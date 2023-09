Node.js, JavaScript kodunun web tarayıcısının kapsamı dışında, özellikle sunucu tarafında yürütülmesine olanak tanıyan açık kaynaklı, platformlar arası bir JavaScript çalışma zamanı ortamıdır. Eşzamansız, olay odaklı bir çerçeve olarak tasarlanan Node.js, geliştiricilerin çok sayıda eşzamanlı bağlantıyı ve veri yoğunluklu gerçek zamanlı işlemleri yönetebilen hafif ve verimli web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. 2009 yılında Ryan Dahl tarafından kurulduğu günden bu yana Node.js, yazılım geliştirme dünyasında JavaScript'in algılanma ve kullanılma biçiminde devrim yarattı. Walmart, LinkedIn ve Microsoft gibi çok sayıda endüstri devi, olağanüstü performansı, çok yönlülüğü ve esnekliği nedeniyle Node.js'yi benimsedi. Hızla büyüyen bir topluluk ve ekosistemle Node.js, modern web geliştirmedeki temel teknolojilerden biri olarak gelişmeye devam ediyor.

Node.js'den önce JavaScript esas olarak web tarayıcılarına komut dosyası yazmak için kullanılıyordu; geliştiricilerin düğme tıklamaları ve fare hareketleri gibi olaylar aracılığıyla kullanıcı arayüzlerini değiştirmesine ve etkileşime girmesine olanak sağlıyordu. Sonuç olarak, sunucu tarafı geliştirme ağırlıklı olarak PHP, Python ve Ruby gibi diğer programlama dilleri tarafından gerçekleştirildi. Node.js'nin kullanıma sunulması, özellikle ön uç ve arka uç geliştirmeyi tek bir programlama diliyle birleştirerek, tam yığın geliştirmeyi teşvik ederek geliştirme süresini ve karmaşıklığını azaltan çok sayıda fayda sağladı.

Node.js, olağanüstü yürütme hızı ve performans optimizasyon teknikleriyle bilinen Google'ın V8 JavaScript Motoru tarafından desteklenmektedir. V8'in Tam Zamanında (JIT) derlemesinden yararlanan Node.js uygulamaları, JavaScript kodunu neredeyse yerel hızda çalıştırabilir. Bu, gecikme süresinin, sunucu kaynağı tüketiminin ve işletim maliyetlerinin azalmasına yol açtığı için geliştiricilere uygulamaları oluştururken ve dağıtırken büyük fayda sağlar.

Node.js'nin en kritik yönlerinden biri engellemeyen, olay odaklı mimarisidir. İşlemlerin sırayla yürütüldüğü geleneksel eşzamanlı yürütme modelinin aksine, Node.js, işlemlerin yürütme akışını engellemediği eşzamansız bir model kullanır. Bu mimari model, Node.js uygulamalarının birden fazla isteği eş zamanlı olarak işlemesine ve gelen bağlantıları verimli bir şekilde işlemesine olanak tanır, böylece genel verimi artırır ve yanıt süresini azaltır. Sonuç olarak Node.js uygulamaları, özellikle gerçek zamanlı işleme ve veri yoğunluklu iş yükleri için uygun, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmak için en uygun çözümdür.

Node.js'yi çevreleyen ekosistem çok geniştir ve sürekli olarak gelişmektedir; Node Paket Yöneticisi (NPM) aracılığıyla kullanılabilen binlerce kitaplık ve modül vardır. NPM, yeniden kullanılabilir kodu paylaşmak ve dağıtmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve uygulama işlevselliğini genişletmek için kullanışlı bir mekanizma sağladığından Node.js ortamının hayati bir bileşenidir. Node.js, sağlam bir modül setine erişim sayesinde geliştiricilere, işlevselliği sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan karmaşık uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmek için gereken yapı taşlarını sunar.

AppMaster güçlü no-code platformumuz, müşterilerimize ölçeklenebilir arka uç ve web uygulamaları sunmak için Node.js'nin potansiyelinden yararlanır. AppMaster yalnızca birkaç tıklamayla uygulamaları oluşturma ve buluta dağıtma yeteneğiyle kullanıcıların veri modellerini, iş mantığı süreçlerini, REST API endpoints ve WebSocket endpoints görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar için sırasıyla Go, Vue3 ve Kotlin gibi teknolojilerden yararlanarak hızlı uygulama geliştirme için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca AppMaster, planlardaki her değişiklikte uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve her zaman tutarlı ve güncel bir uygulama sağlar.

Sonuç olarak Node.js, JavaScript'in geleneksel istemci tarafı kullanımına ek olarak sunucu tarafında da kullanılmasına olanak tanıyarak web geliştirme ortamını dikkate değer ölçüde dönüştürdü. Eşsiz eşzamansız mimarisi, yüksek performansı ve zengin ekosistemiyle Node.js, dünya çapındaki geliştiricilerin ölçeklenebilir ve verimli web uygulamaları oluşturmak için tercih ettiği bir seçenek olmaya devam ediyor. Çok yönlü ve uyarlanabilir bir teknoloji olan Node.js, AppMaster no-code platformuyla zahmetsizce bütünleşerek minimum çaba ve maksimum verimlilikle uygulama oluşturma ve dağıtma konusunda kusursuz bir deneyim sunar.