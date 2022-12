Wydaje się, że nie potrzebujesz czegoś takiego jak aplikacja do prania. Po prostu bierzesz swoje rzeczy i idziesz do najbliższej pralni chemicznej. Ale nawet nie wyobrażasz sobie, jak aplikacje ułatwiają te procesy klientom i pracownikom pralni. Wystarczy nacisnąć kilka przycisków, a kierowca otrzyma zamówienie i odbierze ubrania. Po wykonaniu usługi, klient otrzymuje przesyłkę.

Średnio człowiek spędza około 10 godzin miesięcznie na praniu ubrań. Z pomocą aplikacji do dostarczania prania można zaoszczędzić sporo czasu, który zwykle marnuje się na dojazdy do pracy lub w długiej kolejce.

Już myślisz o stworzeniu swojej aplikacji do prania, czytaj dalej, a znajdziesz cenne wskazówki i pomysły, jak to zrobić.

Struktura aplikacji pralniczej: jak to działa?

Aplikacja do obsługi pralni jest podobna do każdej aplikacji dostawczej. Od strony klienta wystarczy stworzyć zamówienie ze specyfikacją ubrań i wpisać adres. Obsługa i kierowca otrzymają zamówienie i zorganizują odbiór i dostawę.

Cleanly to doskonały przykład aplikacji do prania z usługami czyszczenia na żądanie. Aplikacje takie jak Cleanly pozwalają zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt godzin miesięcznie, które użytkownik poświęca na pranie swoich ubrań.

Algorytm działania aplikacji pralniczych, podobnie jak w przypadku Cleanly, działa w kilku prostych krokach:

Klient składa zamówienie na usługi czyszczenia za pośrednictwem aplikacji. Kierowca przyjeżdża po odbiór ubrań. Ubrania są czyszczone/suszone/prasowane. Usługa zależy od zapotrzebowania klienta. To jest główna zaleta aplikacji do usług na żądanie; Wszystkie przedmioty są dostarczane z powrotem do klienta w szacowanym czasie.

Aby to wszystko działało i zapewnić, że cały proces nie zostanie przerwany w żadnym punkcie, programiści stworzyli wzór, w którym aplikacja opiera się na czterech komponentach - czterech różnych aplikacjach:

customer app;

aplikacja pracowników pralni;

aplikacja kierowcy;

panel administracyjny.

Przeanalizujmy każdą z nich.

Aplikacja klienta

Aplikacja klienta jest potrzebna, aby klienci mogli składać zamówienia na pranie. Klienci muszą:

stworzyć swój profil i dodać informacje osobiste;

wybrać spośród dostępnych sprzedawców (w przypadku, gdy jesteś agregatorem i tworzysz aplikację łączącą klientów z pralniami);

wybrać rodzaj ubrań, tkanin i usług, które mają być wykonane przez miejsce prania;

śledzić dostawę i określić czas odbioru i dostawy.

Aplikacja dla personelu

Pracownicy pralni powinni mieć możliwość przyjmowania i weryfikacji zamówień. Muszą mieć dostęp do szczegółów zamówienia, aby zrozumieć, jakie usługi należy wykonać. Ponadto pracownicy powinni mieć możliwość śledzenia dostawy, aby skorygować kierowcę w przypadku wybrania niewłaściwego kierunku.

Aplikacja dostawcza

Ten komponent jest używany przede wszystkim przez kierowców. Kierowcy powinni mieć możliwość zarządzania zamówieniami i przyjmowania ich w zależności od ich dostępności. Mogą również zarządzać zarobkami.

Panel administracyjny

Panel administracyjny aplikacji jest potrzebny do zarządzania wszystkimi procesami i bazami danych. Aplikacja pralni będzie zawierać wiele danych: dane o klientach, zamówieniach, miejscach prania, zarobkach itp. Administratorzy będą mieli dostęp do każdej części aplikacji i będą mogli zarządzać wszystkimi krokami podczas procesu poprzez panel administracyjny aplikacji.

Jak zrobić aplikację pralniczą bez kodowania?

Pomysł i planowanie

To jest etap odkrywania i uczenia się. Jak zawsze, proces tworzenia aplikacji pralniczych zaczyna się od pomysłu na aplikację. Istnieje wiele pytań, na które powinieneś odpowiedzieć, jak np. jaki jest cel aplikacji, jakie funkcje zawrzeć i jak konkurować z istniejącymi aplikacjami do prania.

