Quixy هو نظام أساسي مشهور لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المؤسسات من تطوير تطبيقات مخصصة لمتطلباتها الفريدة. في حين أن هذا التنوع يجعل Quixy خيارًا جذابًا للكثيرين ، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن لكل عمل احتياجات محددة قد لا تتوافق تمامًا مع عروض Quixy.

ومن ثم ، فمن الحكمة استكشاف البدائل التي قد تلبي احتياجات مؤسستك بشكل أفضل والنظر فيها. ستتعمق هذه المقالة بشكل أعمق في بعض أفضل بدائل Quixy لتطوير تطبيق فعال no-code ، حيث يقدم كل منها ميزات وأدوات مساعدة مختلفة لتلبية المتطلبات المتنوعة عبر الصناعات.

AppMaster .io

يتصدر AppMaster.io قائمة بدائل Quixy. تبرز هذه المنصة نظرًا لميزاتها الشاملة التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام أدوات السحب والإفلات المباشرة. يعتبر تصميم AppMaster بديهيًا بطبيعته ، حيث يعرض نموذج البيانات المرئية ومصممي عمليات الأعمال الذين يجعلون تطوير التطبيقات المعقدة والتفاعلية أمرًا سهلاً حتى لمن لديهم براعة تقنية محدودة.

السمة المميزة لـ AppMaster.io هي نهجها القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. يسمح هذا الأسلوب بالتحديثات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات ، مما يوفر وقتًا وموارد ثمينة. يُشار إلى AppMaster.io بقابلية التوسع المذهلة ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطبيقات المؤسسات التي تتوقع تحميلًا عاليًا. يستوعب AppMaster.io الشركات من جميع الأحجام ، ويقدم مجموعة واسعة من خطط الاشتراك ، وبالتالي تعزيز إمكانية الوصول إليها.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي مختص منخفض التعليمات البرمجية معروف بمجموعة أدواته الشاملة التي تسهل الإنشاء السريع لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. إحدى ميزاته البارزة هي بيئة التطوير المرئي ، مما يتيح للمستخدمين تصميم وبناء وتشغيل التطبيقات دون الحاجة إلى مهارات تشفير متقدمة. تلبي OutSystems بشكل أساسي المؤسسات الكبيرة التي تتطلب تطبيقات على مستوى المؤسسات ، وتعد بعملية تطوير سريعة وفعالة دون المساومة على الجودة أو الأداء الوظيفي.

منديكس

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي يوفر فرصًا متكافئة لكل من المطورين المحترفين والمطورين المواطنين ، فقد يكون Mendix هو الحل. تتيح منصة التطوير low-code للمستخدمين تطوير تطبيقات الويب والجوال باستخدام الأدوات المرئية والقوالب المصممة مسبقًا. تكمن قوة Mendix في قدرات التكامل مع الأنظمة الحالية وبنيتها السحابية الأصلية ، وبالتالي تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير مصممة بشكل مثالي لتلبية احتياجاتهم.

Wix

Wix هو منشئ مواقع الويب المعترف به على نطاق واسع ، ويتم تقديره لواجهته سهلة الاستخدام التي تمكن المستخدمين من تطوير تطبيقات الويب دون أي معرفة بالشفرة. على الرغم من أن Wix قد لا تكون غنية بالميزات مثل بعض البدائل الأخرى المدرجة ، إلا أنها توفر حلاً غير معقد للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى تطوير موقع أساسي.

بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القوالب وأدوات التصميم ، تقدم Wix وظائف إضافية مثل إمكانات التجارة الإلكترونية وتحسين محركات البحث ، وبالتالي تعزيز الجاذبية العامة للمنصة.

Bubble

Bubble عبارة عن منصة تطوير no-code تشتهر بسهولة استخدامها ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ويب باستخدام أدوات مرئية وكتل بناء قابلة للتخصيص. تم تصميم Bubble مع مراعاة سهولة الاستخدام ، ويمكن استخدامها بكفاءة من قبل المستخدمين غير التقنيين. يشتمل النظام الأساسي على أدوات مدمجة لإدارة البيانات ، وابتكار مهام سير عمل مخصصة ، وتصميم واجهة التطبيق. تفتخر Bubble أيضًا بالقدرة على التكامل مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية ، مما يوسع نطاق الوظائف المتاحة لتطبيقك.

