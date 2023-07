Was sind Bürgerentwickler?

Citizen Developer sind nicht-technische Personen, die ein tiefes Verständnis für die Geschäftsprozesse und Anforderungen ihres Unternehmens haben. Sie nutzen No-Code- und Low-Code-Entwicklungsplattformen, um Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen, die spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen. Diese Plattformen ermöglichen es ihnen, Anwendungen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu erstellen. Der Aufstieg der bürgerlichen Entwickler ist eng mit dem rasanten technologischen Fortschritt und dem digitalen Wandel in allen Branchen verbunden.

In dem Maße, in dem Unternehmen von traditionellen manuellen Methoden zu digitalen und automatisierten Methoden übergehen, steigt auch die Nachfrage nach Softwareanwendungen. Die Erstellung und Pflege dieser Anwendungen ist jedoch in der Regel zeitaufwändig und kostspielig. Bürgerliche Entwickler füllen diese Lücke, indem sie schnell funktionale Softwareanwendungen erstellen, die den Geschäftsablauf und die Effizienz verbessern. Ihre Rolle ist entscheidend für den Erfolg der digitalen Transformation in ihren Unternehmen.

Die Rolle von Citizen Developers bei der digitalen Transformation

Citizen Developer sind in einer einzigartigen Position, um einen tiefgreifenden Einfluss auf die digitale Transformation von Unternehmen zu haben. Ihr tiefes Verständnis der Unternehmensprozesse, kombiniert mit ihrer Fähigkeit, Softwareanwendungen auf no-code Plattformen zu erstellen, ermöglicht es ihnen, eine Reihe von Rollen und Aufgaben zu übernehmen:

Schnellere Anwendungsentwicklung : Bürgerliche Entwickler können mit den Plattformen no-code und low-code schnell Anwendungen erstellen. Diese Tools verkürzen die Zeit, die von der Idee bis zur Bereitstellung benötigt wird, und ermöglichen es Unternehmen, schnell auf kritische Bedürfnisse einzugehen oder langwierige Arbeitsaufgaben zu automatisieren.

: Bürgerliche Entwickler können mit den Plattformen und schnell Anwendungen erstellen. Diese Tools verkürzen die Zeit, die von der Idee bis zur Bereitstellung benötigt wird, und ermöglichen es Unternehmen, schnell auf kritische Bedürfnisse einzugehen oder langwierige Arbeitsaufgaben zu automatisieren. Verringerung der IT-Rückstände : Da die Nachfrage nach digitalen Lösungen steigt, sind die IT-Abteilungen oft mit Projektrückständen überfordert. Bürgerliche Entwickler können dazu beitragen, diesen Rückstand zu verringern, indem sie sich unabhängig um weniger komplexe Projekte kümmern und das IT-Team entlasten, damit es sich auf ressourcenintensivere Aufgaben konzentrieren kann.

: Da die Nachfrage nach digitalen Lösungen steigt, sind die IT-Abteilungen oft mit Projektrückständen überfordert. Bürgerliche Entwickler können dazu beitragen, diesen Rückstand zu verringern, indem sie sich unabhängig um weniger komplexe Projekte kümmern und das IT-Team entlasten, damit es sich auf ressourcenintensivere Aufgaben konzentrieren kann. Befähigung der Geschäftsanwender : Da sie bei der Entwicklung von Softwarelösungen nicht mehr von der IT-Abteilung abhängig sind, können bürgerliche Entwickler Anwendungen erstellen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen zugeschnitten sind. Diese Autonomie ermöglicht eine bessere Anpassung und eine stärkere Übernahme von Lösungen durch die Endbenutzer.

: Da sie bei der Entwicklung von Softwarelösungen nicht mehr von der IT-Abteilung abhängig sind, können bürgerliche Entwickler Anwendungen erstellen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen zugeschnitten sind. Diese Autonomie ermöglicht eine bessere Anpassung und eine stärkere Übernahme von Lösungen durch die Endbenutzer. Innovation und Experimentieren : Durch den einfachen Zugang zu Entwicklungswerkzeugen und die Verantwortung für die Verbesserung interner Prozesse befinden sich Bürgerentwickler in einer hervorragenden Position, um neue Konzepte und Lösungen zu erforschen. Sie können mit Anwendungen experimentieren, die neue Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge nutzen.