Etap planowania obejmuje również analizę i pracę badawczą. Kluczowe znaczenie ma ocena rynku i zapotrzebowania na produkt. Spróbuj sprawdzić platformy typu Quora i zebrać opinie użytkowników. To może być ogromna pomoc w zrozumieniu problemów ludzi z praniem ubrań i jak możesz im pomóc ze swoją aplikacją do czyszczenia.

Budżet

Po tym, jak zdecydujesz, jak będzie wyglądać aplikacja do prania i masz jasną koncepcję, nadszedł czas, aby przydzielić zasoby. W zależności od funkcji, budżet może być różny. Możesz wydać znacznie mniej, jeśli planujesz zbudować prostą aplikację łączącą klienta i usługę czyszczenia na sucho. Jeśli aplikacja zawiera niestandardowe funkcje angażujące większy zespół programistów i zasoby, to bądź przygotowany na wydanie większej ilości pieniędzy.

Zasada jest tu prosta: im bardziej złożone rozwiązanie chcesz zbudować, tym więcej będzie kosztować.

Stos techniczny i zespół programistów

Na tym etapie konieczne jest określenie zakresu projektu. Tutaj możesz zdecydować, czy potrzebujesz zatrudnić profesjonalny zespół programistów, programistę freelancera, czy może chciałbyś wykonać pracę samodzielnie.

Musisz również prawidłowo zdefiniować stos technologiczny dla swojej aplikacji. Ponownie, zależy to od funkcji i wymagań aplikacji. Ponieważ mówimy tylko o narzędziach no-code, wszystko tutaj zależy od ich funkcjonalności i mocy. Zrób mały research, który pomoże Ci ocenić, czy dane narzędzie jest odpowiednie do wdrożenia zamierzonej funkcjonalności w Twojej aplikacji.

Rozwój

Jest to rzeczywisty proces tworzenia aplikacji. Sugerujemy rozważenie opcji no-code. Te platformy mają moc, aby budować solidne produkty. Dodatkowo jest to mniej czasochłonne, a nawet jeśli zatrudnisz dewelopera no-code, będzie Cię to kosztowało znacznie mniej.

W przypadku aplikacji do prania z szeroką gamą usług pralni chemicznej, AppMaster jest doskonałą opcją. Wcześniej powiedzieliśmy, że aplikacja dostarczająca pranie, taka jak Cleanly, zwykle składa się z czterech oddzielnych aplikacji połączonych. Główną zaletą AppMaster jest to, że możesz zbudować te cztery różne aplikacje wokół jednego backendu.

AppMaster pozwoli Ci stworzyć silną i szczegółową bazę danych usług czyszczenia i prania oraz katalog dostępnych podmiotów pralniczych. A potężny edytor procesów biznesowych pomoże opracować różne scenariusze interakcji użytkownik-aplikacja.

Zawsze możesz zarejestrować się na bezpłatny okres próbny, zbadać platformę i zdecydować, czy kontynuować korzystanie z niej.

Funkcje używane w aplikacji pralni

Lista funkcji całkowicie zależy od pomysłu i celu Twojej aplikacji. Ale jeśli recenzujemy Cleanly jak aplikacja do dostarczania prania z usługami pralni chemicznej na żądanie, oto kilka funkcji, które musisz uwzględnić:

login i profile osobiste dla klientów i pracowników pralni;

integracja map;

funkcjonalność śledzenia;

historia zamówień;

płatność online;

kalendarz;

przypomnienia i powiadomienia.

Wdrażanie

Gdy aplikacja jest już gotowa, możesz opublikować ją bezpośrednio w App Store lub Play Market. Jeśli tak, poznaj dokładnie wymagania każdej z platform i upewnij się, że Twój produkt im odpowiada.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji do prania?

Jeśli budowanie aplikacji odbywa się przy użyciu tradycyjnego programowania - średni koszt stworzenia aplikacji pralniczej to około 15 000 dolarów. Nie dla każdego biznesu będzie to opłacalna inwestycja.

Można jednak szybko zmniejszyć koszty o czas wybierając narzędzie no-code. Na przykład plan AppMaster będzie Cię kosztował około 250 dolarów. Różnica w kosztach nie jest nawet porównywalna. Owszem, pojawią się dodatkowe wydatki. Jednak nadal otrzymujesz ten sam wynik za mniejszy budżet.

Wnioski

Jak widać pralnia app jest co automatyzuje rutynowe i codzienne zadania ludzie mają. Znacznie łatwiej jest śledzić każde zamówienie, gdy są one ustalone w bazie danych, do której masz dostęp 24/7.

Dzięki instrumentom no-code, prototyp takiej aplikacji będzie gotowy po dwóch tygodniach. Zatem śmiało, spróbuj wprowadzić swój pomysł w życie.