Appgyver

Appgyver ، الذي يهدف في المقام الأول إلى تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمنصات متعددة مثل Android و iOS والويب ، هو منافس جدير في مجال التطوير no-code. إنه يوفر واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ، تكملها مجموعة واسعة من المكونات وكتل البناء ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة. يسمح Appgyver للمستخدمين بإنشاء تطبيقات بأداء أصلي والتكامل مع الأنظمة الموجودة وواجهات برمجة التطبيقات حسب الحاجة.

الاتجاهات والتطورات المستقبلية

يتطور عالم الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية والمنخفضة الشفرة بسرعة ، ويتأثر بالتقدم التكنولوجي ، وزيادة طلبات المستخدمين ، وبيئات العمل المتغيرة. فيما يلي بعض الاتجاهات والتطورات المستقبلية المتوقع أن تشكل هذه الصناعة:

زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي : من المتوقع أن تدمج المزيد من المنصات قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة أجزاء أكثر من عملية التطوير ، وتعزيز تجربة المستخدم ، وجعل التطبيقات أكثر ذكاءً. قد يتضمن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح تغييرات في التصميم أو تحديد المشكلات المحتملة أو إنشاء تجارب مستخدم أكثر تخصيصًا داخل التطبيقات نفسها.

: من المتوقع أن تدمج المزيد من المنصات قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة أجزاء أكثر من عملية التطوير ، وتعزيز تجربة المستخدم ، وجعل التطبيقات أكثر ذكاءً. قد يتضمن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح تغييرات في التصميم أو تحديد المشكلات المحتملة أو إنشاء تجارب مستخدم أكثر تخصيصًا داخل التطبيقات نفسها. الارتفاع في تنمية المواطن : مع استمرار تعرض الشركات لنقص في المطورين المهرة ، من المتوقع أن يرتفع دور المطورين المواطنين (الأفراد غير التقنيين الذين يستخدمون منصات no-code ومنصات low-code لإنشاء التطبيقات). سيتم دعم هذا الاتجاه من خلال الأنظمة الأساسية التي تصبح أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام وتوفر موارد تعليمية وتعليمية أكثر شمولاً.

: مع استمرار تعرض الشركات لنقص في المطورين المهرة ، من المتوقع أن يرتفع دور المطورين المواطنين (الأفراد غير التقنيين الذين يستخدمون منصات ومنصات لإنشاء التطبيقات). سيتم دعم هذا الاتجاه من خلال الأنظمة الأساسية التي تصبح أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام وتوفر موارد تعليمية وتعليمية أكثر شمولاً. نهج التطوير المختلط : سيكون هناك مزيج متزايد من low-code no-code مع الترميز التقليدي ، مما يؤدي إلى إنشاء نهج تطوير مختلط. سيمكن ذلك الفرق من تطوير التطبيقات بسرعة باستخدام أدوات low-code no-code ، مع السماح للمطورين برمز أجزاء من التطبيق يدويًا عند الحاجة للحصول على وظائف أكثر تعقيدًا أو مخصصة.

: سيكون هناك مزيج متزايد من مع الترميز التقليدي ، مما يؤدي إلى إنشاء نهج تطوير مختلط. سيمكن ذلك الفرق من تطوير التطبيقات بسرعة باستخدام أدوات ، مع السماح للمطورين برمز أجزاء من التطبيق يدويًا عند الحاجة للحصول على وظائف أكثر تعقيدًا أو مخصصة. قدرات تكامل محسّنة : نظرًا لأن الشركات تستخدم عددًا متزايدًا من حلول البرامج ، فمن المحتمل أن توفر الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code إمكانات تكامل أكثر قوة. سيسهل ذلك على الشركات ربط تطبيقاتها بالأدوات الأخرى التي تستخدمها ، وأتمتة نقل البيانات وضمان الاتساق عبر الأنظمة الأساسية.

