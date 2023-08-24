2015 yılında Alessio Alionço tarafından kurulan Pipefy, kodsuz ve az kodlu platform sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kuruluşların süreçlerini kolaylaştırmalarını ve otomatikleştirmelerini sağlayan bir platform sunar. Platformun sezgisel arayüzü ve kapsamlı özellikleri, onu operasyonlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.

O nasıl çalışır?

Pipefy, iş akışlarının oluşturulması, özelleştirilmesi ve otomatikleştirilmesi için kullanıcı dostu bir ortam sağlayarak süreç yönetimini basitleştirir. Platform, kullanıcıların sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak süreçleri tasarlamasına olanak tanıyan görsel bir yaklaşım kullanıyor. Kullanıcılar önceden oluşturulmuş şablonlarla başlayabilir veya iş akışlarını sıfırdan oluşturarak bunları kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Pipefy'deki her iş akışı, görevlerin atandığı, takip edildiği ve tamamlandığı aşamalardan oluşur. Kullanıcılar her görev için özel alanlar, son tarihler ve gereksinimler tanımlayabilir. Otomasyon kuralları, belirli koşullara göre eylemleri tetikleyerek verimliliği daha da artırır. Diğer araç ve hizmetlerle entegrasyonlar, kesintisiz veri alışverişine ve işbirliğine olanak tanıyarak üretkenliği artırır.

Ana Özellikler

Görsel İş Akışı Oluşturucu: Pipefy, kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan iş akışlarını oluşturmasına, özelleştirmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan sezgisel bir drag-and-drop arayüzü sunar. Bu görsel yaklaşım, ekiplerin kendi benzersiz gereksinimlerine tam olarak uyan süreçleri tasarlamalarına olanak tanır.

Pipefy, kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan iş akışlarını oluşturmasına, özelleştirmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan sezgisel bir arayüzü sunar. Bu görsel yaklaşım, ekiplerin kendi benzersiz gereksinimlerine tam olarak uyan süreçleri tasarlamalarına olanak tanır. Özelleştirilebilir Formlar: Pipefy ile kullanıcılar, belirli verileri toplamak ve süreçleri başlatmak için özel formlar tasarlayıp dağıtabilir. Bu özellik, bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde toplanmasını sağlayarak verimli ve hatasız iş akışlarının temelini oluşturur.

Pipefy ile kullanıcılar, belirli verileri toplamak ve süreçleri başlatmak için özel formlar tasarlayıp dağıtabilir. Bu özellik, bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde toplanmasını sağlayarak verimli ve hatasız iş akışlarının temelini oluşturur. Otomasyon Kuralları: Pipefy, kullanıcıların otomasyon kurallarını uygulayarak süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlar. Bu kurallar, önceden tanımlanmış koşullara göre eylemleri otomatik olarak tetikleyerek manuel müdahaleyi azaltır ve görevin tamamlanmasını hızlandırır.

Pipefy, kullanıcıların otomasyon kurallarını uygulayarak süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlar. Bu kurallar, önceden tanımlanmış koşullara göre eylemleri otomatik olarak tetikleyerek manuel müdahaleyi azaltır ve görevin tamamlanmasını hızlandırır. Gerçek Zamanlı Kontrol Panelleri: Pipefy'nin gerçek zamanlı kontrol panelleriyle süreç performansını izlemek kolaydır. Bu görsel bilgiler, görev durumları, darboğazlar ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak bilinçli karar almayı ve sürekli optimizasyonu mümkün kılar.

Pipefy'nin gerçek zamanlı kontrol panelleriyle süreç performansını izlemek kolaydır. Bu görsel bilgiler, görev durumları, darboğazlar ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak bilinçli karar almayı ve sürekli optimizasyonu mümkün kılar. İşbirliği: Pipefy, ekiplerin görevler ve süreçler üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak işbirliğini teşvik eder. Kullanıcılar platform içinde görevler atayabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve iletişim kurabilir, böylece herkesin uyum içinde ve bilgili kalmasını sağlar.

Pipefy, ekiplerin görevler ve süreçler üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak işbirliğini teşvik eder. Kullanıcılar platform içinde görevler atayabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve iletişim kurabilir, böylece herkesin uyum içinde ve bilgili kalmasını sağlar. Entegrasyon Yetenekleri: İş akışlarının verimliliğini artırmak için Pipefy, çok çeşitli diğer araç ve sistemlerle entegrasyonlar sunar. Bu entegrasyon ekosistemi veri alışverişini kolaylaştırır, tutarlılık sağlar ve farklı platformlar arasında kusursuz işbirliğini destekler.

