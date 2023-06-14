Quixy, kuruluşların benzersiz gereksinimleri için özel uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyan ünlü bir kodsuz platformdur. Bu çok yönlülük, Quixy'yi birçokları için çekici bir seçim haline getirse de, her işletmenin Quixy'nin teklifleriyle tam olarak örtüşmeyebilecek özel ihtiyaçları olduğunu unutmamak önemlidir.

Bu nedenle, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek alternatifleri araştırmak ve değerlendirmek akıllıca olacaktır. Bu makale, verimli no-code uygulama geliştirmeye yönelik bazı en iyi Quixy alternatiflerini derinlemesine inceleyecek ve her biri farklı sektörlerde çeşitli gereksinimleri karşılamak için farklı özellikler ve araçlar sunuyor.

AppMaster

Quixy alternatifleri listesinin başında AppMaster.io geliyor. Bu platform, kullanıcıların basit sürükle ve bırak araçlarını kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı özellikleri nedeniyle öne çıkıyor. AppMaster tasarımı doğası gereği sezgiseldir ve sınırlı teknik beceriye sahip olanlar için bile karmaşık ve etkileşimli uygulamalar geliştirmeyi çocuk oyuncağı haline getiren görsel bir veri modeli ve iş süreci tasarımcılarını sergiler.

AppMaster.io'nun ayırt edici özelliği, mobil uygulama geliştirmeye yönelik sunucu odaklı yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelere izin vererek değerli zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. AppMaster.io, etkileyici ölçeklenebilirliği ve Postgresql uyumlu veritabanları desteğiyle tanınır ve bu da onu yüksek yük bekleyen kurumsal uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir. Her büyüklükteki işletmeyi barındıran AppMaster.io, çok çeşitli abonelik planları sunarak erişilebilirliğini artırır.

OutSystems

OutSystems, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştıran kapsamlı araç seti ile tanınan yetkin bir düşük kod platformudur . Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların gelişmiş kodlama becerileri gerektirmeden uygulamaları tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel geliştirme ortamıdır. Öncelikle kurumsal düzeyde uygulamalara ihtiyaç duyan büyük kuruluşlara hitap eden OutSystems, kaliteden veya işlevsellikten ödün vermeden hızlı ve verimli bir geliştirme süreci vaat ediyor.

mendix

Hem profesyonel geliştiriciler hem de vatandaş geliştiriciler için eşit fırsatlar sunan bir platform arıyorsanız, cevap Mendix olabilir. Bu low-code geliştirme platformu, kullanıcıların görsel araçları ve önceden tasarlanmış şablonları kullanarak web ve mobil uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır. Mendix'in gücü, mevcut sistemlerle entegrasyon yeteneklerinde ve yerel bulut mimarisinde yatmaktadır ve böylece işletmelerin ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde uyarlanmış ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Wix

Wix, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları geliştirmelerini sağlayan kullanıcı dostu arayüzü ile takdir edilen, geniş çapta tanınan bir web sitesi oluşturucusudur . Wix, listelenen diğer alternatiflerden bazıları kadar zengin özelliklere sahip olmasa da, temel web sitesi geliştirmeye ihtiyaç duyan küçük işletmeler için karmaşık olmayan bir çözüm sunar.

Çok çeşitli şablonlara ve tasarım araçlarına ek olarak Wix, e-ticaret yetenekleri ve SEO optimizasyonu gibi ek işlevler sunarak platformun genel çekiciliğini artırır.

Bubble

Bubble, kullanım kolaylığıyla tanınan, kullanıcıların görsel araçlar ve özelleştirilebilir yapı taşları kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir geliştirme platformudur. Kullanıcı dostu olması düşünülerek tasarlanan Bubble, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından verimli bir şekilde kullanılabilir. Platform, verileri yönetmek, özel iş akışları tasarlamak ve uygulama arayüzünü tasarlamak için yerleşik araçlar içerir. Bubble ayrıca, uygulamanız için mevcut olan işlevlerin kapsamını genişleterek, çeşitli üçüncü taraf API'lerle entegrasyon yeteneğine de sahiptir.