: نظرًا لأن الشركات تستخدم عددًا متزايدًا من حلول البرامج ، فمن المحتمل أن توفر الأنظمة الأساسية ومنصات إمكانات تكامل أكثر قوة. سيسهل ذلك على الشركات ربط تطبيقاتها بالأدوات الأخرى التي تستخدمها ، وأتمتة نقل البيانات وضمان الاتساق عبر الأنظمة الأساسية. تركيز أكبر على الأمان : مع تزايد المخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية ، من المرجح أن تستثمر الأنظمة الأساسية بشكل أكبر في تحسين ميزات الأمان الخاصة بها. يمكن أن يشمل ذلك التشفير المُحسَّن ، وضوابط وصول المستخدم الأكثر قوة ، وميزات لمساعدة التطبيقات على الامتثال للوائح خصوصية البيانات المختلفة.

: مع تزايد المخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية ، من المرجح أن تستثمر الأنظمة الأساسية بشكل أكبر في تحسين ميزات الأمان الخاصة بها. يمكن أن يشمل ذلك التشفير المُحسَّن ، وضوابط وصول المستخدم الأكثر قوة ، وميزات لمساعدة التطبيقات على الامتثال للوائح خصوصية البيانات المختلفة. ارتفاع عدد المنصات التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض : مع نضوج السوق ، قد نشهد ارتفاعًا في الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code التي تستهدف صناعات معينة. ستلبي هذه المنصات الاحتياجات واللوائح الفريدة للصناعات مثل الرعاية الصحية أو التمويل أو التعليم ، وتقدم نماذج وميزات مسبقة الصنع مصممة خصيصًا لهذه القطاعات.

يبدو مستقبل الأنظمة الأساسية no-code low-code واعدًا ، مع تزايد عدد الشركات التي تعتزم اعتماد هذه الأدوات كجزء من إستراتيجيتها للتحول الرقمي. سيوفر التطور السريع لهذه المنصات المزيد من الإمكانات ويجعلها في متناول جمهور أوسع ، مما يجعلها مساحة مثيرة للمشاهدة في السنوات القادمة.

خاتمة

في العصر الرقمي ، غيرت المنصات no-code ومنصات low-code بشكل كبير كيفية تعامل الشركات مع تطوير التطبيقات المخصصة. بينما أثبت Quixy نفسه كخيار واعد في هذا المجال ، توجد مجموعة كبيرة من البدائل التي يمكن أن تلبي الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة. AppMaster.io ، و OutSystems ، و Mendix ، و Wix ، و Bubble ، و Appgyver يحتل مكانة عالية كأفضل المنافسين في السوق. يجلب كل منها نقاط قوته الفريدة والقيود المحتملة إلى الطاولة ، مما يوفر تجارب مختلفة للمستخدمين.

AppMaster.io ، على سبيل المثال ، يوفر قابلية توسعة ومرونة ممتازة من خلال منهجه الذي يعتمد على الخادم ، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتطبيقات المؤسسات عالية التحميل. من ناحية أخرى ، توفر OutSystems بيئة تطوير بديهية بصريًا ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمؤسسات التي تبحث عن عملية تطوير سريعة وفعالة.

يوفر Mendix منصة متوازنة ، تلبي احتياجات كل من المطورين المخضرمين والمستخدمين غير التقنيين. إن بنيتها السحابية الأصلية وقدرات التكامل تجعلها خيارًا رائعًا لإنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير. Wix ، رغم أنه أبسط ، فهو مثالي للشركات الصغيرة التي تبحث عن خيارات تطوير مواقع أساسية سهلة الاستخدام.

تتميز Bubble بسهولة الاستخدام وسهولة الاستخدام ، حيث تلبي احتياجات المستخدمين غير التقنيين ، بينما تقدم Appgyver نظامًا أساسيًا شاملاً لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول عبر مختلف الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Android و iOS والويب.

يعتمد اختيار النظام الأساسي no-code أو النظام low-code بشكل كبير على المتطلبات الفريدة للشركة. من خلال الفهم الشامل لهذه المتطلبات والنظر في الميزات الفريدة لكل منصة ، يمكن لصناع القرار اختيار النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات وأهداف مؤسساتهم. يمكن لهذا الاختيار الدقيق أن يمهد الطريق لتطوير تطبيقات فعالة ومصممة خصيصًا ، مما يمكّن الشركات من تعظيم إمكاناتها الرقمية وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية.