Het lijkt erop dat je zoiets als een was-app niet nodig hebt. Je pakt gewoon je spullen en gaat naar de dichtstbijzijnde stomerij. Maar je kunt je niet eens voorstellen hoe apps deze processen verlichten voor klanten en wasserijmedewerkers. Het volstaat om op wat knoppen te drukken, en de chauffeur krijgt de bestelling en haalt de kleren op. Zodra de service is voltooid, ontvangt de klant een levering.

Gemiddeld besteedt een persoon ongeveer 10 uur per maand aan het wassen van kleding. Met behulp van een wasbezorg-app kan veel tijd worden bespaard, die meestal wordt verspild aan het woon-werkverkeer of in een lange wachtrij.

Denk je er al aan om je was-app te maken, blijf dan lezen, en je vindt waardevolle tips en ideeën over hoe je het moet doen.

De structuur van de wasservice-app: hoe werkt het?

De wasservice-app is vergelijkbaar met elke andere bezorgapplicatie. Van de kant van de klant is het enige wat nodig is om een bestelling aan te maken met de specificatie van de kleding en het adres in te voeren. Het personeel en de chauffeur ontvangen de bestelling en organiseren de ophaal- en bezorgdiensten.

Cleanly is een uitstekend voorbeeld van een was-app met schoonmaakdiensten op aanvraag. Apps als Cleanly besparen maandelijks tot tientallen uren die je besteedt aan het wassen van je kleding.

Het algoritme van de was-apps, vergelijkbaar met Cleanly, werkt in een aantal eenvoudige stappen:

Een klant plaatst een bestelling voor schoonmaakdiensten via een app. Een chauffeur komt de kleding ophalen. De kleding wordt gereinigd/drooggemaakt/gestreken. De service is afhankelijk van het verzoek van de klant. Dit is het belangrijkste voordeel van on-demand service apps; Alle items worden in een geschatte tijd weer bij de klant afgeleverd.

Om het allemaal te laten werken en ervoor te zorgen dat het hele proces op geen enkel punt wordt onderbroken, creëerden de ontwikkelaars een patroon waarbij de applicatie is gebaseerd op vier componenten - vier verschillende apps:

klant app;

app voor wasserijmedewerkers

chauffeur app;

beheerderspaneel.

Laten we elk van hen bekijken.

Klant app

De klanten app is nodig voor klanten om wasserij bestellingen te plaatsen. Klanten moeten:

hun profiel aanmaken en persoonlijke informatie toevoegen;

kiezen uit de beschikbare verkopers (in het geval u een aggregator bent en een app maakt om klanten te verbinden met wasserijen);

het type kleding, stoffen en diensten kiezen die door de wasplaats moeten worden uitgevoerd;

volg de levering en specificeer het tijdstip van ophalen en afleveren.

App voor personeel

Het wasserijpersoneel moet bestellingen kunnen aanvaarden en controleren. Ze moeten toegang hebben tot de details van de bestelling om te begrijpen welke diensten moeten worden uitgevoerd. Ook moet het personeel de levering kunnen volgen om de chauffeur te corrigeren als de verkeerde richting is gekozen.

Levering app

Dit onderdeel wordt voornamelijk gebruikt door chauffeurs. Chauffeurs moeten bestellingen kunnen beheren en accepteren afhankelijk van hun beschikbaarheid. Ze kunnen ook verdiensten beheren.

Admin paneel

Het admin panel van de app is nodig om alle processen en databases te beheren. De wasapplicatie zal veel gegevens bevatten: gegevens over klanten, bestellingen, waslocaties, verdiensten, enz. Admins zullen toegang hebben tot elk deel van de app en zullen alle stappen tijdens het proces kunnen beheren via het app admin panel.

Hoe maak je een wasserij-app zonder codering?

Idee en planning

Dit is de fase van verkennen en leren. Zoals altijd begint het ontwikkelingsproces van de wasserij-app met het idee van de app. Er zijn veel vragen die u moet beantwoorden, zoals wat is het doel van de app, welke functies moeten worden opgenomen, en hoe te concurreren met bestaande wasserij-apps.

De planningsfase omvat ook analyse en onderzoek. Het is cruciaal om de markt en de vraag naar het product te evalueren. Probeer Quora-achtige platforms te controleren en de meningen van gebruikers te verzamelen. Het kan een enorme hulp zijn bij het begrijpen van de problemen van mensen met het wassen van kleding en hoe je hen kunt helpen met je schoonmaak-app.

