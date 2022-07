Ferramentas sem código são aplicativos especiais que propõem uma biblioteca de módulos pré-compilados para construir seu aplicativo sem nenhuma linha de código. Eles têm interfaces amigáveis com widgets prontos, blocos, elementos de IU. É como lego para a criação de aplicativos. Essas soluções ajudam qualquer empresa a automatizar processos de rotina.

Lucros do uso sem código para funcionários não técnicos

Este artigo reuniu os principais motivos pelos quais aplicativos e ferramentas sem código devem ser envolvidos entre seus funcionários como instrumentos diários.

Entrada rápida na criação de aplicativos

Estudar programação leva muito tempo, anos de teoria e prática. Negócios são algo que precisa de decisões operacionais no mercado em rápido desenvolvimento. Portanto, você não pode esperar que o crescimento do seu funcionário se torne até mesmo um desenvolvedor front-end. Mas manter seu próprio departamento de TI ou contratar os serviços de desenvolvedores autônomos geralmente leva à perda de dinheiro, prazos perdidos, nervosismo, noites sem dormir e instabilidade do aplicativo construído.

Ferramentas e plataformas sem código criam uma excelente oportunidade para entrar na construção de aplicativos sem estudar código. Normalmente, um funcionário pode ler a documentação e construir o primeiro aplicativo por várias noites. E este aplicativo pode ser implementado em seu negócio imediatamente. É uma entrada cem vezes mais rápida nas criações de aplicativos!

Se você não tem funcionários na equipe que estão prontos para dedicar seu tempo à imersão em não-código agora, você pode usar os serviços de desenvolvedores sem código. Os desenvolvedores sem código podem colaborar com seus funcionários não técnicos em projetos para obter o melhor resultado em curto prazo. Seu trabalho custará menos dinheiro do que o trabalho de uma equipe de desenvolvimento de ciclo completo.

A popularidade do sem código está crescendo, o número de desenvolvedores sem código está crescendo, então criamos o AppMaster.io , uma plataforma sem código exclusiva para a construção de aplicativos de qualquer complexidade. Por se tratar de uma ferramenta profissional, o funcionário que criará o aplicativo deve ter conhecimentos básicos de desenvolvimento. Mesmo assim, mesmo com um pouco de experiência, ele consegue criar um “novo Facebook” em um mês usando os recursos do AppMaster.io Studio! Alternativamente, você pode usar os serviços de nossos desenvolvedores sem código em colaboração com seus funcionários, que irão orientar o processo de construção do aplicativo.

Velocidade de construção de aplicativos

A velocidade média para um desenvolvedor experiente escrever código é de 500 linhas de código por dia. Um programador gasta 10-20% de seu tempo escrevendo código diretamente e os 90% restantes pensando, pesquisando e experimentando para encontrar a melhor solução.

As plataformas sem código já possuem modelos com as soluções mais populares. Em algumas plataformas, o código é gerado parcialmente por inteligência artificial em tempo real. Isso significa que o uso de tecnologias sem código oferece a seus funcionários a capacidade de criar um aplicativo de negócios simples em apenas uma noite. Seu funcionário ou funcionário com um desenvolvedor sem código pode criar um aplicativo mais complexo em um mês. Ainda assim, será uma solução multifuncional, por exemplo, um amplo sistema de gerenciamento de pedidos (CRM, OMS), uma nova rede social ou um projeto complexo semelhante.

Nem toda plataforma sem código tem todas as tecnologias e módulos necessários para um projeto tão complexo, mas o AppMaster.io tem. Usamos GoLang como a linguagem principal para nossa cozinha interna, então AppMaster.io gera 22.000 linhas de código por segundo! Essa velocidade permite a edição de backend e frontend em tempo real ultrarrápida. Além disso, temos mais de 40 módulos e integrações com serviços populares que você pode escolher como base para sua aplicação. Nossos clientes recebem aplicativos estáveis pelo menos dez vezes mais rápido (na prática, cem vezes mais rápido) do que receberiam com a abordagem clássica de desenvolvimento.

Economia orçamentária

As plataformas de desenvolvimento sem código economizam dinheiro para os negócios ao:

o baixo custo de construção e manutenção de aplicativos sem código;

edições fáceis de implementar no fluxo de trabalho comum, que aumentam a lealdade de seus clientes (por exemplo, com AppMaster.io , você pode colocar alterações em seu aplicativo a cada segundo sem a necessidade de entender o código antigo todas as vezes e reconstruir muito quantidade de dados desde o início);

automatizar processos de negócios e simplificar tarefas de manuseio de rotina que irão liberar seus funcionários para outro tipo de trabalho criativo e mental;

tornar sua empresa mais eficaz e lucrativa com uma maior velocidade de resolução de problemas e excluindo fatores humanos;

geração de estatísticas para corrigir suas ações e objetivos no processo de negócio.

