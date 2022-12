Sembra che non ci sia bisogno di un'app per il bucato. Basta prendere le proprie cose e andare alla lavanderia più vicina. Ma non potete nemmeno immaginare quanto le app facilitino i processi per i clienti e il personale della lavanderia. Basta premere alcuni pulsanti e l'autista riceve l'ordine e ritira i capi. Una volta completato il servizio, il cliente riceve una consegna.

In media, una persona spende circa 10 ore al mese per lavare i vestiti. Con l'aiuto di un'app per la consegna della biancheria si può risparmiare molto tempo, che di solito viene sprecato durante il tragitto o in una lunga coda.

Se state già pensando di creare la vostra app di lavanderia, continuate a leggere e troverete preziosi consigli e idee su come farlo.

La struttura dell'app di lavanderia: come funziona?

L'app per il servizio di lavanderia è simile a qualsiasi applicazione di consegna. Dal lato del cliente, è sufficiente creare un ordine con le specifiche dei capi e inserire l'indirizzo. Il personale e l'autista riceveranno l'ordine e organizzeranno i servizi di ritiro e consegna.

Cleanly è un ottimo esempio di app di lavanderia con servizi di pulizia on-demand. App come Cleanly consentono di risparmiare fino a decine di ore al mese da dedicare al lavaggio dei vestiti.

L'algoritmo delle app di lavanderia, simile a quello di Cleanly, funziona in diversi semplici passaggi:

Un cliente effettua un ordine per i servizi di pulizia tramite un'app. Un autista viene a ritirare i vestiti. I vestiti vengono puliti/lavati a secco/stirati. Il servizio dipende dalla richiesta del cliente. Questo è il principale vantaggio delle app di servizi on-demand; Tutti gli articoli vengono riconsegnati al cliente in un tempo stimato.

Per far funzionare il tutto e garantire che l'intero processo non venga interrotto in nessun punto, gli sviluppatori hanno creato un modello in cui l'applicazione si basa su quattro componenti - quattro app diverse:

applicazione per il cliente;

app per il personale della lavanderia

applicazione per l'autista;

pannello di amministrazione.

Analizziamo ciascuna di esse.

App cliente

L'app del cliente è necessaria per consentire ai clienti di effettuare gli ordini di lavanderia. I clienti devono

creare il proprio profilo e aggiungere informazioni personali;

scegliere tra i fornitori disponibili (nel caso in cui siate un aggregatore e creiate un'app per mettere in contatto i clienti con le lavanderie);

scegliere il tipo di abiti, i tessuti e i servizi che la lavanderia deve svolgere;

tracciare la consegna e specificare l'orario di ritiro e consegna.

App per il personale

Il personale della lavanderia deve essere in grado di accettare e verificare gli ordini. Deve accedere ai dettagli dell'ordine per capire quali servizi eseguire. Inoltre, i membri del personale devono essere in grado di tracciare la consegna per correggere l'autista nel caso in cui venga scelta la direzione sbagliata.

App di consegna

Questo componente è utilizzato principalmente dagli autisti. Gli autisti devono poter gestire gli ordini e accettarli in base alla loro disponibilità. Possono anche gestire i guadagni.

Pannello di amministrazione

Il pannello di amministrazione dell'applicazione è necessario per gestire tutti i processi e i database. L'applicazione di lavanderia conterrà molti dati: dati sui clienti, sugli ordini, sulle sedi delle lavanderie, sui guadagni, ecc. Gli amministratori avranno accesso a ogni parte dell'applicazione e potranno gestire tutte le fasi del processo tramite il pannello di amministrazione dell'app.

Come realizzare un'app per lavanderie senza codificare?

Idea e pianificazione

Questa è la fase di esplorazione e apprendimento. Come sempre, il processo di sviluppo di un'app per lavanderia inizia con l'idea dell'app. Ci sono molte domande a cui dovete rispondere, come ad esempio qual è lo scopo dell'app, quali funzioni includere e come competere con le app di lavanderia esistenti.

La fase di pianificazione comporta anche un lavoro di analisi e ricerca. È fondamentale valutare il mercato e la domanda del prodotto. Provate a consultare le piattaforme simili a Quora e a raccogliere le opinioni degli utenti. Potrebbe essere di grande aiuto per capire quali sono i problemi delle persone nel lavare i vestiti e come potete aiutarle con la vostra app di pulizia.

