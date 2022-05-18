Çamaşır yıkama uygulaması gibi bir şeye ihtiyacınız yok gibi görünüyor. Siz sadece eşyalarınızı alın ve en yakın kuru temizleme servisine gidin. Ancak uygulamaların müşteriler ve çamaşırhane personeli için bu işlemleri nasıl kolaylaştırdığını hayal bile edemezsiniz. Sadece bazı düğmelere basmanız yeterli ve sürücü siparişi alacak ve kıyafetleri alacak. Hizmet tamamlandığında, müşteri bir teslimat alır.

Ortalama olarak, bir kişi ayda yaklaşık 10 saat çamaşır yıkamak için harcar. Genellikle işe gidip gelirken veya uzun bir kuyrukta boşa harcanan bir çamaşırhane dağıtım uygulamasının yardımıyla çok zaman kazanılabilir.

Çamaşır yıkama uygulamanızı oluşturmayı düşündüğünüzde, okumaya devam edin ve bunun nasıl yapılacağına dair değerli ipuçları ve fikirler bulacaksınız.

Çamaşırhane uygulamasının yapısı: nasıl çalışır?

Çamaşırhane hizmeti uygulaması, herhangi bir teslimat uygulamasına benzer. Müşteri tarafında ise kıyafetlerin özelliklerine göre sipariş oluşturup adres girmek yeterlidir. Personel ve sürücü bir sipariş alacak ve teslim alma ve teslimat hizmetlerini organize edecektir.

Cleanly, isteğe bağlı temizlik hizmetleri sunan mükemmel bir çamaşır yıkama uygulaması örneğidir. Cleanly gibi uygulamalar, çamaşırlarınızı yıkamak için harcadığınız her ay düzinelerce saate kadar tasarruf sağlar.

Cleanly'ye benzer çamaşır yıkama uygulamalarının algoritması birkaç basit adımda çalışır:

Bir müşteri, bir uygulama aracılığıyla temizlik hizmetleri için sipariş verir. Bir şoför kıyafetleri almaya gelir. Giysiler temizleniyor/kuru temizleniyor/ütüleniyor. Hizmet, müşterinin isteğine bağlıdır. Bu, isteğe bağlı hizmet uygulamalarının ana avantajıdır; Tüm öğeler tahmini bir süre içinde müşteriye geri teslim edilir.

Her şeyin çalışmasını sağlamak ve tüm sürecin herhangi bir noktada kesintiye uğramamasını sağlamak için geliştiriciler, uygulamanın dört bileşene dayandığı bir model oluşturdu - dört farklı uygulama:

müşteri uygulaması;

çamaşırhane personeli uygulaması;

sürücü uygulaması;

Admin Paneli.

Her birini gözden geçirelim.

Müşteri uygulaması

Müşterilerin çamaşırhane siparişi vermesi için müşterinin uygulaması gereklidir. Müşterilerin şunları yapması gerekir:

profillerini oluşturmak ve kişisel bilgilerini eklemek;

mevcut satıcılar arasından seçim yapın (bir toplayıcı olmanız ve müşterileri çamaşır yıkama tesislerine bağlamak için bir uygulama oluşturmanız durumunda);

çamaşırhane tarafından gerçekleştirilecek giysi, kumaş ve hizmetlerin türünü seçin;

teslimatı takip edin ve teslim alma ve teslimat zamanını belirtin.

Personel uygulaması

Çamaşırhane personeli siparişleri kabul edip doğrulayabilmelidir. Hangi hizmetlerin gerçekleştirileceğini anlamak için sipariş ayrıntılarına erişmeleri gerekir. Ayrıca personel, yanlış yönün seçilmesi durumunda sürücüyü düzeltmek için teslimatı takip edebilmelidir.

Teslimat uygulaması

Bu bileşen öncelikle sürücüler tarafından kullanılır. Sürücüler, siparişleri yönetebilmeli ve müsaitlik durumuna bağlı olarak kabul edebilmelidir. Ayrıca kazançları da yönetebilirler.

Admin Paneli

Tüm süreçleri ve veritabanlarını yönetmek için uygulama yönetici paneli gereklidir. Çamaşırhane uygulaması çok sayıda veri içerecektir: müşteriler, siparişler, çamaşırhaneler, kazançlar vb. hakkında veriler. Yöneticiler, uygulamanın her bölümüne erişecek ve işlem sırasındaki tüm adımları uygulama yönetici paneli aracılığıyla yönetebilecek.

Kodlama olmadan çamaşırhane uygulaması nasıl yapılır?

Fikir ve planlama

Bu, keşfetme ve öğrenme aşamasıdır. Her zaman olduğu gibi, çamaşırhane uygulaması geliştirme süreci, uygulama fikriyle başlar. Uygulamanın amacının ne olduğu, hangi özelliklerin dahil edileceği ve mevcut çamaşır yıkama uygulamalarıyla nasıl rekabet edileceği gibi yanıtlamanız gereken birçok soru var.

