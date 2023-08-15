İş Zekası (BI), karar verme süreçleri için ham verileri anlamlı içgörüler halinde toplamak, yönetmek, analiz etmek ve sunmak için kullanılan teknolojileri, metodolojileri, çerçeveleri ve araçları kapsayan kapsamlı bir terimdir. İş Zekasının birincil hedefi, paydaşlara veriye dayalı kararlar almaları için zamanında, güvenilir ve ilgili bilgiler sağlayarak iş performansını optimize etmektir. AppMaster gibi no-code platformlar bağlamında BI, teknik olmayan kullanıcılar için veri işlemeyi, görselleştirmeyi ve analitiği basitleştirmede ve sonuçta bir kuruluş genelinde karar verme sürecini demokratikleştirmede çok önemlidir.

Araştırma ve istatistikler, BI'ın her büyüklükteki işletme için değerini göstermiştir. 2021 Gartner anketine göre, kuruluşların tahminen %84'ü BI'ya ve veri analitiğine yatırım yapıyor ve bu da 20 milyar doların üzerinde bir küresel pazar büyüklüğüyle sonuçlanıyor. Talepteki bu büyüme, kuruluşlar büyük veri, veri gölleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) zorluklarıyla karşı karşıya kaldıkça, veriye dayalı karar verme ihtiyacının artması ve verilerin artan karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.

BI araçları ve çerçeveleri, farklı kaynaklardan gelen verileri analiz etmek ve bunları panolar, raporlar ve grafikler gibi kolayca tüketilebilir biçimlere dönüştürmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, veri madenciliği, çevrimiçi analitik işleme (OLAP), tahmine dayalı analitik, self servis analitiği ve raporlama yetenekleri sunar. Daha fazla analiz ve sunum için çeşitli kaynaklardan veri çıkarma, temizleme, dönüştürme ve veri ambarlarına veya veri pazarlarına yükleme sürecini kolaylaştırırlar.

no-code bağlamda, BI araçları, teknik olmayan kullanıcıların programlama becerilerine ihtiyaç duymadan veri analitiğinin gücünden yararlanmalarını sağlamada hayati bir rol oynar. AppMaster gibi No-code platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmak için görsel bir arayüz sağlar. Platform, veri modelleri oluşturmak, UI bileşenleri tasarlamak ve iş süreçlerini tanımlamak için drag-and-drop işlevi sunarak çok az teknik bilgisi olan veya hiç olmayan kullanıcılara hitap eder.

AppMaster ayrıca BI araçlarının ve harici API'lerin entegre edilmesini destekleyerek kullanıcılara analitik ve veri görselleştirme çözümlerine sorunsuz erişim sağlar. Bu entegrasyon, işletmelerin verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmelerini, bilinçli kararlar vermelerini ve inovasyonu teşvik etmelerini sağlar. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla da uyumludur ve mevcut veri altyapısıyla uyumluluk ve ölçeklenebilirlik sağlar. Bu çok yönlülük, işletmelerin iş zekası çözümlerine yaptıkları yatırımları sürdürmelerine ve değişen iş gereksinimlerini karşılamak için en son teknoloji araçlardan yararlanmalarına olanak tanır.

Kodsuz bir bağlamda BI'nın önemli avantajlarından biri, analitik uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve devreye alınmasıdır. AppMaster plan tabanlı yaklaşımı ve arka uç, web ve mobil uygulamalar için otomatik kod oluşturma yetenekleri sayesinde, kalite, performans veya güvenlik standartlarından ödün vermeden veri odaklı çözümler oluşturmak ve yayınlamak birkaç dakika içinde gerçekleştirilebilir. Ek olarak, sunucu odaklı yaklaşım, uygulama mağazalarına yeniden gönderilmeden uygulamanın kullanıcı arabiriminde ve mantığında hızlı güncellemelere izin vererek geliştirme yaşam döngüsünü önemli ölçüde hızlandırır.

BI, karar vericilerin strateji ve yeniliği yönlendirmek için doğru, zamanında ve ilgili bilgilere güvendiği modern iş ortamlarında kritik öneme sahiptir. AppMaster gibi No-code platformlar, tüm teknik seviyelerdeki kullanıcılar için BI çözümlerinin entegrasyonunu ve uygulanmasını kolaylaştırır, giriş engellerini kaldırır ve veri analitiğinin gücünü demokratikleştirir. İşletmeler, BI araçlarının yeteneklerini no-code bir bağlamda genişleterek daha bilinçli kararlar alabilir, kurumsal performansı artırabilir ve günümüzün veri merkezli dünyasında rekabet avantajını koruyabilir.