Cosa sono i citizen developer?

I citizen developer sono persone non tecniche che hanno una conoscenza approfondita dei processi e dei requisiti aziendali. Sfruttano piattaforme di sviluppo no-code e low-code per creare applicazioni web, mobili e backend che rispondono a specifiche esigenze aziendali. Queste piattaforme consentono loro di creare applicazioni senza possedere competenze significative in materia di programmazione. L'ascesa dei citizen developer è strettamente legata al rapido progresso della tecnologia e alla trasformazione digitale in atto in tutti i settori.

Man mano che le aziende passano dai metodi manuali tradizionali a quelli digitali e automatizzati, spesso si trovano ad affrontare una crescente domanda di applicazioni software. Tuttavia, il processo di creazione e manutenzione di queste applicazioni è solitamente lungo e costoso. Gli sviluppatori cittadini colmano questa lacuna producendo rapidamente applicazioni software funzionali che migliorano il flusso di lavoro e l'efficienza aziendale. Il loro ruolo è determinante per il successo della trasformazione digitale all'interno delle loro organizzazioni.

Il ruolo dei citizen developer nella trasformazione digitale

I citizen developer si trovano in una posizione unica per avere un impatto profondo sulla trasformazione digitale delle aziende. La loro conoscenza approfondita dei processi aziendali, unita alla capacità di creare applicazioni software utilizzando le piattaforme di no-code, consente loro di affrontare una serie di ruoli e compiti:

Sviluppo rapido di applicazioni : Gli sviluppatori cittadini possono produrre rapidamente applicazioni utilizzando le piattaforme no-code e low-code . Questi strumenti riducono il tempo necessario per passare dall'ideazione alla distribuzione, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente a esigenze critiche o di automatizzare attività lavorative noiose.

: Gli sviluppatori cittadini possono produrre rapidamente applicazioni utilizzando le piattaforme e . Questi strumenti riducono il tempo necessario per passare dall'ideazione alla distribuzione, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente a esigenze critiche o di automatizzare attività lavorative noiose. Riduzione degli arretrati IT : Con l'aumento della domanda di soluzioni digitali, i reparti IT sono spesso sommersi da progetti arretrati. Gli sviluppatori cittadini possono contribuire a ridurre questo arretrato affrontando in modo indipendente i progetti meno complessi e liberando il team IT per concentrarsi su attività che richiedono più risorse.

: Con l'aumento della domanda di soluzioni digitali, i reparti IT sono spesso sommersi da progetti arretrati. Gli sviluppatori cittadini possono contribuire a ridurre questo arretrato affrontando in modo indipendente i progetti meno complessi e liberando il team IT per concentrarsi su attività che richiedono più risorse. Responsabilizzazione degli utenti aziendali : Non dipendendo più dal reparto IT per le soluzioni software, i citizen developer possono creare applicazioni su misura per le esigenze specifiche del reparto. Questa autonomia consente una migliore personalizzazione e una maggiore proprietà delle soluzioni da parte degli utenti finali.

: Non dipendendo più dal reparto IT per le soluzioni software, i citizen developer possono creare applicazioni su misura per le esigenze specifiche del reparto. Questa autonomia consente una migliore personalizzazione e una maggiore proprietà delle soluzioni da parte degli utenti finali. Innovazione e sperimentazione : Grazie al facile accesso agli strumenti di sviluppo e alla responsabilità di migliorare i processi interni, i cittadini sviluppatori si trovano in una posizione privilegiata per esplorare nuovi concetti e soluzioni. Possono sperimentare applicazioni che utilizzano tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e l'Internet degli oggetti.

: Grazie al facile accesso agli strumenti di sviluppo e alla responsabilità di migliorare i processi interni, i cittadini sviluppatori si trovano in una posizione privilegiata per esplorare nuovi concetti e soluzioni. Possono sperimentare applicazioni che utilizzano tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e l'Internet degli oggetti. Maggiore collaborazione: Il ruolo dei cittadini sviluppatori colma il divario tra la forza lavoro tecnica e quella non tecnica. Sia come creatori di applicazioni che come utenti, i citizen developer possono sviluppare una comprensione condivisa delle esigenze aziendali e delle capacità tecnologiche, facilitando una migliore comunicazione e collaborazione.