: Durch den einfachen Zugang zu Entwicklungswerkzeugen und die Verantwortung für die Verbesserung interner Prozesse befinden sich Bürgerentwickler in einer hervorragenden Position, um neue Konzepte und Lösungen zu erforschen. Sie können mit Anwendungen experimentieren, die neue Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge nutzen. Verbesserte Zusammenarbeit: Die Rolle von Bürgerentwicklern überbrückt die Kluft zwischen technischen und nicht-technischen Mitarbeitern. Als Anwendungsentwickler und -nutzer können Bürgerentwickler ein gemeinsames Verständnis für geschäftliche Anforderungen und technologische Möglichkeiten entwickeln, was eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht.

Wie No-Code Plattformen bürgerliche Entwickler befähigen

No-Code-Plattformen sind so konzipiert, dass Benutzer ohne Programmierkenntnisse voll funktionsfähige Anwendungen erstellen können. Durch die Bereitstellung von benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Tools ermöglichen diese Plattformen es bürgerlichen Entwicklern, ihre innovativen Ideen zum Leben zu erwecken. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Merkmale der Plattformen von no-code aufgeführt, die die Fähigkeiten von bürgerlichen Entwicklern verbessern:

Visual Application Builders

No-code Plattformen enthalten oft intuitive visuelle Builder für die Erstellung von Anwendungsschnittstellen. Bürgerliche Entwickler können Benutzeroberflächen für Web- und Mobilanwendungen entwerfen, indem sie einfach Komponenten auf den Bildschirm ziehen und dort ablegen.

Vorgefertigte Komponenten

Um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, bieten die Plattformen von no-code eine Vielzahl von vorgefertigten Komponenten für die Handhabung gängiger Anwendungsfunktionen wie Formulare, Aufgaben und Benachrichtigungen. Bürgerliche Entwickler können diese Komponenten schnell an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

No-code Plattformen bieten in der Regel Funktionen zur visuellen Gestaltung von Datenmodellen. Diese Funktion ermöglicht es Entwicklern, die Daten ihrer Anwendung zu modellieren, zu speichern und zu verwalten, ohne Kenntnisse über Datenbankmanagementsysteme oder Abfragesprachen zu haben.

Modellierung von Geschäftsprozessen

Viele Plattformen von no-code enthalten Werkzeuge für die Gestaltung und Verwaltung von Geschäftsprozessen. Bürgerliche Entwickler können benutzerdefinierte Workflows erstellen und Aufgaben automatisieren, indem sie die Regeln und Logik, die das Verhalten der Anwendung steuern, visuell definieren.

APIs und Integration

Die Integration mit anderen Systemen und Diensten ist für die meisten Geschäftsanwendungen von entscheidender Bedeutung. Die Plattformen von No-code bieten häufig vorgefertigte Konnektoren oder REST-API-Unterstützung, so dass die Entwickler ihre Anwendungen mit externen Diensten wie CRM-Systemen, Zahlungs-Gateways und Social-Media-Plattformen integrieren können.

Durch die Nutzung der Möglichkeiten der no-code Plattformen können sich die Entwickler auf die Lösung von Geschäftsproblemen konzentrieren, während die Plattform die technischen Aspekte der Anwendungserstellung übernimmt. Im Wesentlichen demokratisieren die Plattformen von no-code die Anwendungsentwicklung, indem sie leistungsfähige Entwicklungswerkzeuge in die Hände von alltäglichen Geschäftsanwendern legen.