Pipefy'yi Kimler Kullanabilir?

Pipefy, farklı boyutlardaki ve sektörlerdeki kuruluşlar için uygun hale getirerek farklı bir hedef kitleye hitap eder. Süreçlerini kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve manuel görevleri ortadan kaldırmak isteyen ekipler Pipefy'nin no-code platformundan yararlanabilir. Aşağıdakiler için özellikle değerlidir:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Pipefy, karmaşık ve maliyetli yazılım geliştirmeye yatırım yapmadan iş akışlarını optimize etmek isteyen küçük işletmeler için erişilebilir bir çözüm sunar. İşletmeler büyüdükçe uyum sağlayan ölçeklenebilir bir yaklaşım sunar.

Pipefy, karmaşık ve maliyetli yazılım geliştirmeye yatırım yapmadan iş akışlarını optimize etmek isteyen küçük işletmeler için erişilebilir bir çözüm sunar. İşletmeler büyüdükçe uyum sağlayan ölçeklenebilir bir yaklaşım sunar. Kurumsal Organizasyonlar: Karmaşık süreçlere sahip daha büyük kuruluşlar, farklı departmanlardaki iş akışlarını standartlaştırmak ve otomatikleştirmek için Pipefy'i kullanabilir. Bu, tutarlı operasyonlar sağlarken önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Karmaşık süreçlere sahip daha büyük kuruluşlar, farklı departmanlardaki iş akışlarını standartlaştırmak ve otomatikleştirmek için Pipefy'i kullanabilir. Bu, tutarlı operasyonlar sağlarken önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Proje Yöneticileri: Proje yöneticileri, projeleri oluşturmak ve yönetmek, görevleri atamak ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için Pipefy'nin görsel iş akışı oluşturucusundan yararlanabilir. Platformun işbirlikçi özellikleri, ekip üyeleri arasında etkili iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırır.

Proje yöneticileri, projeleri oluşturmak ve yönetmek, görevleri atamak ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için Pipefy'nin görsel iş akışı oluşturucusundan yararlanabilir. Platformun işbirlikçi özellikleri, ekip üyeleri arasında etkili iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırır. İK ve İşe Alma Ekipleri: İK departmanları, başvuru takibinden işe alıma kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için Pipefy'yi kullanabilir. Özelleştirilebilir formlar ve otomasyon, işe alım yolculuğunun her adımının iyi organize edilmiş ve verimli olmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

İK departmanları, başvuru takibinden işe alıma kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için Pipefy'yi kullanabilir. Özelleştirilebilir formlar ve otomasyon, işe alım yolculuğunun her adımının iyi organize edilmiş ve verimli olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Operasyonlar ve Müşteri Desteği: Operasyon ekipleri, hizmet sunumunu ve müşteri destek süreçlerini optimize etmek için Pipefy'i kullanabilir. Platformun otomasyon yetenekleri sorunların daha hızlı çözülmesine ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olabilir.

Operasyon ekipleri, hizmet sunumunu ve müşteri destek süreçlerini optimize etmek için Pipefy'i kullanabilir. Platformun otomasyon yetenekleri sorunların daha hızlı çözülmesine ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olabilir. Satış ve Pazarlama Ekipleri: Satış ve pazarlama ekipleri potansiyel müşterileri, fırsatları ve kampanyaları yönetmek için kanallar oluşturabilir. Rutin görevleri otomatikleştirerek müşteri ilişkileri kurmaya ve büyümeyi artırmaya daha fazla odaklanabilirler.

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Pipefy ve AppMaster

Hem Pipefy hem de AppMaster no-code platformların şemsiyesi altında yer alsa da yazılım geliştirme endüstrisinde farklı amaçlara hizmet ederler. Pipefy öncelikle süreç yönetimi ve iş akışı optimizasyonuna odaklanarak ekiplerin iş süreçlerini tasarlamasına ve otomatikleştirmesine olanak tanır. Görev takibi, proje yönetimi ve işbirliği gibi alanlarda öne çıkıyor ve operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen ekipler için ideal bir seçim haline geliyor.