Bilancio

Dopo aver deciso come sarà l'app per la lavanderia e avere un concetto chiaro, è il momento di allocare le risorse. A seconda delle caratteristiche, il budget può variare. Si può spendere molto meno se si intende creare una semplice applicazione che metta in contatto il cliente con il servizio di lavanderia. Se l'applicazione include funzioni personalizzate che richiedono un team di sviluppatori e risorse più ampio, preparatevi a spendere di più.

La regola è semplice: più complessa è la soluzione che si vuole costruire, maggiore sarà il costo.

Stack tecnico e team di sviluppo

In questa fase è necessario determinare l'ambito del progetto. Qui si può decidere se è necessario assumere un team di sviluppo professionale, un programmatore freelance o se si vuole fare il lavoro da soli.

È inoltre necessario definire correttamente lo stack tecnologico per la vostra applicazione. Anche in questo caso, ciò dipende dalle caratteristiche e dai requisiti dell'applicazione. Poiché stiamo parlando solo di strumenti no-code, tutto dipende dalla loro funzionalità e potenza. Fate una piccola ricerca per valutare se lo strumento è adatto a implementare le funzionalità previste nella vostra applicazione.

Sviluppo

Si tratta del processo vero e proprio di creazione di un'applicazione. Suggeriamo di prendere in considerazione l'opzione no-code. Queste piattaforme hanno la capacità di costruire prodotti robusti. Inoltre, richiedono meno tempo e anche se assumete uno sviluppatore no-code, vi costerà molto meno.

Per un'app di lavanderia con un'ampia gamma di servizi di lavaggio a secco, AppMaster è un'opzione perfetta. Prima abbiamo detto che le app per la consegna di biancheria come Cleanly sono solitamente composte da quattro app separate collegate tra loro. Il vantaggio principale di AppMaster è che potete costruire queste quattro diverse app attorno a un unico backend.

AppMaster vi permetterà di creare un database solido e dettagliato di servizi di pulizia e lavaggio e un catalogo di lavanderie disponibili. Il potente editor di processi aziendali vi aiuterà a sviluppare diversi scenari di interazione utente-app.

È sempre possibile registrarsi per il periodo di prova gratuito, esplorare la piattaforma e decidere se continuare a usarla.

Caratteristiche dell'app per lavanderie

L'elenco delle funzionalità dipende interamente dall'idea e dallo scopo dell'applicazione. Ma se stiamo esaminando l'app Cleanly per la consegna della biancheria con servizi di lavaggio a secco su richiesta, ecco alcune funzionalità che è necessario includere:

login e profili personali per clienti e personale di lavanderia;

integrazione delle mappe;

funzionalità di tracciamento;

cronologia degli ordini;

pagamento online;

calendario;

promemoria e notifiche.

Distribuzione

Una volta che l'app è pronta, potete pubblicarla direttamente su App Store o Play Market. In tal caso, è necessario conoscere con precisione i requisiti di ciascuna piattaforma e assicurarsi che il prodotto corrisponda a tali requisiti.

Quanto costa sviluppare un'app per la lavanderia?

Se si costruisce un'app utilizzando la programmazione tradizionale, il costo medio dello sviluppo di un'app per lavanderia è di circa 15.000 dollari. Non tutte le aziende lo riterranno un investimento redditizio.

Tuttavia, è possibile ridurre rapidamente i costi scegliendo uno strumento no-code. Ad esempio, il piano AppMaster vi costerà circa 250 dollari. La differenza di costo non è nemmeno paragonabile. Certo, ci sarà una spesa aggiuntiva. Tuttavia, si ottiene lo stesso risultato con un budget inferiore.

Conclusioni

Come vedete, le app di lavanderia automatizzano le attività di routine e quotidiane delle persone. È molto più facile tenere traccia di ogni ordine quando è fissato nel database a cui si ha accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con gli strumenti no-code, il prototipo di questa app sarà pronto dopo due settimane. Quindi, andate avanti e provate a dare vita alla vostra idea.