Der AppMaster.io Unterschied: Befähigung von bürgerlichen Entwicklern mit End-to-End-Lösungen

AppMaster.io ist eine Plattform von no-code, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bürgerlichen Entwicklern End-to-End-Lösungen für die einfache Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zur Verfügung stellt. Gegründet im Jahr 2020, hat sich AppMaster schnell einen guten Ruf unter den no-code Entwicklungsplattformen erarbeitet und wurde von G2 in verschiedenen Kategorien wie Rapid Application Development (RAD), API Management und Drag & Drop App Builders ausgezeichnet.

Der Hauptvorteil der AppMaster.io Plattform für Bürgerentwickler liegt in der Fähigkeit, technische Schulden zu eliminieren, indem Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wenn Anforderungen geändert werden. Dieser einzigartige Ansatz stellt sicher, dass auch ein einzelner Entwickler eine umfassende, skalierbare Softwarelösung mit einem Server-Backend, einer Website, einem Kundenportal und nativen mobilen Anwendungen erstellen kann.

Die wichtigsten Funktionen der AppMaster.io Plattform sind auf die einfache Nutzung durch bürgerliche Entwickler ausgelegt, wie z.B.:

Visuelles Datenbankschema-Design: Erstellen Sie Datenmodelle für Backend-Anwendungen, ohne dass Sie über Fachkenntnisse im Datenbankmanagement verfügen müssen.

Erstellen Sie Datenmodelle für Backend-Anwendungen, ohne dass Sie über Fachkenntnisse im Datenbankmanagement verfügen müssen. Modellierung von Geschäftsprozessen: Entwerfen Sie die Geschäftslogik Ihrer Anwendungen visuell mit dem drag-and-drop Business Process (BP) Designer.

Entwerfen Sie die Geschäftslogik Ihrer Anwendungen visuell mit dem Business Process (BP) Designer. REST-API und WSS-Endpunkte: Generieren Sie automatisch sichere und zuverlässige Server endpoints für Ihre Anwendungen, ohne dass Sie Code schreiben müssen.

Generieren Sie automatisch sichere und zuverlässige Server für Ihre Anwendungen, ohne dass Sie Code schreiben müssen. Drag-and-Drop UI-Design: Konstruieren Sie mit wenigen Klicks reaktionsschnelle Benutzeroberflächen für Web- und mobile Anwendungen und passen Sie diese an.

Flexible Abonnement-Optionen sind verfügbar, um eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen zu erfüllen, einschließlich eines kostenlosen Learn & Explore-Plans für neue Benutzer, die die Plattform testen möchten. Darüber hinaus bietet AppMaster.io mehrere Preispläne mit einer Reihe von Ressourcen, von startup-freundlichen Paketen bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene.

Wachsen der Community der Bürgerentwickler: Vorteile und Herausforderungen

Der Aufbau einer Community von Bürgerentwicklern innerhalb einer Organisation bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

Beschleunigung des digitalen Wandels: Indem sie nicht-technischen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Softwarelösungen zu entwickeln, können Unternehmen den Prozess der Innovation und der digitalen Transformation beschleunigen.

Indem sie nicht-technischen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Softwarelösungen zu entwickeln, können Unternehmen den Prozess der Innovation und der digitalen Transformation beschleunigen. Erhöhte Workflow-Effizienz: Bürgerliche Entwickler können intuitive Anwendungen entwickeln, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, was zu einer höheren Produktivität und weniger Engpässen führt.

Bürgerliche Entwickler können intuitive Anwendungen entwickeln, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, was zu einer höheren Produktivität und weniger Engpässen führt. Förderung der Innovation: Die Diversifizierung der Entwicklungskapazitäten kann dazu beitragen, den Entwicklungsprozess zu demokratisieren und eine Innovationskultur auf allen Ebenen des Unternehmens zu fördern.

Die Diversifizierung der Entwicklungskapazitäten kann dazu beitragen, den Entwicklungsprozess zu demokratisieren und eine Innovationskultur auf allen Ebenen des Unternehmens zu fördern. Geringere Entwicklungskosten und -zeit: Indem Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Softwareanwendungen zu entwickeln, verringern sie die Abhängigkeit von externen Entwicklungsteams und sparen so wertvolle Zeit und Ressourcen.

