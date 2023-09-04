在编程范式的背景下，结构化编程，也称为结构化编程，是一种强调模块化、清晰性和易于理解的软件开发方法。它提倡自上而下的设计策略，将复杂的问题分为更小的、可管理的子问题，随后进一步分解，直到识别出可管理的代码模块。该范例强调程序中的正确组织和流程控制，鼓励使用定义明确的控制结构，例如循环、条件和子例程。

结构编程起源于 20 世纪 60 年代末和 1970 年代初，是对早期编程实践局限性的回应。这些做法通常会导致难以管理、容易出错的代码，并且难以维护、理解和修改。提倡结构化编程方法的主要研究人员包括 Edsger Dijkstra、Tony Hoare 和 Niklaus Wirth，他们相信更加关注程序结构将带来更可靠、更高效和更可维护的软件。

这种编程范例基于几个关键概念：

自顶向下设计：将大问题分解为更小、更易于理解的模块的过程。这种方法使开发人员能够将注意力独立地集中在程序的不同部分，从而能够对整个应用程序进行易于管理的理解并简化维护过程。 模块化：将代码组织成独立的、定义良好的、接口清晰的模块，提高代码的可维护性和可重用性。这一原则减少了代码重复和逻辑碎片，使程序员能够更有效地理解和修改整个程序的各个部分。 控制结构：结构编程提倡使用一组有限的控制结构（例如循环、条件和过程调用）来组织执行流程。这些结构提供了清晰的入口点和出口点，有助于提高可读性，并有助于明确程序的控制流。该范式的核心原则是消除非结构化控制传输，例如“goto”语句，它可能导致复杂且容易出错的代码。 文档：重点是正确记录程序，确保开发人员能够有效地理解代码的结构和功能。该方法鼓励使用内联注释、描述性变量和函数名称以及广泛的外部文档，包括规范和用户手册。 代码一致性：结构化编程鼓励使用一致的编码实践，包括命名约定、缩进样式和注释格式。这种方法提高了可读性，确保了统一的编程风格，并促进了开发人员之间的协作。

自诞生以来，结构化编程对软件开发领域产生了有意义的影响。它的方法论构成了各种高级编程语言（例如 Pascal、C 和 Ada）的基础，其原理继续对当前的编程方法论（例如面向对象编程 (OOP) 和函数式编程）产生影响。此外，结构化编程技术已经成为广泛采用的软件工程最佳实践的基础，包括设计模式、单元测试和持续集成。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，通过为用户提供可视化驱动的环境来体现结构化编程的原则，鼓励模块化、清晰且易于理解的代码。 AppMaster使用户能够通过直观的drag-and-drop工具设计数据模型、业务流程和用户界面，抽象出复杂的代码结构并促进不同应用程序组件之间的无缝集成。

例如，当使用AppMaster构建Web应用程序时，用户可以通过Web BP设计器直观地设计界面并为每个组件创建业务逻辑。这种方法应用了结构化编程的自顶向下设计、模块化和控制结构原则，使用户能够专注于应用程序的特定部分、重用组件并保持对控制流的清晰理解。此外，生成的应用程序符合现代编程实践，使用强大且流行的技术堆栈，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3 框架和 JS/TS、以及用于 Android 和 iOS 移动应用程序的 Kotlin/ Jetpack Compose或SwiftUI ， 分别。

总之，结构化编程是一种经过时间考验的编程范式，它优先考虑软件开发中的模块化、可读性和可维护性。通过采用自上而下的设计、严格的控制结构和代码一致性，结构化编程有助于创建健壮、高效和可维护的软件。通过AppMaster这样的平台，结构化编程的原理可以应用于现代应用程序开发，简化流程，并确保为企业和企业提供高质量的输出。