يبدو أنك لست بحاجة إلى شيء مثل تطبيق غسيل الملابس. ما عليك سوى الحصول على الأشياء الخاصة بك والذهاب إلى أقرب خدمة تنظيف جاف. لكن لا يمكنك حتى تخيل كيف تسهل التطبيقات هذه العمليات للعملاء وموظفي غسيل الملابس. يكفي فقط الضغط على بعض الأزرار ، وسيحصل السائق على الطلب ويستلم الملابس. بمجرد اكتمال الخدمة ، يتلقى العميل التسليم.

في المتوسط ، يقضي الشخص حوالي 10 ساعات شهريًا في غسل الملابس. يمكن توفير الكثير من الوقت بمساعدة تطبيق توصيل الغسيل ، والذي يضيع عادةً في التنقل أو في قائمة انتظار طويلة.

تفكر بالفعل في إنشاء تطبيق الغسيل الخاص بك ، واستمر في القراءة ، وستجد نصائح وأفكارًا قيمة حول كيفية القيام بذلك.

هيكل تطبيق الغسيل: كيف يعمل؟

تطبيق خدمة غسيل الملابس مشابه لأي تطبيق توصيل. من جانب العميل ، كل ما هو مطلوب هو إنشاء طلب بمواصفات الملابس وإدخال العنوان. سيتلقى الموظفون والسائق طلبًا وينظمون خدمات التوصيل والتوصيل.

يُعد Cleanly مثالاً ممتازًا لتطبيق غسيل الملابس مع خدمات التنظيف عند الطلب. توفر تطبيقات مثل Cleanly عشرات الساعات التي تقضيها في غسل ملابسك كل شهر.

تعمل خوارزمية تطبيقات الغسيل ، على غرار Cleanly ، في عدة خطوات بسيطة:

يضع العميل طلبًا لخدمات التنظيف عبر أحد التطبيقات. يأتي السائق لأخذ الملابس. جاري تنظيف الملابس / تنظيفها بالبخار / كيها. الخدمة تعتمد على طلب العميل. هذه هي الميزة الرئيسية لتطبيقات الخدمة عند الطلب ؛ يتم تسليم جميع العناصر إلى العميل في الوقت المقدر.

لجعل كل شيء يعمل وضمان عدم مقاطعة العملية برمتها في أي وقت ، أنشأ المطورون نمطًا يعتمد فيه التطبيق على أربعة مكونات - أربعة تطبيقات مختلفة:

تطبيق العميل

تطبيق موظفي الغسيل ؛

تطبيق السائق

لوحة الادارة.

دعونا نراجع كل منهم.

تطبيق العميل

تطبيق العميل ضروري للعملاء لتقديم طلبات غسيل الملابس. يحتاج العملاء إلى:

إنشاء ملفات التعريف الخاصة بهم وإضافة المعلومات الشخصية ؛

اختر من بين البائعين المتاحين (في حال كنت مجمّعًا وأنشئ تطبيقًا لربط العملاء بمرافق غسيل الملابس) ؛

اختيار نوع الملابس والأقمشة والخدمات التي سيقدمها مكان الغسيل ؛

تتبع التسليم وتحديد وقت الاستلام والتسليم.

تطبيق الموظفين

يجب أن يكون موظفو الغسيل قادرين على قبول الطلبات والتحقق منها. يحتاجون إلى الوصول إلى تفاصيل الطلب لفهم الخدمات التي يجب أداؤها. أيضًا ، يجب أن يكون الموظفون قادرين على تتبع التسليم لتصحيح السائق في حالة اختيار الاتجاه الخاطئ.

تطبيق التوصيل

يستخدم هذا المكون من قبل السائقين في المقام الأول. يجب أن يكون السائقون قادرين على إدارة الطلبات وقبولها حسب توفرها. يمكنهم أيضًا إدارة الأرباح.

لوحة الادارة

لوحة إدارة التطبيق ضرورية لإدارة جميع العمليات وقواعد البيانات. سيحتوي تطبيق الغسيل على الكثير من البيانات: بيانات حول العملاء ، الطلبات ، أماكن غسيل الملابس ، الأرباح ، إلخ. سيصل المسؤولون إلى كل جزء من التطبيق وسيكونون قادرين على إدارة جميع الخطوات أثناء العملية عبر لوحة إدارة التطبيق.

كيف تصنع تطبيق غسيل بدون تشفير؟

الفكرة والتخطيط

هذه هي مرحلة الاستكشاف والتعلم. كما هو الحال دائمًا ، تبدأ عملية تطوير تطبيق الغسيل بفكرة التطبيق. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها ، مثل ما هو الغرض من التطبيق ، وما الميزات التي يجب تضمينها ، وكيفية التنافس مع تطبيقات الغسيل الحالية.

تتضمن مرحلة التخطيط أيضًا وظيفة التحليل والبحث. من الأهمية بمكان تقييم السوق والطلب على المنتج. حاول التحقق من الأنظمة الأساسية الشبيهة بـ Quora واجمع آراء المستخدمين. يمكن أن تكون مساعدة كبيرة في فهم مشاكل الناس مع غسل الملابس وكيف يمكنك مساعدتهم في تطبيق التنظيف الخاص بك.