Budget

Nadat je hebt besloten hoe de was-app eruit gaat zien en een duidelijk concept hebt, is het tijd om middelen toe te wijzen. Afhankelijk van de functies kan het budget variëren. U kunt veel minder uitgeven als u van plan bent een eenvoudige applicatie te bouwen die een klant en een stomerijservice met elkaar verbindt. Als de app aangepaste functies bevat waarvoor een groter team van ontwikkelaars en middelen nodig is, wees dan bereid meer geld uit te geven.

De regel hier is eenvoudig: hoe complexer de oplossing die u wilt bouwen, hoe meer het zal kosten.

Technische stapel en ontwikkelingsteam

In dit stadium moet u de omvang van het project bepalen. Hier kunt u beslissen of u een professioneel ontwikkelingsteam moet inhuren, een freelance programmeur, of misschien wilt u het werk zelf doen.

U moet ook de technologiestack voor uw toepassing correct definiëren. Ook dit hangt af van de functies en vereisten van de toepassing. Aangezien we het alleen hebben over no-code tools, hangt alles hier af van hun functionaliteit en kracht. Doe wat onderzoek om u te helpen beoordelen of de tool geschikt is om de beoogde functionaliteit in uw toepassing te implementeren.

Ontwikkeling

Dit is het eigenlijke proces van het maken van een app. Wij stellen voor een optie van no-code te overwegen. Deze platforms hebben de kracht om robuuste producten te bouwen. Bovendien is het minder tijdrovend, en zelfs als u een no-code ontwikkelaar inhuurt, kost het u veel minder.

Voor een wasserij-app met een breed scala aan stomerijdiensten is AppMaster een perfecte optie. Eerder zeiden we al dat een wasbezorg-app als Cleanly meestal bestaat uit vier afzonderlijke apps die met elkaar verbonden zijn. Het grote voordeel van AppMaster is dat je deze vier verschillende apps rond één backend kunt bouwen.

Met AppMaster kunt u een sterke en gedetailleerde database van schoonmaak- en wasdiensten en een catalogus van beschikbare wasserijen aanleggen. En met de krachtige editor voor bedrijfsprocessen kunt u verschillende scenario's voor interactie tussen gebruiker en app ontwikkelen.

U kunt zich altijd registreren voor de gratis proefperiode, het platform verkennen en beslissen of u het wilt blijven gebruiken.

Functies gebruikt in de wasserij-app

De lijst van functies hangt volledig af van het idee en het doel van uw app. Maar als we de Cleanly-achtige wasbezorgingsapp met stomerijdiensten op aanvraag beoordelen, zijn hier enkele functies die je moet opnemen:

login en persoonlijke profielen voor klanten en wasserijpersoneel;

kaarten integratie;

tracking functionaliteit;

bestelgeschiedenis;

online betaling;

kalender;

herinneringen en kennisgevingen.

Uitrol

Zodra de app klaar is, kunt u deze direct publiceren in de App Store of Play Market. Leer dan precies de vereisten van elk platform en zorg ervoor dat uw product daarmee overeenstemt.

Hoeveel kost de ontwikkeling van een wasserij-app?

Als u een app bouwt met behulp van de traditionele programmering - de gemiddelde kosten van de ontwikkeling van een wasserij-app bedragen ongeveer 15.000 dollar. Niet elk bedrijf zal het een rendabele investering vinden.

U kunt de kosten echter snel verlagen door de tijd te kiezen voor de no-code tool. Het AppMaster-plan kost u bijvoorbeeld ongeveer 250 dollar. Het verschil in kosten is niet eens vergelijkbaar. Ja, er zullen extra uitgaven zijn. U krijgt echter nog steeds hetzelfde resultaat voor een minder groot budget.

Conclusies

Zoals u ziet is wasserij-app wat routine en dagelijkse taken van mensen automatiseert. Het is veel gemakkelijker om elke bestelling bij te houden wanneer ze vastliggen in de database waartoe je 24/7 toegang hebt.

Met no-code instrumenten is het prototype van zo'n app na twee weken klaar. Dus ga je gang en probeer je idee tot leven te brengen.