In che modo le piattaforme No-Code stanno potenziando gli sviluppatori cittadini

Lepiattaforme no-code sono progettate per consentire agli utenti senza competenze di programmazione di creare applicazioni completamente funzionali. Fornendo strumenti drag-and-drop di facile utilizzo, queste piattaforme consentono ai cittadini sviluppatori di dare vita alle loro idee innovative. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche chiave delle piattaforme no-code che migliorano le capacità dei cittadini sviluppatori:

Costruttori di applicazioni visuali

No-code Le piattaforme includono spesso dei costruttori visivi intuitivi per la creazione di interfacce di applicazioni. I cittadini sviluppatori possono progettare interfacce utente di applicazioni web e mobili semplicemente trascinando e rilasciando i componenti sullo schermo.

Componenti precostituiti

Per accelerare il processo di sviluppo, le piattaforme no-code forniscono una serie di componenti precostituiti per la gestione delle funzionalità comuni delle applicazioni, come moduli, attività e notifiche. I cittadini sviluppatori possono personalizzare rapidamente questi componenti per soddisfare i loro requisiti specifici.

Progettazione del modello di dati

No-code Le piattaforme offrono in genere funzionalità di progettazione visiva dei modelli di dati. Questa caratteristica consente ai cittadini sviluppatori di modellare, memorizzare e gestire i dati della loro applicazione senza alcuna conoscenza dei sistemi di gestione dei database o dei linguaggi di interrogazione.

Modellazione dei processi aziendali

Molte piattaforme no-code includono strumenti per la progettazione e la gestione dei processi aziendali. I cittadini sviluppatori possono creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzare le attività definendo visivamente le regole e la logica che governano il comportamento dell'applicazione.

API e integrazione

L'integrazione con altri sistemi e servizi è fondamentale per la maggior parte delle applicazioni aziendali. Le piattaforme No-code offrono spesso connettori precostituiti o supporto API REST, consentendo ai cittadini sviluppatori di integrare le loro applicazioni con servizi esterni come sistemi CRM, gateway di pagamento e piattaforme di social media.

Sfruttando le funzionalità delle piattaforme no-code, i cittadini sviluppatori possono concentrarsi sulla risoluzione dei problemi aziendali, mentre la piattaforma si occupa degli aspetti tecnici della creazione delle applicazioni. In sostanza, le piattaforme no-code democratizzano lo sviluppo di applicazioni mettendo potenti strumenti di sviluppo nelle mani degli utenti aziendali di tutti i giorni.

La differenza di AppMaster.io: Dare potere agli sviluppatori cittadini con soluzioni end-to-end

AppMaster.io è una piattaforma no-code che si distingue per la sua capacità di fornire ai cittadini sviluppatori soluzioni end-to-end per creare facilmente applicazioni web, mobili e backend. no-code Fondata nel 2020, AppMaster si è rapidamente guadagnata la reputazione di piattaforma di sviluppo di alto livello, essendo stata segnalata da G2 in varie categorie come Rapid Application Development (RAD), API Management e Drag & Drop App Builders.

Il principale vantaggio della piattaforma AppMaster.io per i cittadini sviluppatori risiede nella sua capacità di eliminare il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Questo approccio unico garantisce che anche un singolo sviluppatore cittadino possa creare una soluzione software completa e scalabile, completa di server backend, sito web, portale clienti e applicazioni mobili native.

Le caratteristiche principali della piattaforma AppMaster.io sono progettate per facilitare l'uso da parte dei cittadini sviluppatori, come ad esempio:

Progettazione visiva dello schema del database: Creazione di modelli di dati per le applicazioni backend senza bisogno di competenze nella gestione dei database.

Creazione di modelli di dati per le applicazioni backend senza bisogno di competenze nella gestione dei database. Modellazione dei processi aziendali: Progettare visivamente la logica di business delle applicazioni con il Business Process Designer (BP) di drag-and-drop .

Progettare visivamente la logica di business delle applicazioni con il Business Process Designer (BP) di . API REST ed endpoint WSS: Generate automaticamente un server sicuro e affidabile endpoints per le vostre applicazioni senza dover scrivere codice.

Generate automaticamente un server sicuro e affidabile per le vostre applicazioni senza dover scrivere codice. Progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop: Costruite e personalizzate interfacce utente reattive per applicazioni web e mobili con pochi clic.

Sono disponibili opzioni di abbonamento flessibili per soddisfare diverse esigenze aziendali, tra cui un piano gratuito Learn & Explore per i nuovi utenti che desiderano provare la piattaforma. Inoltre, AppMaster.io offre diversi piani tariffari con una gamma di risorse, dai pacchetti per le startup alle soluzioni di livello aziendale.

Crescita della comunità di sviluppatori cittadini: Vantaggi e sfide

Coltivare una comunità di sviluppatori cittadini all'interno di un'organizzazione comporta numerosi vantaggi:

Accelerazione della trasformazione digitale: Dando la possibilità ai dipendenti non tecnici di creare le proprie soluzioni software, le organizzazioni possono accelerare il processo di innovazione e trasformazione digitale.