Planlama aşaması ayrıca analiz ve araştırma işini de içerir. Pazarı ve ürüne olan talebi değerlendirmek çok önemlidir. Quora benzeri platformları kontrol etmeyi deneyin ve kullanıcıların görüşlerini toplayın. İnsanların çamaşır yıkama konusundaki sorunlarını ve temizlik uygulamanızla onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi anlamada büyük bir yardım olabilir.

Bütçe

Çamaşırhane uygulamasının nasıl görüneceğine karar verdikten ve net bir konsepte sahip olduktan sonra, kaynak ayırmanın zamanı geldi. Özelliklere göre bütçe değişebilir. Müşteri ile kuru temizleme servisini birbirine bağlayan basit bir uygulama oluşturmayı planlıyorsanız çok daha az harcayabilirsiniz. Uygulama, daha büyük bir geliştirici ve kaynak ekibini içeren özel özellikler içeriyorsa, daha fazla para harcamaya hazır olun.

Buradaki kural basittir: Ne kadar karmaşık bir çözüm oluşturmak isterseniz, maliyeti o kadar artar.

Teknik yığın ve geliştirme ekibi

Bu aşamada proje kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Burada profesyonel bir geliştirme ekibi mi, serbest çalışan bir programcı mı tutmanız gerektiğine veya belki de işi kendiniz yapmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

Ayrıca uygulamanız için teknoloji yığınını doğru bir şekilde tanımlamanız gerekir. Yine, bu, uygulamanın özelliklerine ve gereksinimlerine bağlıdır. Yalnızca kod içermeyen araçlardan bahsettiğimiz için buradaki her şey onların işlevselliğine ve gücüne bağlıdır. Aracın uygulamanızda amaçlanan işlevselliği uygulamaya uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olması için biraz araştırma yapın.

Gelişim

Bu, bir uygulama oluşturmanın gerçek bir sürecidir. Kodsuz bir seçenek düşünmenizi öneririz. Bu platformlar, sağlam ürünler oluşturma gücüne sahiptir. Ayrıca, daha az zaman alır ve kodsuz bir geliştirici kiralasanız bile size çok daha az maliyetli olur.

Çok çeşitli kuru temizleme hizmetlerine sahip bir çamaşırhane uygulaması için AppMaster mükemmel bir seçenektir. Daha önce Cleanly gibi çamaşırhane dağıtım uygulamasının genellikle bağlı dört ayrı uygulamadan oluştuğunu söylemiştik. AppMaster'ın ana avantajı, bu dört farklı uygulamayı tek bir arka uç etrafında oluşturabilmenizdir.

AppMaster, güçlü ve ayrıntılı bir temizlik ve yıkama hizmetleri veritabanı ve mevcut çamaşırhane varlıklarının bir kataloğunu oluşturmanıza izin verir. Ve güçlü İş süreçleri düzenleyicisi, farklı kullanıcı-uygulama etkileşimi senaryolarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Her zaman ücretsiz deneme süresine kaydolabilir, platformu keşfedebilir ve kullanmaya devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Çamaşırhane uygulamasında kullanılan özellikler

Özelliklerin listesi tamamen uygulamanızın fikrine ve amacına bağlıdır. Ancak isteğe bağlı kuru temizleme hizmetleriyle Cleanly benzeri çamaşır teslim uygulamasını inceliyorsak, eklemeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

müşteriler ve çamaşırhane personeli için oturum açma ve kişisel profiller;

harita entegrasyonu;

izleme işlevi;

Sipariş Geçmişi;

online ödeme;

takvim;

hatırlatmalar ve bildirimler.

dağıtım

Uygulama hazır olduğunda, doğrudan App Store veya Play Market'te yayınlayabilirsiniz. Öyleyse, her platformun gereksinimlerini tam olarak öğrenin ve ürününüzün bunlara karşılık geldiğinden emin olun.

Bir çamaşırhane uygulaması geliştirmenin maliyeti nedir?

Geleneksel programlamayı kullanarak bir uygulama oluşturuyorsanız, çamaşırhane uygulaması geliştirmenin ortalama maliyeti yaklaşık 15.000 ABD dolarıdır. Her işletme bunu karlı bir yatırım olarak görmeyecektir.

Ancak, kod gerektirmeyen aracı seçerek zamanı hızla azaltabilirsiniz. Örneğin, AppMaster planı size yaklaşık 250$'a mal olacak. Maliyetlerdeki fark karşılaştırılamaz bile. Evet, ek harcamalar olacak. Ancak yine de daha az bütçeyle aynı sonucu alırsınız.

Sonuçlar

Gördüğünüz gibi çamaşır yıkama uygulaması, insanların sahip olduğu rutin ve günlük görevleri otomatikleştiren şeydir. Her siparişin 7/24 erişime sahip olduğunuz veritabanında sabitlendiğinde takibini yapmak çok daha kolay.

Kodsuz araçlarla, böyle bir uygulamanın prototipi iki hafta sonra hazır olacak. Öyleyse devam edin ve fikrinizi hayata geçirmeye çalışın.