Appgyver

Öncelikle Android, iOS ve web gibi çoklu platformlar için mobil uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan Appgyver, no-code geliştirme alanında değerli bir yarışmacıdır. Kullanıcıların özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmasını sağlayan geniş bir dizi bileşen ve yapı taşıyla tamamlanan sezgisel bir sürükle drag-and-drop arabirimi sağlar. Appgyver, kullanıcıların yerel performansa sahip uygulamalar oluşturmasına ve gerektiğinde mevcut sistemler ve API'lerle entegre olmasına olanak tanır.

Gelecek Eğilimler ve Gelişmeler

Kodsuz ve düşük kodlu platformlar dünyası, teknolojik gelişmelerden, artan kullanıcı taleplerinden ve değişen iş ortamlarından etkilenerek hızla gelişmektedir. İşte bu endüstriyi şekillendirmesi beklenen birkaç gelecek trendi ve gelişme:

Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin Daha Fazla Benimsenmesi : Daha fazla platformun, geliştirme sürecinin daha fazla bölümünü otomatikleştirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve uygulamaları daha akıllı hale getirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini entegre etmesi bekleniyor. Bu, tasarım değişiklikleri önermek, olası sorunları belirlemek veya uygulamaların kendisinde daha kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri oluşturmak için yapay zekanın kullanılmasını içerebilir.

: Daha fazla platformun, geliştirme sürecinin daha fazla bölümünü otomatikleştirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve uygulamaları daha akıllı hale getirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini entegre etmesi bekleniyor. Bu, tasarım değişiklikleri önermek, olası sorunları belirlemek veya uygulamaların kendisinde daha kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri oluşturmak için yapay zekanın kullanılmasını içerebilir. Vatandaş Geliştirmede Yükseliş : İşletmeler yetenekli geliştirici sıkıntısı yaşamaya devam ettikçe, vatandaş geliştiricilerin (uygulama oluşturmak için no-code ve low-code platformlar kullanan teknik olmayan kişiler) rolünün artması bekleniyor. Bu eğilim, daha sezgisel, kullanıcı dostu hale gelen ve daha kapsamlı işe alım ve öğrenme kaynakları sunan platformlar tarafından desteklenecektir.

: İşletmeler yetenekli geliştirici sıkıntısı yaşamaya devam ettikçe, vatandaş geliştiricilerin (uygulama oluşturmak için ve platformlar kullanan teknik olmayan kişiler) rolünün artması bekleniyor. Bu eğilim, daha sezgisel, kullanıcı dostu hale gelen ve daha kapsamlı işe alım ve öğrenme kaynakları sunan platformlar tarafından desteklenecektir. Hibrit Geliştirme Yaklaşımı : low-code ve no-code geleneksel kodlamayla artan bir karışımı olacak ve hibrit bir geliştirme yaklaşımı yaratılacaktır. Bu, ekiplerin low-code ve no-code araçları kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesini sağlarken, geliştiricilerin daha karmaşık veya özel işlevsellik için gereken yerlerde uygulamanın bölümlerini manuel olarak kodlamasına da olanak tanır.

: ve geleneksel kodlamayla artan bir karışımı olacak ve hibrit bir geliştirme yaklaşımı yaratılacaktır. Bu, ekiplerin ve araçları kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesini sağlarken, geliştiricilerin daha karmaşık veya özel işlevsellik için gereken yerlerde uygulamanın bölümlerini manuel olarak kodlamasına da olanak tanır. Gelişmiş Entegrasyon Yetenekleri : İşletmeler artan sayıda yazılım çözümü kullandıkça, no-code ve low-code platformlar muhtemelen daha güçlü entegrasyon yetenekleri sunacaktır. Bu, işletmelerin uygulamalarını kullandıkları diğer araçlara bağlamasını kolaylaştıracak, veri aktarımını otomatikleştirecek ve platformlar arasında tutarlılık sağlayacaktır.

