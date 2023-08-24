تأسست شركة Pipefy في عام 2015 على يد أليسيو أليونسو، وهي لاعب بارز في صناعة المنصات التي لا تحتوي على أكواد برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية . فهو يوفر منصة تمكن المؤسسات من تبسيط عملياتها وأتمتتها دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. إن الواجهة البديهية للمنصة وميزاتها الشاملة تجعلها أداة قيمة للشركات التي تسعى إلى تحسين عملياتها وتعزيز كفاءتها.

كيف يعمل؟

يعمل Pipefy على تبسيط إدارة العمليات من خلال توفير بيئة سهلة الاستخدام لإنشاء سير العمل وتخصيصه وأتمتته . تستخدم المنصة نهجًا مرئيًا، مما يمكّن المستخدمين من تصميم العمليات باستخدام مكونات السحب والإفلات . يمكن للمستخدمين البدء باستخدام قوالب معدة مسبقًا أو إنشاء مهام سير عمل من البداية، وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

يتكون كل سير عمل في Pipefy من مراحل، حيث يتم تعيين المهام وتتبعها وإكمالها. يمكن للمستخدمين تحديد الحقول المخصصة والمواعيد النهائية والمتطلبات لكل مهمة. تعمل قواعد الأتمتة على تعزيز الكفاءة من خلال تشغيل الإجراءات بناءً على شروط محددة. تتيح عمليات التكامل مع الأدوات والخدمات الأخرى تبادل البيانات والتعاون بشكل سلس، مما يعزز الإنتاجية.

دلائل الميزات

Visual Workflow Builder: يوفر Pipefy واجهة drag-and-drop بديهية تسمح للمستخدمين بإنشاء سير العمل وتخصيصه وتحسينه دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يمكّن هذا النهج المرئي الفرق من تصميم العمليات التي تتوافق بدقة مع متطلباتهم الفريدة.

يوفر Pipefy واجهة بديهية تسمح للمستخدمين بإنشاء سير العمل وتخصيصه وتحسينه دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يمكّن هذا النهج المرئي الفرق من تصميم العمليات التي تتوافق بدقة مع متطلباتهم الفريدة. نماذج قابلة للتخصيص: مع Pipefy، يمكن للمستخدمين تصميم ونشر نماذج مخصصة لجمع بيانات محددة وبدء العمليات. تضمن هذه الميزة جمع المعلومات بدقة واتساق، مما يضع الأساس لسير عمل فعال وخالي من الأخطاء.

مع Pipefy، يمكن للمستخدمين تصميم ونشر نماذج مخصصة لجمع بيانات محددة وبدء العمليات. تضمن هذه الميزة جمع المعلومات بدقة واتساق، مما يضع الأساس لسير عمل فعال وخالي من الأخطاء. قواعد الأتمتة: يمكّن Pipefy المستخدمين من تبسيط عملياتهم من خلال تنفيذ قواعد الأتمتة. تقوم هذه القواعد تلقائيًا بتشغيل الإجراءات بناءً على شروط محددة مسبقًا، مما يقلل من التدخل اليدوي ويسرع إكمال المهام.

يمكّن Pipefy المستخدمين من تبسيط عملياتهم من خلال تنفيذ قواعد الأتمتة. تقوم هذه القواعد تلقائيًا بتشغيل الإجراءات بناءً على شروط محددة مسبقًا، مما يقلل من التدخل اليدوي ويسرع إكمال المهام. لوحات المعلومات في الوقت الفعلي: أصبحت مراقبة أداء العملية أمرًا سهلاً باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي الخاصة بـ Pipefy. توفر هذه الرؤى المرئية نظرة عامة واضحة على حالات المهام والاختناقات والتقدم، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين المستمر.

أصبحت مراقبة أداء العملية أمرًا سهلاً باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي الخاصة بـ Pipefy. توفر هذه الرؤى المرئية نظرة عامة واضحة على حالات المهام والاختناقات والتقدم، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين المستمر. التعاون: يعزز Pipefy التعاون من خلال السماح للفرق بالعمل معًا بسلاسة في المهام والعمليات. يمكن للمستخدمين تعيين المهام ومشاركة التحديثات والتواصل داخل النظام الأساسي، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم.

يعزز Pipefy التعاون من خلال السماح للفرق بالعمل معًا بسلاسة في المهام والعمليات. يمكن للمستخدمين تعيين المهام ومشاركة التحديثات والتواصل داخل النظام الأساسي، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم. قدرات التكامل: لتعزيز كفاءة سير العمل، تقدم Pipefy عمليات تكامل مع مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة الأخرى. يعمل نظام التكامل هذا على تسهيل تبادل البيانات، ويضمن الاتساق، ويدعم التعاون السلس بين الأنظمة الأساسية المختلفة.

