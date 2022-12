Narzędzia no-code to specjalne aplikacje, które proponują bibliotekę modułów pre-build, dzięki którym można zbudować swoją aplikację bez żadnej linijki kodu. Mają przyjazne dla człowieka interfejsy z gotowymi widżetami, blokami, elementami UI. To jak klocki lego do tworzenia aplikacji. Rozwiązania te pomagają każdej firmie zautomatyzować rutynowe procesy.

Korzyści z używania no-code dla pracowników nietechnicznych

Ten artykuł zebrał główne powody, dla których aplikacje i narzędzia no-code powinny być zaangażowane wśród Twoich pracowników jako codzienne narzędzia.

Szybkie wejście w tworzenie aplikacji

Studiowanie programowania zajmuje wiele czasu, lata teorii i praktyki. Biznes to coś, co wymaga operatywnych decyzji na szybko rozwijającym się rynku. Nie możesz więc czekać na rozwój pracowników, aby stać się choćby front-end developerem. Jednak utrzymywanie własnego działu IT lub korzystanie z usług freelancerów często prowadzi do utraty pieniędzy, niedotrzymania terminów, nerwów, nieprzespanych nocy i niestabilności zbudowanej aplikacji.

Narzędzia i platformy no-code stwarzają doskonałą okazję do wejścia w budowanie aplikacji bez studiowania kodu. Pracownik może zazwyczaj przez kilka wieczorów przeczytać dokumentację i zbudować pierwszą aplikację. A taką aplikację może od razu wdrożyć do swojego biznesu. To sto razy szybsze wejście w tworzenie aplikacji!

Jeśli nie masz w kadrze pracowników, którzy są gotowi poświęcić swój czas na zanurzenie się w no-code już teraz, możesz skorzystać z usług no-code developerów. Programiści no-code mogą współpracować z Twoimi nietechnicznymi pracownikami nad projektami, aby uzyskać najlepszy wynik w krótkim czasie. Ich praca będzie kosztować mniej pieniędzy niż praca całego zespołu programistów w pełnym cyklu.

Popularność no-code wzrasta, liczba deweloperów no-code rośnie, dlatego stworzyliśmy AppMaster.io, unikalną platformę no-code do budowania aplikacji o dowolnej złożoności. Ponieważ jest to profesjonalne narzędzie, Twój pracownik, który będzie budował aplikację, powinien mieć podstawową wiedzę programistyczną. Mimo to, nawet z niewielkim doświadczeniem, może on stworzyć "nowego Facebooka" w miesiąc korzystając z zasobów Studia AppMaster.io! Alternatywnie, możesz skorzystać z usług naszych programistów no-code we współpracy z Twoimi pracownikami, którzy poprowadzą proces budowy aplikacji.

Szybkość budowania aplikacji

Średnia prędkość pisania kodu przez doświadczonego programistę to 500 linii kodu dziennie. Programista spędza 10-20% swojego czasu na bezpośrednim pisaniu kodu, a pozostałe 90% czasu na myśleniu, badaniu i eksperymentowaniu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

Platformy no-code posiadają już szablony z najpopularniejszymi rozwiązaniami. Na niektórych platformach kod jest częściowo generowany przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że korzystanie z technologii no-code daje Twoim pracownikom możliwość stworzenia prostej aplikacji biznesowej w ciągu zaledwie jednego wieczoru. Twój pracownik lub Twoja pracownica z programistą no-code może stworzyć bardziej złożoną aplikację w miesiąc. Nadal będzie to rozwiązanie wielofunkcyjne, na przykład rozbudowany system zarządzania zamówieniami (CRM, OMS), nowy portal społecznościowy lub podobny złożony projekt.

Nie każda platforma bez kodu ma wszystkie niezbędne technologie i moduły do tak złożonego projektu, ale AppMaster.io ma. Używamy GoLang jako podstawowego języka dla naszej wewnętrznej kuchni, więc AppMaster.io generuje 22 000 linii kodu na sekundę! Ta prędkość pozwala na ultraszybkie edytowanie backendu i frontendu w czasie rzeczywistym. Ponadto mamy ponad 40 modułów i integracji z popularnymi usługami, które możesz wybrać jako podstawę swojej aplikacji. Nasi klienci otrzymują stabilne aplikacje co najmniej dziesięć razy szybciej (w praktyce sto razy szybciej) niż miałoby to miejsce przy klasycznym podejściu do rozwoju.

Oszczędność budżetu

Platformyprogramistyczne no-code pozwalają zaoszczędzić pieniądze dla biznesu poprzez:

niski koszt budowy i utrzymania aplikacji no-code;

łatwość wprowadzania zmian w zwykłym workflow, co zwiększa lojalność Twoich klientów (np. dzięki AppMaster.io możesz wprowadzać zmiany do swojej aplikacji nawet co sekundę, bez konieczności każdorazowego rozumienia starego kodu i przebudowywania ogromnych ilości danych od początku);

automatyzacja procesów biznesowych i uproszczenie rutynowych zadań związanych z obsługą, które uwolnią Twoich pracowników do innego rodzaju pracy twórczej i umysłowej;

uczynienie Twojej firmy bardziej efektywną i dochodową dzięki większej szybkości rozwiązywania problemów i wykluczeniu czynnika ludzkiego;

generowanie statystyk w celu korygowania swoich działań i celów w procesie biznesowym.

