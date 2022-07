Parece que você não precisa de um aplicativo de lavanderia. Basta pegar suas coisas e ir até a lavanderia mais próxima. Mas você nem imagina como os aplicativos facilitam esses processos para clientes e funcionários da lavanderia. Basta apertar alguns botões, e o motorista pegará o pedido e pegará as roupas. Uma vez que o serviço é concluído, o cliente recebe uma entrega.

Em média, uma pessoa gasta cerca de 10 horas por mês lavando roupas. Muito tempo pode ser economizado com a ajuda de um aplicativo de entrega de lavanderia, que geralmente é desperdiçado no trajeto ou em uma longa fila.

Já pensando em criar seu aplicativo de lavanderia, continue lendo, e você encontrará dicas e ideias valiosas de como fazê-lo.

A estrutura do aplicativo de lavanderia: como funciona?

O aplicativo de serviço de lavanderia é semelhante a qualquer aplicativo de entrega. Do lado do cliente, basta criar um pedido com a especificação da roupa e inserir o endereço. A equipe e o motorista receberão um pedido e organizarão os serviços de coleta e entrega.

Cleanly é um excelente exemplo de aplicativo de lavanderia com serviços de limpeza sob demanda. Aplicativos como Cleanly economizam até dezenas de horas por mês que você gasta lavando suas roupas.

O algoritmo dos aplicativos de lavanderia, semelhante ao Cleanly, funciona em várias etapas simples:

Um cliente faz um pedido de serviços de limpeza por meio de um aplicativo. Um motorista vem recolher as roupas. As roupas estão sendo limpas/lavadas a seco/passadas. O serviço depende do pedido do cliente. Essa é a principal vantagem dos aplicativos de serviço sob demanda; Todos os itens são entregues de volta ao cliente em um tempo estimado.

Para fazer tudo funcionar e garantir que todo o processo não seja interrompido em nenhum momento, os desenvolvedores criaram um padrão onde o aplicativo é baseado em quatro componentes — quatro aplicativos diferentes:

aplicativo do cliente;

aplicativo da equipe de lavanderia;

aplicativo de motorista;

painel de administração.

Vamos rever cada um deles.

Aplicativo do cliente

O aplicativo do cliente é necessário para que os clientes façam pedidos de lavanderia. Os clientes precisam:

criar seus perfis e adicionar informações pessoais;

selecione entre os fornecedores disponíveis (caso você seja um agregador e crie um aplicativo para conectar clientes com lavanderias);

escolher o tipo de roupas, tecidos e serviços a serem realizados pela lavanderia;

acompanhe a entrega e especifique o horário de coleta e entrega.

Aplicativo da equipe

O pessoal da lavanderia deve ser capaz de aceitar e verificar os pedidos. Eles precisam acessar os detalhes do pedido para entender quais serviços devem ser executados. Além disso, os membros da equipe devem ser capazes de rastrear a entrega para corrigir o motorista caso a direção errada seja escolhida.

Aplicativo de entrega

Este componente é usado principalmente por motoristas. Os motoristas devem ser capazes de gerenciar pedidos e aceitá-los dependendo de sua disponibilidade. Eles também podem gerenciar os ganhos.

Painel de administração

O painel de administração do aplicativo é necessário para gerenciar todos os processos e bancos de dados. O aplicativo de lavanderia conterá muitos dados: dados sobre clientes, pedidos, locais de lavanderia, ganhos, etc. Os administradores acessarão todas as partes do aplicativo e poderão gerenciar todas as etapas durante o processo por meio do painel de administração do aplicativo.

Como fazer um aplicativo de lavanderia sem codificação?

Ideia e planejamento

Esta é a fase de explorar e aprender. Como sempre, o processo de desenvolvimento de aplicativos de lavanderia começa com a ideia do aplicativo. Há muitas perguntas que você deve responder, como qual é o objetivo do aplicativo, quais recursos incluir e como competir com os aplicativos de lavanderia existentes.

A fase de planejamento também envolve análise e trabalho de pesquisa. É fundamental avaliar o mercado e a demanda pelo produto. Tente verificar plataformas semelhantes ao Quora e colete as opiniões dos usuários. Pode ser uma grande ajuda para entender os problemas das pessoas com a lavagem de roupas e como você pode ajudá-las com seu aplicativo de limpeza.