من يمكنه استخدام Pipefy؟

تلبي Pipefy احتياجات جمهور متنوع، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات والصناعات ذات الأحجام المختلفة. يمكن للفرق التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وتحسين الكفاءة والتخلص من المهام اليدوية الاستفادة من منصة Pipefy no-code. إنها ذات قيمة خاصة لـ:

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: يوفر Pipefy حلاً يمكن الوصول إليه للشركات الصغيرة التي ترغب في تحسين سير عملها دون الاستثمار في تطوير البرامج المعقدة والمكلفة. إنه يقدم نهجًا قابلاً للتطوير يتكيف مع نمو الشركات.

يوفر Pipefy حلاً يمكن الوصول إليه للشركات الصغيرة التي ترغب في تحسين سير عملها دون الاستثمار في تطوير البرامج المعقدة والمكلفة. إنه يقدم نهجًا قابلاً للتطوير يتكيف مع نمو الشركات. مؤسسات المؤسسة: يمكن للمؤسسات الكبيرة ذات العمليات المعقدة استخدام Pipefy لتوحيد وأتمتة سير العمل عبر الأقسام المختلفة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في الوقت والتكلفة مع ضمان عمليات متسقة.

يمكن للمؤسسات الكبيرة ذات العمليات المعقدة استخدام Pipefy لتوحيد وأتمتة سير العمل عبر الأقسام المختلفة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في الوقت والتكلفة مع ضمان عمليات متسقة. مديرو المشاريع: يمكن لمديري المشاريع الاستفادة من أداة إنشاء سير العمل المرئية في Pipefy لإنشاء المشاريع وإدارتها وتعيين المهام ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي. تعمل الميزات التعاونية للمنصة على تسهيل التواصل والتنسيق الفعال بين أعضاء الفريق.

يمكن لمديري المشاريع الاستفادة من أداة إنشاء سير العمل المرئية في Pipefy لإنشاء المشاريع وإدارتها وتعيين المهام ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي. تعمل الميزات التعاونية للمنصة على تسهيل التواصل والتنسيق الفعال بين أعضاء الفريق. فرق الموارد البشرية والتوظيف: يمكن لأقسام الموارد البشرية استخدام Pipefy لتبسيط عمليات التوظيف، بدءًا من تتبع المتقدمين وحتى الإعداد. يمكن أن تساعد النماذج القابلة للتخصيص والأتمتة في ضمان أن تكون كل خطوة من رحلة التوظيف جيدة التنظيم وفعالة.

يمكن لأقسام الموارد البشرية استخدام Pipefy لتبسيط عمليات التوظيف، بدءًا من تتبع المتقدمين وحتى الإعداد. يمكن أن تساعد النماذج القابلة للتخصيص والأتمتة في ضمان أن تكون كل خطوة من رحلة التوظيف جيدة التنظيم وفعالة. العمليات ودعم العملاء: يمكن لفرق العمليات استخدام Pipefy لتحسين تقديم الخدمات وعمليات دعم العملاء. يمكن أن تساعد إمكانات التشغيل الآلي للمنصة في حل المشكلات بشكل أسرع وتعزيز رضا العملاء.

يمكن لفرق العمليات استخدام Pipefy لتحسين تقديم الخدمات وعمليات دعم العملاء. يمكن أن تساعد إمكانات التشغيل الآلي للمنصة في حل المشكلات بشكل أسرع وتعزيز رضا العملاء. فرق المبيعات والتسويق: يمكن لفرق المبيعات والتسويق إنشاء خطوط أنابيب لإدارة العملاء المحتملين والفرص والحملات. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، يمكنهم التركيز بشكل أكبر على بناء العلاقات مع العملاء ودفع النمو.

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Pipefy مقابل AppMaster

على الرغم من أن كلاً من Pipefy و AppMaster يقعان تحت مظلة المنصات no-code ، إلا أنهما يخدمان أغراضًا مميزة في صناعة تطوير البرمجيات. يركز Pipefy في المقام الأول على إدارة العمليات وتحسين سير العمل، مما يسمح للفرق بتصميم وأتمتة عمليات الأعمال الخاصة بهم. إنه يتفوق في مجالات مثل تتبع المهام وإدارة المشاريع والتعاون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تسعى إلى تبسيط عملياتها.

من ناحية أخرى، يتبع AppMaster نهجًا أوسع، حيث يقدم مجموعة أدوات شاملة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول:

تطوير التطبيقات الخلفية: يسمح AppMaster للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية بشكل مرئي باستخدام مصمم BP الخاص به. تتيح هذه الميزة الفريدة للمستخدمين إنشاء هياكل بيانات معقدة وتحديد المنطق الذي يحرك وظائف تطبيقاتهم. تعمل نقاط نهاية REST API وWebSocket Server-Sent Events (WSS) على تمكين الاتصال السلس مع الواجهة الخلفية.

