似乎您不需要洗衣应用程序之类的东西。您只需拿到您的东西，然后去最近的干洗服务。但您甚至无法想象应用程序如何为客户和洗衣店员工简化这些流程。只需按一些按钮，司机就会得到订单并拿起衣服。服务完成后，客户收到交货。

平均而言，一个人每月要花大约 10 个小时洗衣服。借助洗衣服务应用程序可以节省大量时间，这通常浪费在通勤或排长队中。

已经在考虑创建您的洗衣应用程序，继续阅读，您会发现有关如何执行此操作的宝贵提示和想法。

洗衣应用程序的结构：它是如何工作的？

洗衣服务应用程序类似于任何送货应用程序。在客户方面，只需创建带有衣服规格的订单并输入地址即可。工作人员和司机将收到订单并组织接送服务。

Cleanly 是具有按需清洁服务的洗衣应用程序的一个很好的例子。像 Cleanly 这样的应用程序每月可以节省多达几十个小时的洗衣服时间。

洗衣应用程序的算法，类似于 Cleanly，通过几个简单的步骤工作：

客户通过应用程序订购清洁服务。 司机来取衣服。 衣服正在清洗/干洗/熨烫。该服务取决于客户的请求。这是按需服务应用程序的主要优势； 所有物品都会在预计的时间内交付给客户。

为了使这一切正常工作并确保整个过程在任何时候都不会中断，开发人员创建了一种模式，其中应用程序基于四个组件 - 四个不同的应用程序：

客户应用程序；

洗衣店员工应用程序；

司机应用程序；

管理面板。

让我们回顾一下它们。

客户应用

客户需要使用客户的应用程序来下洗衣单。客户需要：

创建他们的个人资料并添加个人信息；

在可用的供应商中进行选择（如果您是聚合商并创建一个应用程序将客户与洗衣设施联系起来）；

选择洗衣店要提供的衣服、面料和服务的类型；

跟踪交货并指定提货和交货时间。

员工应用程序

洗衣店工作人员应该能够接受和核实订单。他们需要访问订单详细信息以了解要执行的服务。此外，如果选择了错误的方向，工作人员应该能够跟踪送货情况以纠正司机。

送货应用

该组件主要由驱动程序使用。司机应该能够管理订单并根据订单的可用性接受订单。他们还可以管理收益。

管理面板

需要应用程序管理面板来管理所有进程和数据库。洗衣应用程序将包含大量数据：有关客户、订单、洗衣地点、收入等的数据。管理员将访问应用程序的每个部分，并能够通过应用程序管理面板管理过程中的所有步骤。

如何在不编码的情况下制作洗衣应用程序？

想法和计划

这是探索和学习的阶段。与往常一样，洗衣应用程序的开发过程始于应用程序的想法。您应该回答很多问题，例如应用程序的目的是什么、要包含哪些功能以及如何与现有的洗衣应用程序竞争。

规划阶段还涉及分析和研究工作。评估市场和对产品的需求至关重要。尝试检查类似 Quora 的平台并收集用户的意见。这对于了解人们洗衣服的问题以及如何使用清洁应用程序帮助他们可能有很大帮助。

预算

在您确定洗衣应用程序的外观并有了清晰的概念之后，就该分配资源了。根据功能，预算可能会有所不同。如果您计划构建一个连接客户和干洗服务的简单应用程序，您可能会花费更少。如果应用程序包含涉及更多开发人员和资源的自定义功能，那么请准备好花更多的钱。

这里的规则很简单：您想要构建的解决方案越复杂，成本就越高。

技术栈和开发团队

在这个阶段，有必要确定项目的范围。在这里，您可以决定是否需要聘请专业的开发团队、自由程序员，或者您是否愿意自己完成工作。

您还需要为您的应用程序正确定义技术堆栈。同样，这取决于应用程序的功能和要求。由于我们只讨论无代码工具，因此这里的一切都取决于它们的功能和功能。做一些研究来帮助您评估该工具是否适合在您的应用程序中实现预期的功能。

发展

这是创建应用程序的实际过程。我们建议考虑无代码选项。这些平台有能力构建强大的产品。此外，它耗时更少，即使您聘请无代码开发人员，花费也少得多。

对于具有广泛干洗服务的洗衣应用程序，AppMaster 是一个完美的选择。之前我们说过，像 Cleanly 这样的洗衣配送应用程序通常由连接的四个独立应用程序组成。 AppMaster 的主要优点是您可以围绕单个后端构建这四个不同的应用程序。

AppMaster 将让您创建一个强大而详细的清洁和洗涤服务数据库以及可用洗衣实体的目录。强大的业务流程编辑器将帮助开发不同的用户应用交互场景。

您可以随时注册免费试用期，探索平台并决定是否继续使用它。

洗衣应用程序中使用的功能

功能列表完全取决于您的应用程序的想法和目的。但是，如果我们正在审查具有按需干洗服务的 Cleanly like 洗衣递送应用程序，那么您需要包括以下一些功能：

客户和洗衣店员工的登录名和个人资料；

地图整合；

跟踪功能；

订单历史;

在线支付；

日历;

提醒和通知。

部署

应用准备就绪后，您可以将其直接发布到 App Store 或 Play Market。如果是这样，请准确了解每个平台的要求，并确保您的产品与它们相对应。

开发一个洗衣应用程序需要多少钱？

如果使用传统编程构建应用程序 - 洗衣应用程序开发的平均成本约为 15,000 美元。并非每个企业都会发现这是一项有利可图的投资。

但是，您可以通过选择无代码工具来快速降低成本。例如，AppMaster 计划将花费您大约 250 美元。成本上的差异甚至没有可比性。是的，会有额外的支出。但是，您仍然可以以更少的预算获得相同的结果。

结论

如您所见，洗衣应用程序可以自动执行人们的日常任务。当它们被固定在您可以 24/7 访问的数据库中时，跟踪每个订单会容易得多。

使用无代码工具，这样的应用程序的原型将在两周后准备就绪。因此，请继续尝试将您的想法变为现实。