الدخل

بعد أن تقرر الشكل الذي سيبدو عليه تطبيق الغسيل ويكون لديك مفهوم واضح ، فقد حان الوقت لتخصيص الموارد. اعتمادًا على الميزات ، قد تختلف الميزانية. قد تنفق أقل بكثير إذا كنت تخطط لإنشاء تطبيق بسيط يربط بين العميل وخدمة التنظيف الجاف. إذا كان التطبيق يتضمن ميزات مخصصة تتضمن فريقًا أكبر من المطورين والموارد ، فكن مستعدًا لإنفاق المزيد من الأموال.

القاعدة هنا بسيطة: كلما أردت بناء حل أكثر تعقيدًا ، زادت التكلفة.

المكدس الفني وفريق التطوير

في هذه المرحلة ، من الضروري تحديد نطاق المشروع. هنا يمكنك أن تقرر ما إذا كنت بحاجة إلى توظيف فريق تطوير محترف ، أو مبرمج مستقل ، أو ربما ترغب في القيام بالعمل بنفسك.

تحتاج أيضًا إلى تحديد حزمة التكنولوجيا لتطبيقك بشكل صحيح. مرة أخرى ، هذا يعتمد على ميزات ومتطلبات التطبيق. نظرًا لأننا نتحدث فقط عن أدوات بدون تعليمات برمجية ، فإن كل شيء هنا يعتمد على وظائفها وقوتها. قم بإجراء القليل من البحث لمساعدتك في تقييم ما إذا كانت الأداة مناسبة لتنفيذ الوظيفة المقصودة في تطبيقك.

التطور

هذه عملية فعلية لإنشاء تطبيق. نقترح النظر في خيار عدم وجود رمز. تتمتع هذه المنصات بالقدرة على بناء منتجات قوية. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تستغرق وقتًا أقل ، وحتى إذا قمت بتعيين مطور بدون أكواد ، فستكلفك أقل بكثير.

بالنسبة لتطبيق غسيل الملابس مع مجموعة واسعة من خدمات التنظيف الجاف ، يعد AppMaster خيارًا مثاليًا. قلنا سابقًا أن تطبيق توصيل الغسيل مثل Cleanly يتكون عادةً من أربعة تطبيقات منفصلة متصلة. الميزة الرئيسية لـ AppMaster هي أنه يمكنك بناء هذه التطبيقات الأربعة المختلفة حول خلفية واحدة.

سيتيح لك AppMaster إنشاء قاعدة بيانات قوية ومفصلة لخدمات التنظيف والغسيل وكتالوج بكيانات الغسيل المتاحة. وسيساعد محرر عمليات الأعمال القوي في تطوير سيناريوهات مختلفة لتفاعل المستخدم مع التطبيق.

يمكنك دائمًا التسجيل في الفترة التجريبية المجانية واستكشاف النظام الأساسي وتحديد ما إذا كنت ستستمر في استخدامه أم لا.

الميزات المستخدمة في تطبيق الغسيل

قائمة الميزات تعتمد كليا على فكرة التطبيق الخاص بك والغرض منه. ولكن إذا كنا نراجع تطبيق Cleanly like للغسيل مع خدمات التنظيف الجاف عند الطلب ، فإليك بعض الميزات التي تحتاج إلى تضمينها:

تسجيل الدخول وملفات التعريف الشخصية للعملاء وموظفي الغسيل ؛

تكامل الخرائط

وظيفة التتبع

تاريخ الطلب؛

الدفع الالكتروني؛

تقويم؛

التذكيرات والإخطارات.

تعيين

بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا ، يمكنك نشره مباشرةً على App Store أو Play Market. إذا كان الأمر كذلك ، فتعلم بدقة متطلبات كل منصة وتأكد من توافق منتجك معها.

ما هي تكلفة تطوير تطبيق الغسيل؟

في حالة إنشاء تطبيق باستخدام البرمجة التقليدية - يبلغ متوسط تكلفة تطوير تطبيق الغسيل حوالي 15000 دولار. لن تجده كل الأعمال التجارية استثمارًا مربحًا.

ومع ذلك ، يمكنك تقليل التكلفة بسرعة عن طريق اختيار أداة no-code. على سبيل المثال ، ستكلفك خطة AppMaster حوالي 250 دولارًا. الفرق في التكاليف لا يمكن مقارنته حتى. نعم ، سيكون هناك إنفاق إضافي. ومع ذلك ، لا تزال تحصل على نفس النتيجة لميزانية أقل.

الاستنتاجات

كما ترى ، فإن تطبيق الغسيل هو ما يعمل على أتمتة المهام الروتينية واليومية التي يقوم بها الأشخاص. من الأسهل بكثير تتبع كل طلب عندما يتم إصلاحه في قاعدة البيانات التي يمكنك الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مع أدوات بدون رمز ، سيكون النموذج الأولي لمثل هذا التطبيق جاهزًا بعد أسبوعين. لذا انطلق وحاول أن تجعل فكرتك تنبض بالحياة.