Trotz der zahlreichen Vorteile sind mit der Förderung einer florierenden Community von Bürgerentwicklern auch einige Herausforderungen verbunden:

Rollendefinition: Eine klare Definition der Rollen und Zuständigkeiten von Bürgerentwicklern innerhalb der Organisation ist für den Erfolg unerlässlich.

Eine klare Definition der Rollen und Zuständigkeiten von Bürgerentwicklern innerhalb der Organisation ist für den Erfolg unerlässlich. Beziehung zur IT-Abteilung: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der IT-Abteilung und den Bürgerentwicklern ist von entscheidender Bedeutung, um die Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklungspraktiken zu gewährleisten.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der IT-Abteilung und den Bürgerentwicklern ist von entscheidender Bedeutung, um die Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklungspraktiken zu gewährleisten. Schulung und Unterstützung: Unternehmen müssen den Bürgerentwicklern angemessene Schulungen, Ressourcen und fortlaufende Unterstützung zur Verfügung stellen, damit sie ihre Fähigkeiten und Leistungen kontinuierlich verbessern können.

Unternehmen müssen den Bürgerentwicklern angemessene Schulungen, Ressourcen und fortlaufende Unterstützung zur Verfügung stellen, damit sie ihre Fähigkeiten und Leistungen kontinuierlich verbessern können. Sicherheit und Compliance: Die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Umsetzung von Sicherheitsstandards und der Einhaltung von Vorschriften ist von entscheidender Bedeutung, wenn eine Vielzahl unterschiedlicher Entwickler eingesetzt wird.

Bewährte Praktiken für die Integration von bürgerlichen Entwicklern in Ihr Unternehmen

Die erfolgreiche Integration von bürgerlichen Entwicklern in Ihr Unternehmen erfordert einen durchdachten Ansatz, der ihre besonderen Bedürfnisse und potenziellen Herausforderungen berücksichtigt. Hier sind fünf Best Practices, die Sie berücksichtigen sollten:

Definieren Sie klare Rollen: Legen Sie eine klar definierte Rolle für Ihre Bürgerentwickler innerhalb des Unternehmens fest, die ihre Verantwortlichkeiten klar umreißt, einschließlich der Arten von Anwendungen, die sie erstellen und einsetzen dürfen. Investieren Sie in Schulung und Support: Stellen Sie sicher, dass sie mit den Tools, Plattformen und Technologien vertraut sind, die für die Erstellung von Anwendungen erforderlich sind, die den Standards Ihrer Organisation entsprechen. Verwenden Sie no-code Plattformen: Nutzen Sie no-code Plattformen wie AppMaster .io, die speziell entwickelt wurden, um Entwicklern aus der Bevölkerung die Ressourcen und Funktionen an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Anwendungen zu erstellen, ohne auf umfangreiche Programmierkenntnisse angewiesen zu sein. Fördern Sie die Zusammenarbeit mit der IT: Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Bürgerentwicklern und der IT-Abteilung Ihres Unternehmens, indem Sie Prozesse für den Austausch von Feedback, die Identifizierung potenzieller Risiken und die gemeinsame Wartung von Anwendungen für eine optimale Leistung einrichten. Durchsetzung von Sicherheits- und Compliance-Richtlinien: Implementieren Sie klare Richtlinien und Vorgaben in Bezug auf die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften, um sicherzustellen, dass die Entwickler bei der Erstellung von Anwendungen die Branchenstandards einhalten.

Durch die Übernahme dieser Best Practices kann Ihr Unternehmen das wahre Potenzial von Bürgerentwicklern freisetzen und deren Fähigkeiten nutzen, um den digitalen Wandel voranzutreiben und eine integrativere Innovationskultur zu schaffen. Plattformen wie AppMaster.io spielen eine entscheidende Rolle bei der Befähigung von Bürgerentwicklern, indem sie ihnen die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um Anwendungen zu erstellen, von denen das gesamte Unternehmen profitiert.