Aqui, para obter um exemplo dos benefícios econômicos das tecnologias sem código, você pode ler o caso do AppMaster.io e do distribuidor Autodesk de economia de orçamento de 10 vezes para a criação e lançamento de sistema automatizado de gerenciamento de pedidos.

Otimização do fluxo de trabalho

As ferramentas sem código podem aumentar a cultura geral da empresa e a motivação das equipes.

A tecnologia sem código ajuda os funcionários a automatizar seus fluxos de trabalho e reduz os erros de fator humano. Os funcionários têm tempo extra para experimentação e crescimento profissional com a implementação de ferramentas sem código em seu fluxo de trabalho, o que leva a uma maior produtividade geral.

As ferramentas sem código oferecem uma excelente possibilidade de controlar o trabalho e os resultados. Plataformas sem código ajudam a rastrear todas as ações e processos de trabalho. O número de horas que os funcionários gastam em cada projeto será monitorado. As estatísticas melhoram a eficiência e melhoram a qualidade do trabalho dos funcionários. Com uma plataforma sem código, os funcionários podem alterar os processos de negócios e os detalhes do fluxo de trabalho sem a ajuda de especialistas de TI.

Também tentamos tornar o processo de criação e uso de seu aplicativo confortável. Com o AppMaster.io , você pode obter um aplicativo gratuito de marca d'água e certificá-lo porque você tem acesso ao código-fonte. Você pode usá-lo totalmente como seu aplicativo. Os aplicativos construídos em nossa plataforma podem ser hospedados em seu servidor e em nossa AppMaster.io Cloud (APMS). É um recurso exclusivo do AppMaster.io que elimina as preocupações legais e de segurança de você ao criar e usar um aplicativo.

Crescimento de eficiência

A tecnologia sem código motiva os funcionários a se tornarem parte do processo de criação de aplicativos e mergulhar nas colaborações. As ferramentas sem código ajudam as pessoas a trabalhar mais com outras pessoas e menos com documentos e máquinas. Como resultado, os funcionários se tornam melhores gerentes, comunicadores, especialistas orientados para o cliente. Esses benefícios resultam em maiores receitas, melhor reputação e uma base de clientes mais ampla para sua empresa.

A tecnologia sem código libera o tempo e as mãos dos funcionários para modernizar a empresa. Aumenta a produtividade da empresa e melhora os resultados. As metas de negócios serão alcançadas muito mais rapidamente do que lidar com o fluxo de trabalho padrão. Seus funcionários não sofrerão com os problemas de desenvolvimento de ciclo completo e a complexidade de fazer mudanças; eles serão capazes de usar uma ferramenta simples e eficaz e focar em inovações e crescimento.

Atendimento ao cliente e bônus adicionais

As plataformas sem código fornecem uma ampla gama de suporte e possibilidades adicionais ao usá-lo. Por exemplo, o AppMaster.io tem um Health Care Monitor e um sistema de relatório de bugs em tempo real (diário de registro) que permite que seus funcionários façam alterações e correções com uma rapidez incrível. Além disso, temos suporte por chat, a possibilidade de configurar bots e robôs enormes em seu projeto, notificações push, autenticação social, e-mail, integração com centenas de outros aplicativos e serviços populares que seus funcionários usam diariamente. Você obtém uma solução multifuncional para sua equipe que facilita o fluxo de trabalho. É uma plataforma sem código com uma interface amigável.

Conclusões

As plataformas sem código fornecem uma solução completa para os problemas complexos de seus funcionários não técnicos e têm uma grande lista de recursos positivos para seu uso comum em sua equipe:

entrada rápida na criação de aplicativos;

alta velocidade de criação de aplicativos;

economia orçamentária;

automatização e otimização do fluxo de trabalho;

eficiência do negócio e crescimento estável dos resultados;

a ampla gama de serviços adicionais padrão e personalizados com ótimo suporte e solução rápida de problemas.

O sem código é a tecnologia futura de negócios mais identificável que está se desenvolvendo de forma imparável e está disponível para você agora. Você pode experimentar todos esses benefícios hoje com AppMaster.io .