Казалось бы зачем нужно приложение для химчистки. Вы просто берете вещи и идете в ближайшую прачечную. Но вы даже не представляете, как приложения облегчают эти простые бытовые процессы для клиентов и персонала химчистки.

Достаточно нажать несколько кнопок, водитель получит заказ и заберет одежду. После выполнения услуг клиент получает свои вещи обратно.

В среднем каждый из нас тратит около 10 часов в месяц на стирку. С помощью приложения можно сэкономить много времени, которое обычно тратится впустую на дорогу или в очередях.

Уже задумались о создании своего приложения клининговых услуг? Продолжайте читать, и вы найдете ценные советы и идеи о том, как это сделать.

Структура приложения для химчистки: как оно работает?

Приложение для прачечной похоже на любое приложение для доставки. Со стороны клиента все, что нужно, это создать заказ со и ввести адрес. Персонал и водитель примут заказ и заберут одежду.

Cleanly — отличный пример такого приложения с услугами чистки по запросу. Такие приложения, как Cleanly, ежемесячно экономят до десятков часов, которые вы тратите на стирку одежды.

Алгоритм приложений для стирки работает в несколько простых шагов:

Клиент оформляет заказ клининговых услуг через приложение. Курьер забирает одежду. Одежду сдают в химчистку, услуги зависят от запроса клиента; Все вещи доставляются обратно клиенту в установленное время.

Чтобы этот процесс работал беспрерывно и бесперебойно, разработчики создали шаблон, в котором приложение основано на четырех компонентах — четырех разных приложениях:

клиентское;

приложение для персонала химчистки;

приложение для курьера;

панель администратора.

Давайте рассмотрим каждое из них.

Приложение для клиентов

Клиентское приложение необходимо для того, чтобы клиенты могли размещать заказы онлайн. Для этого они должны иметь возможность:

создавать свои профили и добавлять личную информацию; выбирать среди доступных химчисток, ориентируясь по локации и графику работы; выбирать тип одежды, тканей и услуг, которые будут выполняться прачечной; отследить доставку и указать ее время.

Приложение для персонала

Персонал химчистки должен иметь возможность принимать и проверять заказы. Им необходимо получить доступ к деталям заказа, чтобы понять, какие услуги выполнять. Кроме того, сотрудники должны иметь возможность отслеживать доставку, чтобы поправить водителя, если тот отправился по неправильному адресу.

Приложение доставки

Этот компонент в основном используется курьерам. Водители должны иметь возможность управлять заказами и принимать их в зависимости от их загрузки. Они также могут отслеживать свой заработок.

Панель администратора

Панель администратора приложения необходима для управления всеми процессами и базами данных. Приложение клинингового сервиса будет содержать много данных: данные о клиентах, заказах, химчистках, сотрудниках, доходах и т. д. Администраторы получат доступ ко всем частям приложения и смогут управлять всеми этапами процесса через панель администрирования.

Как сделать приложение для стирки, используя no-code инструмент?

Идея и планирование

Это этап исследования и планирования. Процесс разработки приложения начинается с идеи. Есть много вопросов, на которые вы должны ответить, например, какова цель приложения, какие функции включить и как конкурировать с существующими продуктами.

Этап планирования также включает в себя анализ и исследовательскую работу. Очень важно оценить рынок и спрос на продукт. Попробуйте проверить платформы, такие как Quora и собрать мнения пользователей. Это может оказать огромную помощь в понимании проблем людей со стиркой и в том, как вы можете помочь им с помощью своего приложения.

Бюджет

После того, как вы решили, как будет выглядеть приложение для, и у вас есть четкая концепция, пришло время распределить ресурсы. В зависимости от функционала бюджет может варьироваться. Вы можете потратить гораздо меньше, если планируете создать простое приложение, связывающее клиента и службу химчистки. Если приложение включает в себя пользовательские функции, в которых задействована большая команда разработчиков и ресурсов, то будьте готовы потратить больше денег.

Правило здесь простое: чем сложнее решение вы хотите построить, тем дороже оно будет стоить.

Технический стек и команда разработчиков

На этом этапе необходимо определить масштаб проекта. Здесь вы можете решить, нужно ли вам нанять профессиональную команду разработчиков, отдельного программиста или, может быть, вы хотели бы выполнить работу самостоятельно.

Нужно также верно определить стек технологий для вашего приложения. Опять же, это зависит от особенностей и требований приложения. Так как мы говорим только о no-code инструментах, здесь все зависит от их функциональности и мощности. Проведите небольшое исследование, которое поможет оценить, подходит ли тул для реализации задуманных функций в вашем приложении.

Разработка

Непосредственно процесс создания приложения. Мы рекомендуем использовать инструменты no-code. Эти платформы позволяют создавать надежные продукты. Кроме того, это занимает меньше времени, и даже если вы наймете разработчика, это будет стоить вам намного меньше.

Для приложения химчистки с широким спектром услуг AppMaster — идеальный вариант. Ранее мы говорили, что такое приложение обычно состоит из четырех отдельных приложений. Основное преимущество AppMaster заключается в том, что вы можете создавать эти четыре разных компонента на основе одного бэкенда.

AppMaster позволит вам создать надежную и подробную базу данных услуг, а также каталог доступных химчисток. А мощный редактор бизнес-процессов поможет разработать различные сценарии взаимодействия пользователя с приложением.

Вы всегда можете зарегистрироваться на бесплатный пробный период, изучить платформу и решить, продолжать ли работу с ней.

Какие функции включить?

Список функций полностью зависит от идеи и цели вашего приложения. Но если мы рассматриваем стандартное приложение для прачечной с доставкой, вот некоторые функции, которые стоит обязательно добавить:

логин и личные профили для клиентов и сотрудников прачечной;

интеграция с картами;

функция отслеживания;

история заказов;

онлайн-платежи;

календарь;

напоминания и уведомления.

Развертывание

Когда приложение будет готово, вы можете опубликовать его прямо в App Store или Play Market. Перед этим изучите требования каждой платформы и убедитесь, что ваш продукт им соответствует.

Сколько стоит разработать приложение для химчистки?

При создании приложения с использованием традиционного программирования средняя стоимость разработки приложения для прачечной составляет около $15 000. Не каждый бизнес найдет это выгодным вложением.

Можно легко сократить расходы, выбрав инструмент no-code. Например, план AppMaster обойдется вам примерно в 250 долларов. Разница в стоимости даже несопоставима. Да, будут дополнительные расходы. Тем не менее, вы все равно получите тот же результат за меньший бюджет.

Выводы

Как видите, приложение для стирки — это то, что автоматизирует рутинные и повседневные задачи людей. Уследить за каждым заказом намного проще, когда они зафиксированы в базе данных, к которой у вас есть доступ 24/7.

С инструментами no-code прототип такого приложения будет готов через две недели. Так что дерзайте и попытайтесь воплотить свою идею в жизнь.