Dando la possibilità ai dipendenti non tecnici di creare le proprie soluzioni software, le organizzazioni possono accelerare il processo di innovazione e trasformazione digitale. Maggiore efficienza del flusso di lavoro: I citizen developer possono sviluppare applicazioni intuitive e adatte alle specifiche esigenze aziendali, con conseguente aumento della produttività e riduzione dei colli di bottiglia.

I citizen developer possono sviluppare applicazioni intuitive e adatte alle specifiche esigenze aziendali, con conseguente aumento della produttività e riduzione dei colli di bottiglia. Promozione dell'innovazione: La diversificazione delle capacità di sviluppo può aiutare a democratizzare il processo di creazione e incoraggiare una cultura dell'innovazione a tutti i livelli dell'organizzazione.

La diversificazione delle capacità di sviluppo può aiutare a democratizzare il processo di creazione e incoraggiare una cultura dell'innovazione a tutti i livelli dell'organizzazione. Riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo: Consentendo ai dipendenti di creare le proprie applicazioni software, le organizzazioni riducono la dipendenza dai team di sviluppo esterni, risparmiando tempo e risorse preziose.

Nonostante i numerosi vantaggi, la promozione di una fiorente comunità di sviluppatori cittadini presenta diverse sfide:

Definizione dei ruoli: Definire chiaramente i ruoli e le responsabilità dei citizen developer all'interno dell'organizzazione è essenziale per il successo.

Definire chiaramente i ruoli e le responsabilità dei citizen developer all'interno dell'organizzazione è essenziale per il successo. Rapporto con il reparto IT: Trovare un equilibrio tra il reparto IT e i cittadini sviluppatori è fondamentale per garantire la collaborazione e pratiche di sviluppo sostenibili.

Trovare un equilibrio tra il reparto IT e i cittadini sviluppatori è fondamentale per garantire la collaborazione e pratiche di sviluppo sostenibili. Formazione e supporto: Le organizzazioni devono fornire una formazione adeguata, risorse e supporto continuo ai citizen developer per migliorare continuamente le loro competenze e prestazioni.

Le organizzazioni devono fornire una formazione adeguata, risorse e supporto continuo ai citizen developer per migliorare continuamente le loro competenze e prestazioni. Sicurezza e conformità: Garantire la corretta implementazione degli standard di sicurezza e la conformità alle normative è fondamentale quando si impiega una moltitudine di sviluppatori diversi.

Le migliori pratiche per integrare i citizen developer nella vostra azienda

Per integrare con successo i citizen developer nella vostra azienda è necessario un approccio ponderato che tenga conto delle loro esigenze specifiche e delle potenziali sfide. Ecco cinque best practice da considerare:

Definire ruoli chiari: Stabilite un ruolo ben definito per gli sviluppatori cittadini all'interno dell'organizzazione, che delinei chiaramente le loro responsabilità, compresi i tipi di applicazioni che possono creare e distribuire. Investire in formazione e supporto: Fornite formazione e supporto continui ai citizen developer, assicurandovi che abbiano familiarità con gli strumenti, le piattaforme e le tecnologie necessarie per creare applicazioni che soddisfino gli standard dell'organizzazione. Utilizzare le piattaforme no-code : Utilizzate no-code piattaforme come AppMaster .io che sono state specificamente progettate per fornire ai cittadini sviluppatori le risorse e le funzionalità necessarie per creare applicazioni senza dover ricorrere a competenze di codifica approfondite. Incoraggiare la collaborazione con l'IT: Promuovete un ambiente di collaborazione tra gli sviluppatori cittadini e il reparto IT dell'organizzazione, stabilendo processi per la condivisione di feedback, l'identificazione di potenziali rischi e la manutenzione congiunta delle applicazioni per ottenere prestazioni ottimali. Applicare le politiche di sicurezza e conformità: Implementate linee guida e politiche chiare in materia di sicurezza e conformità normativa per garantire che i citizen developer aderiscano agli standard del settore durante la creazione delle applicazioni.

Adottando queste best practice, la vostra organizzazione può liberare il vero potenziale dei citizen developer e sfruttare le loro competenze per guidare la trasformazione digitale e creare una cultura dell'innovazione più inclusiva. Piattaforme come AppMaster.io svolgono un ruolo cruciale nella responsabilizzazione dei cittadini sviluppatori, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per creare applicazioni a beneficio dell'intera organizzazione.