Il semble que vous n'ayez pas besoin d'une application de blanchisserie. Vous venez de récupérer vos affaires et de vous rendre au service de nettoyage à sec le plus proche. Mais vous ne pouvez même pas imaginer comment les applications facilitent ces processus pour les clients et le personnel de la blanchisserie. Il suffit d'appuyer sur quelques boutons pour que le chauffeur récupère la commande et récupère les vêtements. Une fois la prestation terminée, le client reçoit une livraison.

En moyenne, une personne passe environ 10 heures par mois à laver ses vêtements. Beaucoup de temps peut être économisé à l'aide d'une application de livraison de blanchisserie, qui est généralement gaspillée sur le trajet ou dans une longue file d'attente.

Vous songez déjà à créer votre application de blanchisserie, continuez à lire et vous trouverez de précieux conseils et idées sur la façon de le faire.

La structure de l'appli blanchisserie : comment ça marche ?

L'application de service de blanchisserie est similaire à n'importe quelle application de livraison. Du côté du client, il suffit de créer une commande avec la spécification des vêtements et d'entrer l'adresse. Le personnel et le chauffeur recevront une commande et organiseront les services de ramassage et de livraison.

Cleanly est un excellent exemple d'application de blanchisserie avec des services de nettoyage à la demande. Des applications comme Cleanly permettent d'économiser jusqu'à des dizaines d'heures chaque mois que vous passez à laver vos vêtements.

L'algorithme des applications de blanchisserie, similaire à Cleanly, fonctionne en plusieurs étapes simples :

Un client passe une commande de services de nettoyage via une application. Un chauffeur vient récupérer les vêtements. Les vêtements sont nettoyés/nettoyés à sec/repassés. Le service dépend de la demande du client. C'est le principal avantage des applications de service à la demande ; Tous les articles sont renvoyés au client dans un délai estimé.

Pour que tout fonctionne et que l'ensemble du processus ne soit interrompu à aucun moment, les développeurs ont créé un modèle dans lequel l'application est basée sur quatre composants - quatre applications différentes :

application client ;

application pour le personnel de la blanchisserie ;

application pilote ;

panneau d'administration.

Passons en revue chacun d'eux.

Application client

L'application du client est nécessaire pour que les clients passent des commandes de blanchisserie. Les clients doivent :

créer leurs profils et ajouter des informations personnelles ;

sélectionner parmi les fournisseurs disponibles (si vous êtes un agrégateur et créez une application pour connecter les clients aux installations de blanchisserie) ;

choisir le type de vêtements, de tissus et de services à effectuer par la laverie ;

suivre la livraison et préciser l'heure de ramassage et de livraison.

Application du personnel

Le personnel de la blanchisserie doit être en mesure d'accepter et de vérifier les commandes. Ils doivent accéder aux détails de la commande pour comprendre quels services effectuer. De plus, les membres du personnel doivent être en mesure de suivre la livraison pour corriger le chauffeur au cas où la mauvaise direction serait choisie.

Application de livraison

Ce composant est principalement utilisé par les pilotes. Les chauffeurs doivent pouvoir gérer les commandes et les accepter en fonction de leur disponibilité. Ils peuvent également gérer les gains.

Panneau d'administration

Le panneau d'administration de l'application est nécessaire pour gérer tous les processus et bases de données. L'application de blanchisserie contiendra de nombreuses données : des données sur les clients, les commandes, les lieux de blanchisserie, les revenus, etc. Les administrateurs accéderont à toutes les parties de l'application et pourront gérer toutes les étapes du processus via le panneau d'administration de l'application.

Comment créer une application de blanchisserie sans coder ?

Idée et planification

C'est l'étape de l'exploration et de l'apprentissage. Comme toujours, le processus de développement de l'application de blanchisserie commence par l'idée de l'application. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre, comme quel est le but de l'application, quelles fonctionnalités inclure et comment rivaliser avec les applications de blanchisserie existantes.

La phase de planification implique également un travail d'analyse et de recherche. Il est essentiel d'évaluer le marché et la demande pour le produit. Essayez de vérifier les plates-formes de type Quora et recueillez les avis des utilisateurs. Cela pourrait être d'une grande aide pour comprendre les problèmes des gens avec le lavage des vêtements et comment vous pouvez les aider avec votre application de nettoyage.

