het bedrijfsproces te corrigeren.

Voor een voorbeeld van de economische voordelen van no-code technologieën, kunt u AppMaster.io en Autodesk distributeur geval van 10 keer budget economie voor de creatie en lancering van geautomatiseerde order management systeem lezen.

Workflow optimalisatie

No-code tools kunnen de algemene bedrijfscultuur en motivatie van teams verhogen.

No-code technologie helpt werknemers hun workflows te automatiseren en vermindert fouten door menselijke factoren. Werknemers hebben extra tijd voor experimenten en professionele groei met de implementatie van no-code tools in hun workflow, wat leidt tot een hogere algemene productiviteit.

No-code tools geven een uitstekende mogelijkheid om het werk en de resultaten te controleren. No-code platforms helpen om alle werkhandelingen en processen te volgen. Het aantal uren dat werknemers aan elk project besteden, wordt gecontroleerd. Statistieken verbeteren de efficiëntie en verhogen de kwaliteit van het werk van werknemers. Met een no-code platform kunnen werknemers bedrijfsprocessen en workflowdetails wijzigen zonder hulp van IT-specialisten.

We proberen ook het creatie- en gebruiksproces van applicaties comfortabel te maken. Met AppMaster.io kunt u een watermerkvrije app krijgen en certificeren omdat u toegang hebt tot de broncode. U kunt het gebruiken als volledig uw applicatie. Toepassingen die op ons platform zijn gebouwd, kunnen op uw server en in onze AppMaster.io Cloud (APMS) worden gehost. Dit is een unieke functie van AppMaster.io die juridische en veiligheidszorgen wegneemt tijdens het creëren en gebruiken van een applicatie.

Groei in efficiëntie

No-code technologie motiveert medewerkers om deel uit te maken van het app-bouwproces en te duiken in samenwerkingen. No-code tools helpen mensen meer met mensen te werken en minder met documenten en machines. Daardoor worden werknemers betere managers, communicatoren en klantgerichte specialisten. Deze voordelen leiden tot een hoger inkomen, een betere reputatie en een breder klantenbestand voor uw bedrijf.

No-code technologie maakt de tijd en handen van werknemers vrij voor het moderniseren van het bedrijf. Het verhoogt de productiviteit van het bedrijf en verbetert de resultaten. De bedrijfsdoelstellingen zullen veel sneller worden bereikt dan met het hanteren van de standaard workflow. Uw medewerkers zullen niet lijden onder de problemen van full-cycle ontwikkeling en de complexiteit van het aanbrengen van wijzigingen; zij zullen een eenvoudige en effectieve tool kunnen gebruiken en zich kunnen concentreren op innovaties en groei.

Klantenzorg en extra bonussen

No-code platforms geven een breed scala aan extra ondersteuning en mogelijkheden tijdens het gebruik ervan. AppMaster.io heeft bijvoorbeeld een Health Care Monitor en een real-time bugrapportagesysteem (logboek) waarmee uw medewerkers ongelofelijk snel wijzigingen en correcties kunnen aanbrengen. Ook hebben we chatondersteuning, de mogelijkheid om enorme bots en robots in uw project op te zetten, pushmeldingen, social auth, e-mail, integratie met honderden andere populaire apps en diensten die uw medewerkers dagelijks gebruiken. Je krijgt een alles-in-één oplossing voor je team die je workflow gemakkelijk maakt. Het is een no-code platform met een mensvriendelijke interface.

Conclusies

No-code platforms geven een alles-in-één oplossing voor de complexe problemen van uw niet-technische medewerkers en hebben een grote lijst met positieve functies voor het algemeen gebruik in uw team:

snelle instap in app-bouw;

hoge app-bouwsnelheid

budgetbesparing;

workflow automatisering en optimalisatie;

bedrijfsefficiëntie en stabiele resultaatgroei;

het brede scala aan aanvullende standaard en maatwerk diensten met geweldige ondersteuning en snelle oplossing van problemen.

No-code is de meest relateerbare business future technologie die zich onstuitbaar ontwikkelt en nu voor u beschikbaar is. U kunt al deze voordelen vandaag nog proberen met AppMaster.io.