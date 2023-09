No contexto dos paradigmas de programação, a programação estrutural, também conhecida como programação estruturada, é uma abordagem ao desenvolvimento de software que enfatiza modularidade, clareza e facilidade de compreensão. Ele promove uma estratégia de design de cima para baixo, onde problemas complexos são divididos em subproblemas menores e gerenciáveis, que são posteriormente decompostos até que módulos de código gerenciáveis ​​sejam identificados. Este paradigma enfatiza a organização adequada e o controle de fluxo nos programas, incentivando o uso de estruturas de controle bem definidas como loops, condicionais e sub-rotinas.

A programação estrutural teve origem no final da década de 1960 e início da década de 1970 como uma reação às limitações das práticas de programação anteriores. Essas práticas muitas vezes levavam a códigos incontroláveis ​​e propensos a erros, difíceis de manter, compreender e modificar. Os principais pesquisadores que defenderam a abordagem de programação estruturada incluíram Edsger Dijkstra, Tony Hoare e Niklaus Wirth, que estavam convencidos de que uma maior atenção à estrutura do programa resultaria em software mais confiável, eficiente e de fácil manutenção.

Este paradigma de programação é baseado em vários conceitos-chave:

Design de cima para baixo: O processo de dividir um grande problema em módulos menores e mais fáceis de entender. Essa abordagem permite que os desenvolvedores concentrem sua atenção em diferentes partes do programa de forma independente, possibilitando uma compreensão gerenciável da aplicação geral e facilitando o processo de manutenção. Modularidade: A organização do código em módulos independentes e bem definidos com interfaces claras, melhorando a capacidade de manutenção e reutilização do código. Este princípio reduz a duplicação de código e a fragmentação lógica, permitindo que os programadores entendam e modifiquem partes separadas de todo o programa com mais eficiência. Estruturas de Controle: A programação estrutural promove o uso de um conjunto limitado de estruturas de controle, como loops, condicionais e chamadas de procedimento, para organizar o fluxo de execução. Estas estruturas fornecem pontos de entrada e saída claros, contribuem para a legibilidade e ajudam a estabelecer clareza sobre o fluxo de controle do programa. O princípio central do paradigma é a eliminação de transferências de controle não estruturadas, como instruções "goto", que podem levar a códigos complicados e propensos a erros. Documentação: Uma ênfase significativa é colocada na documentação adequada do programa, garantindo que os desenvolvedores possam compreender com eficiência a estrutura e a funcionalidade do código. A abordagem incentiva o uso de comentários embutidos, nomes descritivos de variáveis ​​e funções e extensa documentação externa, incluindo especificações e manuais do usuário. Consistência de código: a programação estrutural incentiva o uso de práticas de codificação consistentes, incluindo convenções de nomenclatura, estilos de recuo e formatos de comentários. Essa abordagem facilita a legibilidade, garante um estilo de programação unificado e promove a colaboração entre desenvolvedores.

Desde o seu início, a programação estrutural teve um impacto significativo no campo de desenvolvimento de software. Suas metodologias formam a base de várias linguagens de programação de alto nível, como Pascal, C e Ada, e seus princípios continuam a influenciar as metodologias de programação atuais, como programação orientada a objetos (OOP) e programação funcional. Além disso, as técnicas de programação estruturada formaram a base para as melhores práticas de engenharia de software amplamente adotadas, incluindo padrões de projeto, testes unitários e integração contínua.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, incorpora os princípios da programação estrutural, oferecendo aos usuários um ambiente visualmente orientado que incentiva a modularidade, a clareza e o código fácil de entender. AppMaster permite que seus usuários projetem modelos de dados, processos de negócios e interfaces de usuário por meio de ferramentas intuitivas drag-and-drop, abstraindo estruturas de código complexas e promovendo integração perfeita entre diferentes componentes do aplicativo.

Por exemplo, ao construir um aplicativo web usando AppMaster, os usuários podem projetar visualmente a interface e criar lógica de negócios para cada componente por meio do Web BP designer. Essa abordagem aplica os princípios de design top-down, modularidade e estrutura de controle da programação estrutural, permitindo que os usuários se concentrem em partes específicas da aplicação, reutilizem componentes e mantenham uma compreensão clara do fluxo de controle. Além disso, os aplicativos gerados estão em conformidade com práticas de programação modernas, usando pilhas de tecnologia robustas e populares, como Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin/ Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicativos móveis Android e iOS. , respectivamente.

Em resumo, a programação estrutural é um paradigma de programação testado pelo tempo que prioriza modularidade, legibilidade e facilidade de manutenção no desenvolvimento de software. Ao empregar design de cima para baixo, estruturas de controle rígidas e consistência de código, a programação estruturada facilita a criação de software robusto, eficiente e de fácil manutenção. Através de plataformas como AppMaster, os princípios da programação estrutural podem ser aplicados ao desenvolvimento de aplicações modernas, agilizando o processo e garantindo resultados de alta qualidade para empresas e empresas.