Budget

Après avoir décidé à quoi ressemblera l'application de blanchisserie et avoir un concept clair, il est temps d'allouer des ressources. Selon les fonctionnalités, le budget peut varier. Vous pouvez dépenser beaucoup moins si vous envisagez de créer une application simple reliant un client et un service de nettoyage à sec. Si l'application inclut des fonctionnalités personnalisées impliquant une plus grande équipe de développeurs et de ressources, alors soyez prêt à dépenser plus d'argent.

La règle ici est simple : plus la solution que vous souhaitez créer est complexe, plus elle coûtera cher.

Stack technique et équipe de développement

A ce stade, il est nécessaire de déterminer la portée du projet. Ici, vous pouvez décider si vous avez besoin d'embaucher une équipe de développement professionnel, un programmeur indépendant ou si vous souhaitez faire le travail vous-même.

Vous devez également définir correctement la pile technologique pour votre application. Encore une fois, cela dépend des fonctionnalités et des exigences de l'application. Puisque nous ne parlons que d'outils sans code, tout ici dépend de leur fonctionnalité et de leur puissance. Effectuez quelques recherches pour vous aider à évaluer si l'outil est adapté à l'implémentation de la fonctionnalité prévue dans votre application.

Développement

Il s'agit d'un processus réel de création d'une application. Nous suggérons d'envisager une option sans code. Ces plates-formes ont le pouvoir de créer des produits robustes. De plus, cela prend moins de temps, et même si vous embauchez un développeur sans code, cela vous coûtera beaucoup moins cher.

Pour une application de blanchisserie avec une large gamme de services de nettoyage à sec, AppMaster est une option parfaite. Plus tôt, nous avons dit qu'une application de livraison de linge comme Cleanly se compose généralement de quatre applications distinctes connectées. Le principal avantage d'AppMaster est que vous pouvez créer ces quatre applications différentes autour d'un seul backend.

AppMaster vous permettra de créer une base de données solide et détaillée des services de nettoyage et de lavage et un catalogue des entités de blanchisserie disponibles. Et un puissant éditeur de processus métier aidera à développer différents scénarios d'interaction utilisateur-application.

Vous pouvez toujours vous inscrire pour la période d'essai gratuite , explorer la plateforme et décider de continuer à l'utiliser.

Fonctionnalités utilisées dans l'application de blanchisserie

La liste des fonctionnalités dépend entièrement de l'idée et de l'objectif de votre application. Mais si nous examinons l'application de livraison de blanchisserie Cleanly like avec des services de nettoyage à sec à la demande, voici quelques fonctionnalités que vous devez inclure :

connexion et profils personnels pour les clients et le personnel de la blanchisserie ;

intégration de cartes ;

fonctionnalité de suivi ;

Historique des commandes;

paiement en ligne;

calendrier;

rappels et notifications.

Déploiement

Une fois l'application prête, vous pouvez la publier directement sur l'App Store ou le Play Market. Si oui, renseignez-vous précisément sur les exigences de chaque plateforme et assurez-vous que votre produit y correspond.

Combien coûte le développement d'une application de blanchisserie ?

Si vous créez une application à l'aide de la programmation traditionnelle, le coût moyen du développement d'une application de blanchisserie est d'environ 15 000 $. Toutes les entreprises n'y trouveront pas un investissement rentable.

Cependant, vous pouvez rapidement réduire le coût en choisissant l'outil sans code. Par exemple, le plan AppMaster vous coûtera environ 250 $. La différence de coûts n'est même pas comparable. Oui, il y aura des dépenses supplémentaires. Cependant, vous obtenez toujours le même résultat pour un budget moindre.

conclusion

Comme vous le voyez, l'application de blanchisserie est ce qui automatise les tâches routinières et quotidiennes des gens. Il est beaucoup plus facile de suivre chaque commande lorsqu'elle est enregistrée dans la base de données à laquelle vous avez accès 24h/24 et 7j/7.

Avec des instruments sans code, le prototype d'une telle application sera prêt après deux semaines. Alors allez-y et essayez de donner vie à votre idée.