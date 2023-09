Dans le contexte des paradigmes de programmation, la programmation structurelle, également connue sous le nom de programmation structurée, est une approche du développement logiciel qui met l'accent sur la modularité, la clarté et la facilité de compréhension. Il promeut une stratégie de conception descendante, dans laquelle les problèmes complexes sont divisés en sous-problèmes plus petits et gérables, qui sont ensuite décomposés davantage jusqu'à ce que des modules de code gérables soient identifiés. Ce paradigme met l'accent sur l'organisation et le contrôle de flux appropriés dans les programmes, en encourageant l'utilisation de structures de contrôle bien définies telles que des boucles, des conditions et des sous-programmes.

La programmation structurelle est née à la fin des années 1960 et au début des années 1970 en réaction aux limites des pratiques de programmation antérieures. Ces pratiques conduisaient souvent à un code ingérable et sujet aux erreurs, difficile à maintenir, à comprendre et à modifier. Parmi les principaux chercheurs défendant l'approche de programmation structurée figuraient Edsger Dijkstra, Tony Hoare et Niklaus Wirth, convaincus qu'une plus grande attention portée à la structure du programme aboutirait à des logiciels plus fiables, efficaces et maintenables.

Ce paradigme de programmation repose sur plusieurs concepts clés :

Conception descendante : processus consistant à décomposer un problème important en modules plus petits et plus faciles à comprendre. Cette approche permet aux développeurs de concentrer leur attention sur différentes parties du programme de manière indépendante, permettant une compréhension gérable de l'application globale et facilitant le processus de maintenance. Modularité : organisation du code en modules indépendants et bien définis avec des interfaces claires, améliorant la maintenabilité et la réutilisation du code. Ce principe réduit la duplication du code et la fragmentation logique, permettant aux programmeurs de comprendre et de modifier plus efficacement des parties distinctes de l'ensemble du programme. Structures de contrôle : la programmation structurelle favorise l'utilisation d'un ensemble limité de structures de contrôle, telles que des boucles, des conditions et des appels de procédure, pour organiser le flux d'exécution. Ces structures fournissent des points d'entrée et de sortie clairs, contribuent à la lisibilité et aident à clarifier le flux de contrôle du programme. Le principe fondamental du paradigme est l'élimination des transferts de contrôle non structurés, tels que les instructions « goto », qui peuvent conduire à un code alambiqué et sujet aux erreurs. Documentation : un accent important est mis sur la documentation appropriée du programme, garantissant que les développeurs peuvent comprendre efficacement la structure et les fonctionnalités du code. L'approche encourage l'utilisation de commentaires en ligne, de noms descriptifs de variables et de fonctions, ainsi que d'une documentation externe complète, y compris des spécifications et des manuels d'utilisation. Cohérence du code : la programmation structurelle encourage l'utilisation de pratiques de codage cohérentes, notamment les conventions de dénomination, les styles d'indentation et les formats de commentaires. Cette approche facilite la lisibilité, garantit un style de programmation unifié et favorise la collaboration entre les développeurs.

Depuis sa création, la programmation structurelle a eu un impact significatif sur le domaine du développement logiciel. Ses méthodologies constituent la base de divers langages de programmation de haut niveau, tels que Pascal, C et Ada, et ses principes continuent d'influencer les méthodologies de programmation actuelles, telles que la programmation orientée objet (POO) et la programmation fonctionnelle. En outre, les techniques de programmation structurée ont constitué la base des meilleures pratiques d'ingénierie logicielle largement adoptées, notamment les modèles de conception, les tests unitaires et l'intégration continue.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, incarne les principes de la programmation structurelle en offrant aux utilisateurs un environnement visuel qui encourage la modularité, la clarté et un code facile à comprendre. AppMaster permet à ses utilisateurs de concevoir des modèles de données, des processus métier et des interfaces utilisateur via des outils intuitifs drag-and-drop, éliminant les structures de code complexes et favorisant une intégration transparente entre les différents composants d'application.

Par exemple, lors de la création d'une application Web à l'aide AppMaster, les utilisateurs peuvent concevoir visuellement l'interface et créer une logique métier pour chaque composant via Web BP Designer. Cette approche applique les principes de conception descendante, de modularité et de structure de contrôle de la programmation structurelle, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur des parties spécifiques de l'application, de réutiliser les composants et de maintenir une compréhension claire du flux de contrôle. De plus, les applications générées sont conformes aux pratiques de programmation modernes, utilisant des piles technologiques robustes et populaires telles que Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et Kotlin/ Jetpack Compose ou SwiftUI pour les applications mobiles Android et iOS. , respectivement.

En résumé, la programmation structurelle est un paradigme de programmation éprouvé qui donne la priorité à la modularité, à la lisibilité et à la maintenabilité dans le développement de logiciels. En utilisant une conception descendante, des structures de contrôle strictes et une cohérence du code, la programmation structurée facilite la création de logiciels robustes, efficaces et maintenables. Grâce à des plates-formes comme AppMaster, les principes de la programmation structurelle peuvent être appliqués au développement d'applications modernes, rationalisant le processus et garantissant une sortie de haute qualité pour les entreprises et les entreprises.