Tutaj, dla przykładu korzyści ekonomicznych z technologii no-code, można przeczytać przypadek AppMaster.io i dystrybutora Autodesk o 10-krotnej ekonomii budżetu na stworzenie i uruchomienie automatycznego systemu zarządzania zamówieniami.

Optymalizacja przepływu pracy

Narzędzia no-code mogą podnieść ogólną kulturę firmy i motywację zespołów.

Technologia no-code pomaga pracownikom zautomatyzować przepływy pracy i redukuje błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Pracownicy mają dodatkowy czas na eksperymentowanie i rozwój zawodowy dzięki wdrożeniu narzędzi no-code do ich przepływu pracy, co prowadzi do zwiększenia ogólnej produktywności.

Narzędzia no-code dają wyjątkową możliwość kontroli pracy i wyników. Platformy no-code pomagają śledzić wszystkie działania i procesy robocze. Liczba godzin spędzonych przez pracowników nad każdym projektem będzie monitorowana. Statystyki poprawiają efektywność i podnoszą jakość pracy pracowników. Dzięki platformie no-code pracownicy mogą zmieniać procesy biznesowe i szczegóły przepływu pracy bez pomocy specjalistów IT.

Staramy się również, aby proces tworzenia i użytkowania aplikacji był wygodny. Dzięki AppMaster.io możesz uzyskać aplikację bez znaku wodnego i certyfikować ją, ponieważ masz dostęp do kodu źródłowego. Możesz użyć go jako całkowicie swojej aplikacji. Aplikacje zbudowane na naszej platformie mogą być hostowane na Twoim serwerze oraz w naszej chmurze AppMaster.io Cloud (APMS). Jest to unikalna cecha AppMaster.io, która zdejmuje z Ciebie obawy prawne i bezpieczeństwa podczas tworzenia i używania aplikacji.

Wzrost wydajności

Technologia no-code motywuje pracowników do stania się częścią procesu tworzenia aplikacji i zanurzenia się we współpracy. Narzędzia no-code pomagają ludziom pracować więcej z ludźmi, a mniej z dokumentami i maszynami. W rezultacie pracownicy stają się lepszymi menedżerami, komunikatorami, specjalistami zorientowanymi na klienta. Te korzyści prowadzą do wyższych dochodów, lepszej reputacji i szerszej bazy klientów dla Twojej firmy.

Technologia No-code uwalnia czas i ręce pracowników na modernizację firmy. Podnosi wydajność firmy i poprawia wyniki. Cele biznesowe zostaną osiągnięte znacznie szybciej niż przy obsłudze standardowego przepływu pracy. Twoi pracownicy nie będą cierpieć z powodu problemów związanych z pełnym cyklem rozwoju i złożonością wprowadzania zmian, będą mogli korzystać z prostego i skutecznego narzędzia i skupić się na innowacjach i rozwoju.

Opieka nad klientem i dodatkowe bonusy

Platformy no-code dają szeroki zakres dodatkowego wsparcia i możliwości podczas korzystania z niego. Na przykład AppMaster.io posiada Monitor Opieki Zdrowotnej oraz system zgłaszania błędów w czasie rzeczywistym (dziennik logów), dzięki któremu Twoi pracownicy mogą niewiarygodnie szybko wprowadzać wszelkie zmiany i poprawki. Ponadto mamy wsparcie czatu, możliwość ustawienia ogromnych botów i robotów do Twojego projektu, powiadomienia push, social auth, e-mail, integrację z setkami innych popularnych aplikacji i usług, z których Twoi pracownicy korzystają codziennie. Otrzymujesz rozwiązanie all-in-one dla swojego zespołu, które ułatwia przepływ pracy. Jest to platforma no-code z przyjaznym dla człowieka interfejsem.

Wnioski

Platformy bez kodu dają rozwiązanie all-in-one dla złożonych problemów twoich nietechnicznych pracowników i mają świetną listę pozytywnych cech dla jego powszechnego wykorzystania w twoim zespole:

szybkie wejście w budowanie aplikacji;

duża szybkość budowania aplikacji;

oszczędność budżetu;

automatyzacja i optymalizacja przepływu pracy;

efektywność biznesowa i stabilny wzrost wyników;

szeroki zakres dodatkowych usług standardowych i niestandardowych z dużym wsparciem i szybkim rozwiązywaniem problemów.

No-code to najbardziej relatywna technologia przyszłości biznesu, która jest niepowstrzymanie rozwijająca się i dostępna dla Ciebie już teraz. Możesz spróbować wszystkich tych korzyści już dziś z AppMaster.io.