يسمح للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية بشكل مرئي باستخدام مصمم BP الخاص به. تتيح هذه الميزة الفريدة للمستخدمين إنشاء هياكل بيانات معقدة وتحديد المنطق الذي يحرك وظائف تطبيقاتهم. تعمل نقاط نهاية REST API وWebSocket Server-Sent Events (WSS) على تمكين الاتصال السلس مع الواجهة الخلفية. إنشاء تطبيق ويب: يتيح Web BP Designer الخاص بـ AppMaster إمكانية إنشاء واجهات مستخدم باستخدام مكونات drag-and-drop لتطبيقات الويب. تدعم المنصة إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript (JS/TS)، مما يضمن المرونة والتفاعل. يتم تنفيذ عمليات الأعمال التجارية عبر الويب (BPs) مباشرة في متصفح المستخدم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والاستجابة.

يتيح Web BP Designer الخاص بـ إمكانية إنشاء واجهات مستخدم باستخدام مكونات لتطبيقات الويب. تدعم المنصة إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript (JS/TS)، مما يضمن المرونة والتفاعل. يتم تنفيذ عمليات الأعمال التجارية عبر الويب (BPs) مباشرة في متصفح المستخدم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والاستجابة. بناء تطبيقات الهاتف المحمول: يتيح مصمم Mobile BP الخاص بـ AppMaster للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم وتحديد منطق الأعمال لتطبيقات الهاتف المحمول. يتم تشغيل هذه التطبيقات بواسطة إطار عمل AppMaster القائم على الخادم، والمبني على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يضمن هذا النهج تجربة مستخدم سلسة وأداء متسق عبر الأنظمة الأساسية.

يتيح مصمم Mobile BP الخاص بـ للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم وتحديد منطق الأعمال لتطبيقات الهاتف المحمول. يتم تشغيل هذه التطبيقات بواسطة إطار عمل القائم على الخادم، والمبني على Kotlin و لنظام Android و لنظام iOS. يضمن هذا النهج تجربة مستخدم سلسة وأداء متسق عبر الأنظمة الأساسية. إنشاء التعليمات البرمجية ونشرها: يقوم AppMaster بأتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات التي يصممها المستخدمون. بمجرد الانتهاء من المخططات، تقوم المنصة بتجميع التطبيقات وإجراء الاختبارات وتجميعها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية) قبل النشر إلى السحابة. تضمن هذه العملية الشاملة أن التطبيقات جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير.

يقوم بأتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات التي يصممها المستخدمون. بمجرد الانتهاء من المخططات، تقوم المنصة بتجميع التطبيقات وإجراء الاختبارات وتجميعها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية) قبل النشر إلى السحابة. تضمن هذه العملية الشاملة أن التطبيقات جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير. قابلية التوسع والديون التقنية: تكمن إحدى المزايا الرئيسية لـ AppMaster في أسلوبها في إنشاء التطبيقات من الصفر لكل مشروع. وهذا يلغي تراكم الديون الفنية، مما يضمن بقاء التطبيقات فعالة وقابلة للصيانة. إن استخدام AppMaster لتطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة وعديمة الحالة والمطورة في Go (golang) يضمن أيضًا قابلية التوسع الاستثنائية، مما يجعله مناسبًا لكل من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

تكمن إحدى المزايا الرئيسية لـ في أسلوبها في إنشاء التطبيقات من الصفر لكل مشروع. وهذا يلغي تراكم الديون الفنية، مما يضمن بقاء التطبيقات فعالة وقابلة للصيانة. إن استخدام لتطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة وعديمة الحالة والمطورة في Go (golang) يضمن أيضًا قابلية التوسع الاستثنائية، مما يجعله مناسبًا لكل من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. التوثيق ودعم قاعدة البيانات: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم، مما يسهل على المطورين فهم واجهات برمجة التطبيقات واستخدامها. تدعم المنصة أيضًا أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها مخزن البيانات الأساسي، مما يعزز المرونة والتوافق.

تمتد قدرات AppMaster إلى ما هو أبعد من أتمتة العمليات، لتشمل تطوير التطبيقات الكاملة عبر منصات مختلفة. وهذا يجعله مناسبًا للشركات التي تسعى إلى إنشاء سير عمل فعال وتطبيقات قوية مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات الصناعة الخاصة بها. سواء كنت تتطلع إلى تحسين العمليات أو إنشاء تطبيقات متطورة، يقدم كل من Pipefy و AppMaster حلولاً قيمة تلبي جوانب مختلفة من احتياجات الأعمال الحديثة.