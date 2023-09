Nel contesto dei paradigmi di programmazione, la programmazione strutturale, nota anche come programmazione strutturata, è un approccio allo sviluppo del software che enfatizza la modularità, la chiarezza e la facilità di comprensione. Promuove una strategia di progettazione top-down, in cui i problemi complessi vengono suddivisi in sottoproblemi più piccoli e gestibili, che vengono successivamente ulteriormente scomposti fino all'identificazione dei moduli di codice gestibili. Questo paradigma enfatizza la corretta organizzazione e il controllo del flusso nei programmi, incoraggiando l'uso di strutture di controllo ben definite come cicli, condizionali e subroutine.

La programmazione strutturale ebbe origine tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 come reazione ai limiti delle precedenti pratiche di programmazione. Tali pratiche spesso portavano a un codice ingestibile e soggetto a errori, difficile da mantenere, comprendere e modificare. I principali ricercatori che sostenevano l'approccio di programmazione strutturata includevano Edsger Dijkstra, Tony Hoare e Niklaus Wirth, convinti che una maggiore attenzione alla struttura del programma avrebbe portato a un software più affidabile, efficiente e manutenibile.

Questo paradigma di programmazione si basa su diversi concetti chiave:

Progettazione top-down: il processo di scomposizione di un problema di grandi dimensioni in moduli più piccoli e più facili da comprendere. Questo approccio consente agli sviluppatori di concentrare la propria attenzione su diverse parti del programma in modo indipendente, consentendo una comprensione gestibile dell'applicazione complessiva e facilitando il processo di manutenzione. Modularità: organizzazione del codice in moduli indipendenti e ben definiti con interfacce chiare, che migliorano la manutenibilità e la riusabilità del codice. Questo principio riduce la duplicazione del codice e la frammentazione della logica, consentendo ai programmatori di comprendere e modificare parti separate dell'intero programma in modo più efficiente. Strutture di controllo: la programmazione strutturale promuove l'uso di un insieme limitato di strutture di controllo, come cicli, condizionali e chiamate di procedura, per organizzare il flusso di esecuzione. Queste strutture forniscono chiari punti di ingresso e di uscita, contribuiscono alla leggibilità e aiutano a stabilire chiarezza sul flusso di controllo del programma. Il principio fondamentale del paradigma è l'eliminazione dei trasferimenti di controllo non strutturati, come le istruzioni "goto", che possono portare a un codice contorto e soggetto a errori. Documentazione: viene posta un'enfasi significativa sulla documentazione adeguata del programma, garantendo che gli sviluppatori possano comprendere in modo efficiente la struttura e la funzionalità del codice. L'approccio incoraggia l'uso di commenti in linea, nomi descrittivi di variabili e funzioni e un'ampia documentazione esterna, comprese specifiche e manuali utente. Coerenza del codice: la programmazione strutturale incoraggia l'uso di pratiche di codifica coerenti, comprese convenzioni di denominazione, stili di rientro e formati di commento. Questo approccio facilita la leggibilità, garantisce uno stile di programmazione unificato e promuove la collaborazione tra gli sviluppatori.

Fin dalla sua nascita, la programmazione strutturale ha avuto un impatto significativo nel campo dello sviluppo del software. Le sue metodologie costituiscono la base di vari linguaggi di programmazione di alto livello, come Pascal, C e Ada, e i suoi principi continuano ad avere influenza nelle attuali metodologie di programmazione, come la programmazione orientata agli oggetti (OOP) e la programmazione funzionale. Inoltre, le tecniche di programmazione strutturata hanno costituito la base per le migliori pratiche di ingegneria del software ampiamente adottate, inclusi modelli di progettazione, test unitari e integrazione continua.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, incarna i principi della programmazione strutturale offrendo agli utenti un ambiente guidato dalla grafica che incoraggia la modularità, la chiarezza e il codice di facile comprensione. AppMaster consente ai suoi utenti di progettare modelli di dati, processi aziendali e interfacce utente attraverso intuitivi strumenti drag-and-drop, astraendo strutture di codice complesse e promuovendo una perfetta integrazione tra i diversi componenti dell'applicazione.

Ad esempio, quando creano un'applicazione Web utilizzando AppMaster, gli utenti possono progettare visivamente l'interfaccia e creare la logica aziendale per ciascun componente tramite Web BP Designer. Questo approccio applica i principi di progettazione top-down, modularità e struttura di controllo della programmazione strutturale, consentendo agli utenti di concentrarsi su parti specifiche dell'applicazione, riutilizzare i componenti e mantenere una chiara comprensione del flusso di controllo. Inoltre, le applicazioni generate sono conformi alle moderne pratiche di programmazione, utilizzando stack tecnologici robusti e popolari come Go (golang) per applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web e Kotlin/ Jetpack Compose o SwiftUI per applicazioni mobili Android e iOS. , rispettivamente.

In sintesi, la programmazione strutturale è un paradigma di programmazione collaudato nel tempo che dà priorità alla modularità, alla leggibilità e alla manutenibilità nello sviluppo del software. Utilizzando una progettazione top-down, strutture di controllo rigorose e coerenza del codice, la programmazione strutturata facilita la creazione di software robusto, efficiente e manutenibile. Attraverso piattaforme come AppMaster, i principi della programmazione strutturale possono essere applicati allo sviluppo di applicazioni moderne, semplificando il processo e garantendo risultati di alta qualità sia per le aziende che per le imprese.