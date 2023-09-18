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Резервное копирование

18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных «Резервное копирование» — это жизненно важный процесс, который включает в себя создание копии или моментального снимка всей системы базы данных в определенный момент времени, чтобы гарантировать возможность восстановления данных в системе в случае потери данных. , повреждение или сбой системы. Хорошо реализованная стратегия резервного копирования становится решающей для защиты ценной информации и обеспечения непрерывности деятельности организации. Платформа AppMaster no-code обеспечивает эффективное и действенное решение для создания, управления и обеспечения целостности процедур резервного копирования для реляционных баз данных с учетом различных факторов, таких как частота, безопасность и избыточность.

Комплексная стратегия резервного копирования включает в себя несколько уровней защиты, которые включают, помимо прочего:

  • Полная резервная копия базы данных: полная копия всей базы данных, включая все данные, хранимые процедуры, объекты схемы и метаданные. Это наиболее полный тип резервного копирования, который позволяет полностью восстановить базу данных в случае значительной потери данных или сбоя системы.
  • Инкрементное резервное копирование: тип резервного копирования, при котором сохраняются только изменения, внесенные в базу данных с момента последнего резервного копирования. Инкрементные резервные копии обычно выполняются быстрее и занимают значительно меньше места для хранения по сравнению с полными резервными копиями, но их может быть сложнее восстановить из-за необходимости иметь полную резервную копию и все соответствующие инкрементальные резервные копии, которые должны быть доступны для восстановления.
  • Дифференциальная резервная копия: резервная копия, содержащая все изменения, внесенные в базу данных с момента последней полной резервной копии. Этот метод не устраняет необходимость в регулярном полном резервном копировании, но может значительно сократить время и объем памяти, необходимые для периодического инкрементного резервного копирования.
  • Резервная копия журнала транзакций: резервная копия журнала транзакций, в которой записываются и поддерживаются хронологические сведения обо всех действиях и изменениях, внесенных в базу данных. Этот тип резервного копирования обеспечивает восстановление на определенный момент времени и обеспечивает согласованность базы данных, поскольку отслеживает каждую операцию и соответствующие метаданные.

Помимо типов резервного копирования, хорошо продуманная стратегия резервного копирования должна также учитывать такие аспекты, как:

  • График резервного копирования: определение наиболее подходящей частоты и времени резервного копирования базы данных для снижения влияния на производительность, предотвращения перегрузки системы и удовлетворения конкретных требований организации к целевой точке восстановления (RPO) и целевому времени восстановления (RTO).
  • Сжатие данных: использование эффективных методов сжатия данных для оптимизации использования ресурсов хранения и сокращения времени, необходимого для операций резервного копирования, при сохранении целостности и качества данных.
  • Шифрование резервных копий: обеспечение надежного шифрования всех резервных данных при передаче и хранении, защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и потенциальных нарушений.
  • Хранение и управление резервными копиями: определение подходящих мест хранения, политик управления и периодов хранения, чтобы резервные копии оставались доступными, легко идентифицируемыми и хорошо организованными, при этом соблюдая отраслевые правила и стандарты соответствия.
  • Проверка и тестирование резервных копий: регулярное тестирование и проверка процессов резервного копирования для подтверждения их эффективности и гарантии надежности и точности механизма восстановления в случае чрезвычайной ситуации или потери данных.

Платформа AppMaster no-code разработана с учетом этих соображений и облегчает создание и настройку надежной и комплексной стратегии резервного копирования в соответствии с конкретными потребностями и требованиями организации. Платформа AppMaster беспрепятственно работающая с реляционными базами данных, такими как PostgreSQL, позволяет легко настраивать процессы резервного копирования, управление хранилищем и процедуры восстановления данных, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и защиты данных.

В дополнение к управлению резервным копированием реляционных баз данных AppMaster предлагает комплексное решение для создания веб-, мобильных и серверных приложений, которые интегрируются с реляционными базами данных без необходимости писать единую строку кода. Используя возможности визуальных конструкторов BP и архитектуры на основе моделей AppMaster, организации могут быстро и эффективно создавать и развертывать приложения, которые взаимодействуют с их системами реляционных баз данных, обеспечивая оптимальную производительность, масштабируемость и экономическую эффективность.

В заключение, управление и реализация четко определенной стратегии резервного копирования имеет решающее значение для организаций, использующих реляционные базы данных, для защиты ценных активов данных и поддержания непрерывности бизнеса перед лицом потенциальных сбоев. Платформа AppMaster no-code хорошо оборудована для поддержки создания, выполнения и управления комплексными стратегиями резервного копирования, адаптированными к уникальным требованиям организации, что обеспечивает плавную интеграцию с реляционными базами данных и общим процессом разработки приложений.

Изучите больше терминов:
B-дерево Внутреннее соединение Заказать по Индекс Некластеризованный индекс Нормальная форма ключа домена (DKNF) Пакетная обработка Первичный ключ Подзапрос Пятая нормальная форма (5NF) Реляционная алгебра Система управления реляционными базами данных (СУБД) Словарь данных Точка сохранения Триггер Язык манипулирования данными (DML)

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