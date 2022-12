Gli strumenti no-code sono applicazioni speciali che propongono una libreria di moduli pre-costruiti per costruire la vostra applicazione senza alcuna riga di codice. Hanno interfacce di facile utilizzo con widget, blocchi ed elementi dell'interfaccia utente già pronti. È come un lego per la creazione di app. Queste soluzioni aiutano qualsiasi azienda ad automatizzare i processi di routine.

I vantaggi dell'uso del no-code per i dipendenti non tecnici

Questo articolo ha raccolto i motivi principali per cui le app e gli strumenti no-code dovrebbero essere utilizzati dai vostri dipendenti come strumenti quotidiani.

Accesso rapido alla creazione di app

Lo studio della programmazione richiede molto tempo, anni di teoria e pratica. Il business è qualcosa che richiede decisioni operative sul mercato in rapido sviluppo. Non potete quindi aspettare la crescita dei vostri dipendenti per diventare anche solo uno sviluppatore front-end. Ma mantenere un proprio reparto IT o avvalersi dei servizi di sviluppatori freelance spesso porta a perdite di denaro, scadenze non rispettate, nervosismo, notti insonni e instabilità dell'applicazione realizzata.

Gli strumenti e le piattaforme no-code offrono un'eccellente opportunità per entrare nella costruzione di app senza studiare il codice. Un dipendente può di solito leggere la documentazione e costruire la prima applicazione in alcune sere. E questa applicazione può essere implementata immediatamente nella vostra azienda. L'ingresso nella creazione di app è cento volte più rapido!

Se non avete dipendenti pronti a dedicare il loro tempo all'immersione nel no-code, potete ricorrere ai servizi degli sviluppatori no-code. Gli sviluppatori no-code possono collaborare con i vostri dipendenti non tecnici sui progetti per ottenere il miglior risultato a breve termine. Il loro lavoro costerà meno del lavoro di un intero team di sviluppo a ciclo completo.

La popolarità del no-code è in aumento, il numero di sviluppatori no-code è in crescita, quindi abbiamo creato AppMaster.io, una piattaforma no-code unica per la creazione di applicazioni di qualsiasi complessità. Trattandosi di uno strumento professionale, il dipendente che realizzerà l'applicazione dovrà avere conoscenze di base di sviluppo. Tuttavia, anche con un po' di esperienza, può creare un "nuovo Facebook" in un mese utilizzando le risorse di AppMaster.io Studio! In alternativa, potete utilizzare i servizi dei nostri sviluppatori no-code in collaborazione con i vostri dipendenti, che guideranno il processo di creazione dell'applicazione.

Velocità di creazione dell'applicazione

La velocità media di scrittura di uno sviluppatore esperto è di 500 righe di codice al giorno. Un programmatore passa il 10-20% del suo tempo a scrivere direttamente il codice e il restante 90% del suo tempo a pensare, ricercare e sperimentare per trovare la soluzione migliore.

Le piattaforme no-code dispongono già di modelli con le soluzioni più diffuse. Su alcune piattaforme, il codice è parzialmente generato dall'intelligenza artificiale in tempo reale. Ciò significa che l'utilizzo di tecnologie no-code offre ai vostri dipendenti la possibilità di creare una semplice applicazione aziendale in una sola serata. Il vostro dipendente o il vostro collaboratore con uno sviluppatore no-code può creare un'applicazione più complessa in un mese. Si tratterà comunque di una soluzione multifunzionale, ad esempio un ampio sistema di gestione degli ordini (CRM, OMS), un nuovo social network o un progetto complesso simile.

Non tutte le piattaforme senza codice dispongono di tutte le tecnologie e i moduli necessari per un progetto così complesso, ma AppMaster.io sì. Utilizziamo GoLang come linguaggio principale per la nostra cucina interna, quindi AppMaster.io genera 22.000 righe di codice al secondo! Questa velocità consente una modifica ultra-rapida in tempo reale del backend e del frontend. Inoltre, disponiamo di oltre 40 moduli e integrazioni con servizi popolari che potete scegliere come base per la vostra applicazione. I nostri clienti ricevono applicazioni stabili almeno dieci volte più velocemente (in pratica, cento volte più velocemente) rispetto all'approccio classico allo sviluppo.

Economia di bilancio

Le piattaformedi sviluppo no-code fanno risparmiare denaro alle aziende grazie a:

il basso costo di costruzione e manutenzione delle applicazioni no-code;

la facilità di implementazione delle modifiche nel flusso di lavoro ordinario, che aumenta la fidelizzazione dei clienti (ad esempio, con AppMaster.io, è possibile apportare modifiche all'applicazione anche ogni secondo, senza la necessità di comprendere ogni volta il vecchio codice e ricostruire dall'inizio grandi quantità di dati);

automatizzare i processi aziendali e semplificare le attività di routine che libereranno i vostri dipendenti per un altro tipo di lavoro creativo e mentale;

rendere la vostra azienda più efficace e redditizia con una maggiore velocità di risoluzione dei problemi ed escludendo i fattori umani;

generazione di statistiche per correggere le azioni e gli obiettivi nel processo aziendale.

Per un esempio dei vantaggi economici delle tecnologie no-code, si può leggere il caso del distributore di AppMaster.io e Autodesk, che ha ottenuto un risparmio di 10 volte sul budget per la creazione e il lancio di un sistema automatizzato di gestione degli ordini.

Ottimizzazione del flusso di lavoro

Gli strumenti no-code possono aumentare la cultura aziendale generale e la motivazione dei team.

La tecnologia no-code aiuta i dipendenti ad automatizzare i flussi di lavoro e riduce gli errori dovuti al fattore umano. I dipendenti hanno più tempo per la sperimentazione e la crescita professionale con l'implementazione degli strumenti no-code nel loro flusso di lavoro, il che porta a una maggiore produttività complessiva.

Gli strumenti no-code offrono un'eccezionale possibilità di controllo del lavoro e dei risultati. Le piattaforme no-code aiutano a tracciare tutte le azioni e i processi di lavoro. Il numero di ore che i dipendenti dedicano a ciascun progetto viene monitorato. Le statistiche migliorano l'efficienza e la qualità del lavoro dei dipendenti. Con una piattaforma no-code, i dipendenti possono modificare i processi aziendali e i dettagli del flusso di lavoro senza l'aiuto di specialisti IT.

Cerchiamo inoltre di rendere confortevole il processo di creazione e utilizzo delle applicazioni. Con AppMaster.io, potete ottenere un'applicazione senza marchi e certificarla perché avete accesso al codice sorgente. Potrete utilizzarla totalmente per la vostra applicazione. Le applicazioni costruite sulla nostra piattaforma possono essere ospitate sul vostro server e nel nostro AppMaster.io Cloud (APMS). Si tratta di una caratteristica unica di AppMaster.io che allontana le preoccupazioni legali e di sicurezza durante la creazione e l'utilizzo di un'applicazione.

Crescita dell'efficienza

La tecnologia no-code motiva i dipendenti a partecipare al processo di creazione di un'applicazione e a collaborare. Gli strumenti no-code aiutano le persone a lavorare di più con le persone e meno con documenti e macchine. Di conseguenza, i dipendenti diventano migliori manager, comunicatori e specialisti orientati al cliente. Questi vantaggi portano a un aumento del reddito, a una migliore reputazione e a una base di clienti più ampia per la vostra azienda.

La tecnologia no-code libera il tempo e le mani dei dipendenti per modernizzare l'azienda. Aumenta la produttività dell'azienda e migliora i risultati. Gli obiettivi aziendali saranno raggiunti molto più rapidamente rispetto alla gestione del flusso di lavoro standard. I vostri dipendenti non soffriranno dei problemi dello sviluppo a ciclo completo e della complessità delle modifiche; potranno utilizzare uno strumento semplice ed efficace e concentrarsi sulle innovazioni e sulla crescita.

Assistenza ai clienti e bonus aggiuntivi

Le piattaforme no-code offrono un'ampia gamma di supporto e possibilità aggiuntive durante il loro utilizzo. Ad esempio, AppMaster.io dispone di un Health Care Monitor e di un sistema di segnalazione dei bug in tempo reale (log journal) che consente ai vostri dipendenti di apportare modifiche e correzioni in modo incredibilmente rapido. Inoltre, abbiamo il supporto per la chat, la possibilità di impostare enormi bot e robot nel vostro progetto, le notifiche push, l'autenticazione sociale, l'e-mail, l'integrazione con centinaia di altre applicazioni e servizi popolari che i vostri dipendenti utilizzano quotidianamente. Ottenete una soluzione all-in-one per il vostro team che semplifica il vostro flusso di lavoro. È una piattaforma senza codice con un'interfaccia a misura d'uomo.

Conclusioni

Le piattaforme no-code offrono una soluzione all-in-one ai problemi complessi dei vostri dipendenti non tecnici e hanno un grande elenco di caratteristiche positive per il loro uso comune nel vostro team:

ingresso rapido nella creazione di app;

elevata velocità di creazione delle app;

economia di bilancio;

automazione e ottimizzazione del flusso di lavoro;

efficienza aziendale e crescita stabile dei risultati;

l'ampia gamma di servizi aggiuntivi standard e personalizzati con un'ottima assistenza e una rapida risoluzione dei problemi.

No-code è la tecnologia del futuro aziendale più affidabile che si sta sviluppando inarrestabilmente e che è disponibile per voi in questo momento. Potete provare tutti questi vantaggi oggi stesso con AppMaster.io.