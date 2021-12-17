Kodsuz araçlar, uygulamanızı herhangi bir kod satırı olmadan oluşturmak için önceden oluşturulmuş modüllerden oluşan bir kitaplık öneren özel uygulamalardır. Hazır widget'lar, bloklar, UI öğeleri ile insan dostu arayüzlere sahiptirler. Uygulama oluşturma için lego gibidir. Bu çözümler, herhangi bir işletmenin rutin süreçleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Teknik olmayan çalışanlar için kodsuz kullanım karları

Bu makale, kodsuz uygulamaların ve araçların çalışanlarınız arasında günlük araçlar olarak kullanılmasının ana nedenlerini bir araya getirdi.

Uygulama oluşturmaya hızlı giriş

Programlama çalışmak çok zaman alır, yıllarca teori ve pratik gerektirir. İş, hızla gelişen pazarda operasyonel kararlara ihtiyaç duyan bir şeydir. Bu nedenle, çalışanınızın büyümesinin bir ön uç geliştirici bile olmasını bekleyemezsiniz. Ancak kendi BT departmanınızı sürdürmek veya serbest geliştiricilerin hizmetlerini almak genellikle para kaybına, kaçırılan teslim tarihlerine, sinirlere, uykusuz gecelere ve yerleşik uygulamanın kararsızlığına yol açar.

Kodsuz araçlar ve platformlar, kod üzerinde çalışmadan uygulama oluşturmaya girmek için mükemmel bir fırsat yaratır. Bir çalışan genellikle belgeleri okuyabilir ve birkaç akşam için ilk uygulamayı oluşturabilir. Ve bu uygulama hemen işletmenize uygulanabilir. Uygulama kreasyonlarına yüz kat daha hızlı giriş!

Artık zamanlarını kodsuz bir ortama ayırmaya hazır personeliniz yoksa, kodsuz geliştiricilerin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Kodsuz geliştiriciler, kısa vadede en iyi sonucu elde etmek için teknik olmayan çalışanlarınızla projelerde işbirliği yapabilir. Çalışmaları, tam döngü geliştirme ekibinin çalışmasından daha az maliyetli olacaktır.

Kodsuz uygulamanın popülaritesi artıyor, kodsuz geliştiricilerin sayısı çığ gibi büyüyor, bu nedenle her karmaşıklıkta uygulamalar oluşturmak için benzersiz bir kodsuz platform olan AppMaster.io'yu oluşturduk. Bu profesyonel bir araç olduğu için uygulamayı kuracak olan çalışanınızın temel geliştirme bilgisine sahip olması gerekmektedir. Yine de, biraz deneyime sahip olsa bile, AppMaster.io Studio'nun kaynaklarını kullanarak bir ayda "yeni bir Facebook" oluşturabilir! Alternatif olarak, uygulama oluşturma sürecine rehberlik edecek çalışanlarınızla işbirliği içinde kodsuz geliştiricilerimizin hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Uygulama oluşturma hızı

Deneyimli bir geliştiricinin kod yazma hızı ortalama günde 500 satır koddur. Bir programcı, zamanının %10-20'sini doğrudan kod yazarak ve kalan %90'ını en iyi çözümü bulmak için düşünerek, araştırarak ve deneyerek geçirir.

Kodsuz platformlar zaten en popüler çözümlere sahip şablonlara sahiptir. Bazı platformlarda, kod kısmen gerçek zamanlı olarak yapay zeka tarafından oluşturulur. Bu, kod gerektirmeyen teknolojilerin kullanılmasının, çalışanlarınıza yalnızca bir akşam içinde basit bir iş uygulaması oluşturma yeteneği verdiği anlamına gelir. Çalışanınız veya kodsuz bir geliştiriciye sahip çalışanınız, bir ay içinde daha karmaşık bir uygulama oluşturabilir. Yine de, örneğin kapsamlı bir sipariş yönetim sistemi (CRM, OMS), yeni bir sosyal ağ veya benzer bir karmaşık proje gibi çok işlevli bir çözüm olacaktır.

Kodsuz her platform böyle karmaşık bir proje için gerekli tüm teknolojilere ve modüllere sahip değildir, ancak AppMaster.io'da vardır . GoLang'ı dahili mutfağımız için birincil dil olarak kullanıyoruz, bu nedenle AppMaster.io saniyede 22.000 satır kod üretiyor! Bu hız, ultra hızlı gerçek zamanlı arka uç ve ön uç düzenlemeye izin verir. Ayrıca, uygulamanız için temel olarak seçebileceğiniz 40'tan fazla modül ve popüler hizmetlerle entegrasyonlarımız var. Müşterilerimiz, klasik geliştirme yaklaşımına göre en az on kat daha hızlı (pratikte yüz kat daha hızlı) kararlı uygulamalar alırlar.

Bütçe ekonomisi

Kod gerektirmeyen geliştirme platformları, iş için para tasarrufu sağlar:

kod gerektirmeyen uygulamaları oluşturmanın ve sürdürmenin düşük maliyeti;

Sıradan iş akışında, müşterilerinizin bağlılığını artıran, uygulaması kolay düzenlemeler (örneğin, AppMaster.io ile, her seferinde eski kodu anlamanıza gerek kalmadan uygulamanıza her saniye değişiklikler koyabilir ve çok sayıda dosyayı yeniden oluşturabilirsiniz). başlangıçtan itibaren veri miktarları);

iş süreçlerini otomatikleştirmek ve çalışanlarınızı başka bir tür yaratıcı ve zihin çalışması için özgür bırakacak rutin iş görevlerini basitleştirmek;

insan faktörlerini dışlayarak, daha hızlı problem çözme hızı ile şirketinizi daha etkin ve karlı hale getirmek;

iş sürecindeki eylemlerinizi ve hedeflerinizi düzeltmek için istatistik üretimi.

Burada, kodsuz teknolojilerin ekonomik faydalarına bir örnek olarak, otomatik sipariş yönetim sisteminin oluşturulması ve başlatılması için 10 kat bütçeli AppMaster.io ve Autodesk distribütör vakasını okuyabilirsiniz.

İş akışı optimizasyonu

Kodsuz araçlar, ekiplerin genel şirket kültürünü ve motivasyonunu yükseltebilir.

Kodsuz teknoloji, çalışanların iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur ve insan faktörü hatalarını azaltır. Çalışanların iş akışlarına kodsuz araçların uygulanmasıyla deneme ve profesyonel gelişim için ekstra zamanları olur ve bu da daha yüksek genel üretkenliğe yol açar.

Kodsuz araçlar, işi ve sonuçları kontrol etmek için olağanüstü bir olanak sağlar. Kodsuz platformlar, tüm iş eylemlerinin ve süreçlerinin izlenmesine yardımcı olur. Çalışanların her bir proje için harcadıkları saat sayısı izlenecektir. İstatistikler verimliliği artırır ve çalışanların iş kalitesini artırır. Kodsuz bir platformla, çalışanlar BT uzmanlarından herhangi bir yardım almadan iş süreçlerini ve iş akışı ayrıntılarını değiştirebilir.

Uygulama oluşturma ve kullanım sürecinizi de konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. AppMaster.io ile, kaynak koduna erişiminiz olduğu için filigransız bir uygulama alabilir ve onu onaylayabilirsiniz. Tamamen kendi uygulamanız olarak kullanabilirsiniz. Platformumuzda oluşturulan uygulamalar sunucunuzda ve AppMaster.io Bulutumuzda (APMS) barındırılabilir. AppMaster.io'nun bir uygulama oluştururken ve kullanırken yasal ve güvenlik endişelerini sizden uzaklaştıran benzersiz bir özelliğidir.

Verimlilik artışı

Kodsuz teknoloji, çalışanları uygulama geliştirme sürecinin bir parçası olmaya ve işbirliklerine dalmaya motive eder. Kodsuz araçlar, insanların insanlarla daha çok, belgeler ve makinelerle daha az çalışmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, çalışanlar daha iyi yöneticiler, iletişimciler, müşteri odaklı uzmanlar haline gelir. Bu avantajlar, şirketiniz için daha yüksek gelir, daha iyi bir itibar ve daha geniş bir müşteri tabanı sağlar.

Kodsuz teknoloji, şirketin modernizasyonu için çalışanların zamanını ve ellerini serbest bırakır. Şirketin verimliliğini artırır ve sonuçları iyileştirir. İş hedefleri, standart iş akışını yönetmekten çok daha hızlı elde edilecektir. Çalışanlarınız, tam döngü geliştirme sorunlarından ve değişiklik yapmanın karmaşıklığından muzdarip olmayacak; basit ve etkili bir araç kullanabilecek, yeniliklere ve büyümeye odaklanabileceklerdir.

Müşteri hizmetleri ve ek bonuslar

Kodsuz platformlar, onu kullanırken çok çeşitli ek destek ve olanaklar sunar. Örneğin, AppMaster.io'da bir Health Care Monitor ve çalışanlarınızın her türlü değişiklik ve düzeltmeyi inanılmaz derecede hızlı yapmasına olanak tanıyan gerçek zamanlı bir hata raporlama sistemi (günlük günlüğü) vardır. Ayrıca, sohbet desteğimiz, projenize muazzam botlar ve robotlar kurma imkanı, push bildirimleri, sosyal kimlik doğrulama, e-posta, çalışanlarınızın günlük olarak kullandığı yüzlerce diğer popüler uygulama ve hizmetle entegrasyon imkanımız var. Ekibiniz için iş akışınızı kolaylaştıran hepsi bir arada bir çözüm elde edersiniz. İnsan dostu bir arayüze sahip kodsuz bir platformdur.

Sonuçlar

Kodsuz platformlar, teknik olmayan çalışanlarınızın karmaşık sorunlarına hepsi bir arada bir çözüm sunar ve ekibinizde yaygın kullanımı için harika bir olumlu özellikler listesine sahiptir:

uygulama oluşturmaya hızlı giriş;

yüksek uygulama oluşturma hızı;

bütçe ekonomisi;

iş akışı otomasyonu ve optimizasyonu;

iş verimliliği ve istikrarlı sonuç büyümesi;

büyük destek ve sorunların hızlı çözümü ile çok çeşitli ek standart ve özel hizmetler.

No-code, durdurulamaz bir şekilde gelişen ve şu anda sizin için mevcut olan, geleceğin en ilişkilendirilebilir iş teknolojisidir. Tüm bu avantajları bugün AppMaster.io ile deneyebilirsiniz.