Öte yandan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı no-code bir araç seti sunarak daha geniş bir yaklaşım benimsiyor:

Arka Uç Uygulama Geliştirme: AppMaster kullanıcıların BP Designer'ı kullanarak veri modellerini ve iş süreçlerini görsel olarak tasarlamalarına olanak tanır. Bu benzersiz özellik, kullanıcıların karmaşık veri yapıları oluşturmasına ve uygulamalarının işlevselliğini yönlendiren mantığı tanımlamasına olanak tanır. REST API ve WebSocket Sunucusu Tarafından Gönderilen Olaylar (WSS) Uç Noktaları, arka uçla kesintisiz iletişim sağlar.

kullanıcıların BP Designer'ı kullanarak veri modellerini ve iş süreçlerini görsel olarak tasarlamalarına olanak tanır. Bu benzersiz özellik, kullanıcıların karmaşık veri yapıları oluşturmasına ve uygulamalarının işlevselliğini yönlendiren mantığı tanımlamasına olanak tanır. REST API ve WebSocket Sunucusu Tarafından Gönderilen Olaylar (WSS) Uç Noktaları, arka uçla kesintisiz iletişim sağlar. Web Uygulaması Oluşturma: AppMaster Web BP Tasarımcısı, web uygulamaları için drag-and-drop bileşenleriyle kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasına olanak tanır. Platform, Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i (JS/TS) destekleyerek esneklik ve etkileşim sağlar. Web İş Süreçleri (BP'ler), doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülerek performansı ve yanıt verme hızını optimize eder.

Web BP Tasarımcısı, web uygulamaları için bileşenleriyle kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasına olanak tanır. Platform, Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i (JS/TS) destekleyerek esneklik ve etkileşim sağlar. Web İş Süreçleri (BP'ler), doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülerek performansı ve yanıt verme hızını optimize eder. Mobil Uygulama Oluşturma: AppMaster Mobil BP Tasarımcısı, kullanıcıların mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzleri oluşturmasına ve iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Bu uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI üzerine kurulu AppMaster sunucu odaklı çerçevesi tarafından desteklenmektedir. Bu yaklaşım, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve platformlar arasında tutarlı performans sağlar.

Mobil BP Tasarımcısı, kullanıcıların mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzleri oluşturmasına ve iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Bu uygulamalar, Android için Kotlin ve ve iOS için üzerine kurulu sunucu odaklı çerçevesi tarafından desteklenmektedir. Bu yaklaşım, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve platformlar arasında tutarlı performans sağlar. Kod Oluşturma ve Dağıtım: AppMaster kullanıcıların tasarladığı uygulamalar için kaynak kodu oluşturma sürecini otomatikleştirir. Planlar tamamlandıktan sonra platform, uygulamaları derler, testler gerçekleştirir ve buluta dağıtmadan önce bunları Docker konteynerlerinde (arka uç için) paketler. Bu kapsamlı süreç, uygulamaların üretime hazır ve ölçeklenebilir olmasını garanti eder.

kullanıcıların tasarladığı uygulamalar için kaynak kodu oluşturma sürecini otomatikleştirir. Planlar tamamlandıktan sonra platform, uygulamaları derler, testler gerçekleştirir ve buluta dağıtmadan önce bunları Docker konteynerlerinde (arka uç için) paketler. Bu kapsamlı süreç, uygulamaların üretime hazır ve ölçeklenebilir olmasını garanti eder. Ölçeklenebilirlik ve Teknik Borç: AppMaster en önemli avantajlarından biri, her proje için sıfırdan uygulama üretme yaklaşımında yatmaktadır. Bu, teknik borç birikimini ortadan kaldırarak uygulamaların verimli ve sürdürülebilir kalmasını sağlar. AppMaster Go'da (golang) geliştirilen derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanması aynı zamanda olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlayarak onu hem kurumsal hem de yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir.

en önemli avantajlarından biri, her proje için sıfırdan uygulama üretme yaklaşımında yatmaktadır. Bu, teknik borç birikimini ortadan kaldırarak uygulamaların verimli ve sürdürülebilir kalmasını sağlar. Go'da (golang) geliştirilen derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanması aynı zamanda olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlayarak onu hem kurumsal hem de yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir. Dokümantasyon ve Veritabanı Desteği: AppMaster sunucu endpoints için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) dokümantasyonu oluşturarak geliştiricilerin API'leri anlamasını ve kullanmasını kolaylaştırır. Platform aynı zamanda PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanını birincil veri deposu olarak destekleyerek esnekliği ve uyumluluğu artırır.

AppMaster yetenekleri, farklı platformlarda tam yığın uygulama geliştirmeyi kapsayacak şekilde süreç otomasyonunun ötesine uzanır. Bu, onu sektör gereksinimlerine göre uyarlanmış verimli iş akışları ve güçlü uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler için uygun hale getirir. İster süreçleri optimize etmek ister karmaşık uygulamalar oluşturmak istiyor olun, hem Pipefy hem de AppMaster, modern iş ihtiyaçlarının farklı yönlerini karşılayan değerli çözümler sunar.