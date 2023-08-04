Kodsuz Veritabanı/Kodsuz Veritabanı Yazılımı

Kodsuz Veritabanı Yazılımı, herhangi bir geleneksel kod veya SQL sorgusu yazmaya gerek kalmadan veritabanlarının oluşturulmasını, yönetilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yazılım geliştirmede çağdaş bir paradigmadır. Karmaşık veritabanı işlemlerini soyutlamak ve basitleştirmek için tasarlanmış birçok yöntem ve aracı içerir, böylece veritabanı yönetimini demokratikleştirir ve teknik olmayan kullanıcıların veritabanı sistemlerini çalıştırmasına ve bakımını yapmasına izin verir.

Çekirdek özellikleri:

Görsel Arabirim: Kullanıcıların veritabanı şemasıyla etkileşime girmesine, ilişkiler oluşturmasına ve sezgisel drag-and-drop eylemleriyle verileri yönetmesine olanak tanıyan bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) kullanır. Kullanıcılar görsel olarak tablolar, alanlar ve ilişkiler oluşturabilir ve hatta iş mantığını tanımlayabilir.



Ölçeklenebilirlik: Talep dalgalanmalarına yanıt olarak verimli bir şekilde ölçeklenir ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarıyla performans uyumluluğunu gösterir. Bu, son teknoloji ürünü derlenmiş sunucu uygulamaları aracılığıyla elde edilebilir.



Entegrasyon ve Birlikte Çalışabilirlik: Web, mobil ve arka uç sistemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla sorunsuz entegrasyon. Postgresql gibi standart veritabanı motorlarıyla uyumluluk sunarak mevcut teknoloji yığınlarıyla birlikte çalışabilirlik sağlar.



Otomatik Oluşturma: Bu, uygulamaları, belgeleri ve geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturarak pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltabilir.



Bakım ve Güncelleme: Kullanıcıların mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını sürümün yeniden gönderilmesine gerek kalmadan güncellemesine olanak tanıyan sunucu odaklı bir yaklaşım kullanır. Gereksinim değişikliği üzerine uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır.



Endüstride Uygulama:

Küçükten Büyüğe İşletmeler: Kod Yok Veritabanı Yazılımı, farklı teknik uzmanlıklara sahip kullanıcıların veritabanlarını tasarlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak yeniliği teşvik ederek her büyüklükteki kuruluşa değer katar.



E-Ticaret Platformları : Çevrimiçi perakende ile ilişkili yüksek işlem hacmini ve karmaşıklığı destekleyerek verimli katalog yönetimi, envanter takibi ve müşteri veri analizi sağlar.



Sağlık Sistemleri: Güvenli ve çevik veri tabanı sistemleri aracılığıyla hasta bilgileri yönetimini, randevu planlamayı ve mevzuata uyumu kolaylaştırır.



Lider Platform Örneği - AppMaster:

Kodsuz Veritabanı Yazılımının dikkate değer bir örneği, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir kodsuz araç olan AppMaster. Müşterilerin görsel bir BP Tasarımcısı, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı oluşturmasına olanak tanıyan, onu rakiplerinden ayıran kapsamlı özellikler sunar. AppMaster platformu, herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışabilir ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için ölçeklenebilirlik gösterir. Yürütülebilir dosyalar ve kaynak kodu dahil olmak üzere uygulamaları 30 saniyenin altında oluşturma becerisiyle AppMaster, uygulama geliştirmede devrim yaratarak onu 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getiriyor. Ayrıca AppMaster, kapsamlı yazılım geliştirme taahhüdünü yansıtan havalı (açık API) belgeleri ve veritabanı şeması taşıma komut dosyalarını otomatik olarak oluşturur.

Kodsuz Veritabanı Yazılımı, BT ortamında dönüştürücü bir adımı temsil eder, giriş engellerini ortadan kaldırır ve yeni bir inovasyon çağını başlatır. Veritabanlarını manipüle etme ve bunlardan yararlanma becerisini geleneksel programcıların ötesine taşıyarak, daha geniş bir kullanıcı yelpazesinin anlamlı veritabanı etkileşimlerine girmesine izin verir.

AppMaster gibi platformlar, No Code Database Software'in sektöre getirdiği verimliliği, ölçeklenebilirliği ve esnekliği örnekleyerek modern, çevik işletmelerin gereksinimleriyle yankılanan bir paradigma değişikliğine öncülük ediyor. No Code Database Software kullanımının, dijital çağ için sağlam bir araç olma potansiyelini yansıtarak çeşitli sektörlere yayılacağı tahmin edilmektedir.