Orçamento

Depois de decidir como será o aplicativo de lavanderia e ter um conceito claro, é hora de alocar recursos. Dependendo das características, o orçamento pode variar. Você pode gastar muito menos se planeja criar um aplicativo simples conectando um cliente e um serviço de lavagem a seco. Se o aplicativo incluir recursos personalizados envolvendo uma equipe maior de desenvolvedores e recursos, prepare-se para gastar mais dinheiro.

A regra aqui é simples: quanto mais complexa a solução que você deseja construir, mais ela custará.

Pilha técnica e equipe de desenvolvimento

Nesta fase, é necessário determinar o escopo do projeto. Aqui você pode decidir se precisa contratar uma equipe de desenvolvimento profissional, um programador freelancer ou talvez queira fazer o trabalho sozinho.

Você também precisa definir corretamente a pilha de tecnologia para seu aplicativo. Novamente, isso depende dos recursos e requisitos do aplicativo. Como estamos falando apenas de ferramentas sem código, tudo aqui depende de sua funcionalidade e poder. Faça uma pequena pesquisa para ajudá-lo a avaliar se a ferramenta é adequada para implementar a funcionalidade pretendida em seu aplicativo.

Desenvolvimento

Este é um processo real de criação de um aplicativo. Sugerimos considerar uma opção sem código. Essas plataformas têm o poder de construir produtos robustos. Além disso, é menos demorado e, mesmo que você contrate um desenvolvedor sem código, custará muito menos.

Para um aplicativo de lavanderia com uma ampla gama de serviços de lavagem a seco, o AppMaster é a opção perfeita. Anteriormente, dissemos que o aplicativo de entrega de lavanderia como Cleanly geralmente consiste em quatro aplicativos separados conectados. A principal vantagem do AppMaster é que você pode criar esses quatro aplicativos diferentes em torno de um único back-end.

AppMaster permitirá que você crie um banco de dados forte e detalhado de serviços de limpeza e lavagem e um catálogo de entidades de lavanderia disponíveis. E o poderoso editor de processos de negócios ajudará a desenvolver diferentes cenários de interação usuário-aplicativo.

Você sempre pode se registrar para o período de teste gratuito , explorar a plataforma e decidir se deseja continuar usando-a.

Recursos usados no aplicativo de lavanderia

A lista de recursos depende inteiramente da ideia e da finalidade do seu aplicativo. Mas se estivermos analisando o aplicativo de entrega de lavanderia Cleanly like com serviços de lavagem a seco sob demanda, aqui estão alguns recursos que você precisa incluir:

login e perfis pessoais para clientes e funcionários da lavanderia;

integração de mapas;

funcionalidade de rastreamento;

Histórico de pedidos;

pagamento online;

calendário;

lembretes e notificações.

Desdobramento, desenvolvimento

Quando o aplicativo estiver pronto, você poderá publicá-lo diretamente na App Store ou no Play Market. Se sim, conheça com precisão os requisitos de cada plataforma e certifique-se de que seu produto corresponde a eles.

Quanto custa desenvolver um aplicativo de lavanderia?

Se estiver construindo um aplicativo usando a programação tradicional - o custo médio do desenvolvimento de aplicativos de lavanderia é de cerca de US$ 15.000. Nem todas as empresas acharão um investimento lucrativo.

No entanto, você pode reduzir rapidamente o custo ao escolher a ferramenta sem código. Por exemplo, o plano AppMaster custará cerca de US $ 250. A diferença de custos nem é comparável. Sim, haverá gastos adicionais. No entanto, você ainda obtém o mesmo resultado por um orçamento menor.

Conclusões

Como você vê, o aplicativo de lavanderia é o que automatiza as tarefas rotineiras e cotidianas que as pessoas têm. É muito mais fácil acompanhar todos os pedidos quando eles são fixados no banco de dados ao qual você tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com instrumentos sem código, o protótipo desse aplicativo estará pronto em duas semanas. Então vá em frente e tente dar vida à sua ideia.