: İşletmeler artan sayıda yazılım çözümü kullandıkça, ve platformlar muhtemelen daha güçlü entegrasyon yetenekleri sunacaktır. Bu, işletmelerin uygulamalarını kullandıkları diğer araçlara bağlamasını kolaylaştıracak, veri aktarımını otomatikleştirecek ve platformlar arasında tutarlılık sağlayacaktır. Güvenliğe Daha Fazla Odaklanma : Veri güvenliği ve gizliliğiyle ilgili artan endişelerle, platformlar muhtemelen güvenlik özelliklerini geliştirmeye daha fazla yatırım yapacaktır. Bu, gelişmiş şifrelemeyi, daha güçlü kullanıcı erişim kontrollerini ve uygulamaların çeşitli veri gizliliği düzenlemelerine uymasına yardımcı olacak özellikleri içerebilir.

: Veri güvenliği ve gizliliğiyle ilgili artan endişelerle, platformlar muhtemelen güvenlik özelliklerini geliştirmeye daha fazla yatırım yapacaktır. Bu, gelişmiş şifrelemeyi, daha güçlü kullanıcı erişim kontrollerini ve uygulamaların çeşitli veri gizliliği düzenlemelerine uymasına yardımcı olacak özellikleri içerebilir. Sektöre Özgü Kodsuz/Düşük Kodlu Platformların Yükselişi : Pazar olgunlaştıkça, belirli sektörleri hedefleyen kodsuz/ low-code platformlarda bir artış görebiliriz. Bu platformlar, sağlık, finans veya eğitim gibi sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarına ve düzenlemelerine hitap edecek ve bu sektörlere göre uyarlanmış önceden oluşturulmuş şablonlar ve özellikler sunacak.

Artan sayıda işletme dijital dönüşüm stratejilerinin bir parçası olarak bu araçları benimsemeye hazır olduğundan, no-code ve low-code platformların geleceği umut verici görünüyor. Bu platformların hızlı gelişimi, daha fazla yetenek sunacak ve onları daha geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirerek, önümüzdeki yıllarda onu izlemek için heyecan verici bir alan haline getirecek.

Çözüm

Dijital çağda, no-code ve low-code platformlar, işletmelerin özel uygulama geliştirmeye yaklaşımını önemli ölçüde değiştirdi. Quixy kendisini bu alanda umut verici bir seçim olarak kanıtlamış olsa da, farklı ihtiyaç ve tercihleri ​​karşılayabilecek çok sayıda alternatif mevcuttur. AppMaster.io , OutSystems , Mendix , Wix , Bubble ve Appgyver pazardaki en iyi rakipler olarak öne çıkıyor. Her biri, benzersiz güçlerini ve olası sınırlamalarını masaya getirerek, kullanıcılara farklı deneyimler sunar.

Örneğin, AppMaster.io , sunucu odaklı yaklaşımıyla mükemmel ölçeklenebilirlik ve esneklik sunarak, onu yüksek yüklü kurumsal uygulamalar için başvurulacak hale getiriyor. OutSystems ise görsel olarak sezgisel bir geliştirme ortamı sunarak hızlı ve verimli bir geliştirme süreci arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Mendix , hem deneyimli geliştiricilere hem de teknik olmayan kullanıcılara hitap eden dengeli bir platform sağlar. Buluta özgü mimarisi ve entegrasyon yetenekleri, onu ölçeklenebilir, verimli uygulamalar oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir. Wix daha basit olmakla birlikte, basit, kullanıcı dostu web sitesi geliştirme seçenekleri arayan küçük işletmeler için idealdir.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılara bile hitap eden Bubble , kullanım kolaylığı ve kullanım kolaylığı ile öne çıkarken, Appgyver , Android, iOS ve web dahil olmak üzere çeşitli platformlarda mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir platform sunuyor.

Doğru no-code veya low-code platformun seçimi, büyük ölçüde bir işletmenin benzersiz gereksinimlerine bağlıdır. Karar vericiler, bu gereksinimleri tam olarak anlayarak ve her bir platformun benzersiz özelliklerini göz önünde bulundurarak, kuruluşlarının ihtiyaç ve hedeflerine en uygun platformu seçebilirler. Bu dikkatli seçim, işletmelerin dijital potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına olanak tanıyarak verimli, özel uygulama geliştirmenin yolunu açabilir.