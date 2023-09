W kontekście tworzenia stron internetowych termin „po stronie serwera” odnosi się do procesów, operacji i funkcjonalności zachodzących na serwerze internetowym, a nie na urządzeniu lub przeglądarce klienta. Komponenty po stronie serwera odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu treści i usług internetowych, ponieważ są odpowiedzialne za przetwarzanie żądań od klientów, interakcję z bazami danych, wykonywanie logiki biznesowej i ostatecznie zwracanie odpowiedniej odpowiedzi po stronie klienta. Takie podejście zapewnia wiele korzyści, w tym między innymi zwiększone bezpieczeństwo, usprawnione zarządzanie danymi oraz obsługę złożonych funkcji i aplikacji.

U podstaw rozwoju po stronie serwera leży wykorzystanie języków programowania, frameworków i technologii po stronie serwera. Niektóre z popularnych języków programowania po stronie serwera obejmują Go (używany przez AppMaster), PHP, Python, Ruby i Java. Języki te umożliwiają programistom tworzenie skryptów po stronie serwera, które są wykonywane na serwerze WWW i określają odpowiedź serwera na żądania klientów. Ponadto frameworki po stronie serwera, takie jak Django, Rails i Express.js, udostępniają narzędzia i biblioteki, które upraszczają i przyspieszają proces programowania.

Jednym z ważnych aspektów przetwarzania po stronie serwera jest przechowywanie i pobieranie danych. W większości aplikacji internetowych dane są często przechowywane w bazach danych, takich jak PostgreSQL, MySQL lub MongoDB. Skrypty po stronie serwera umożliwiają interakcję z tymi bazami danych w celu wykonywania operacji, takich jak tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów (operacje CRUD). Na przykład AppMaster generuje aplikacje, które mogą bezproblemowo współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym źródłem danych. Zapewnia to skalowalność, solidność i efektywne zarządzanie danymi dla aplikacji tworzonych przy użyciu platformy.

Kolejnym istotnym aspektem rozwoju po stronie serwera jest implementacja logiki biznesowej. Logika biznesowa odnosi się do zestawu reguł, algorytmów i procesów, które regulują sposób działania aplikacji internetowej, zapewniając istotne funkcje i utrzymując integralność systemu. AppMaster oferuje wizualne narzędzie do projektowania procesów biznesowych (BP), które umożliwia programistom wizualne tworzenie logiki biznesowej bez konieczności pisania kodu. Wygenerowane aplikacje backendowe oparte na Go są przeznaczone do wykonywania złożonych operacji, dzięki czemu aplikacje AppMaster nadają się do zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

Rozwój po stronie serwera obejmuje także tworzenie interfejsów API (interfejsów programowania aplikacji) i zarządzanie nimi. Interfejsy API umożliwiają różnym aplikacjom komunikację i wymianę danych między sobą. Są niezbędne do budowania zintegrowanych systemów, umożliwiają integracje firm trzecich i tworzenie aplikacji modułowych. Dzięki AppMaster każdy projekt automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera, zapewniając bezproblemowy rozwój i integrację API z innymi usługami.

Bezpieczne i bezproblemowe uwierzytelnianie użytkowników jest krytycznym aspektem przetwarzania po stronie serwera, ponieważ pomaga chronić wrażliwe dane i zasoby. Implementacja mechanizmów uwierzytelniania poprzez skrypty po stronie serwera gwarantuje, że nieautoryzowani użytkownicy nie będą mieli dostępu do zastrzeżonych treści ani wykonywania uprzywilejowanych działań w aplikacji. Uwierzytelnianie po stronie serwera często obejmuje techniki takie jak uwierzytelnianie oparte na tokenach, OAuth i jednokrotne logowanie (SSO).

Co więcej, buforowanie po stronie serwera znacząco przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności i wydajności aplikacji internetowych. Przechowując i ponownie wykorzystując obliczone lub odzyskane dane, buforowanie po stronie serwera minimalizuje powtarzalne i wymagające dużych zasobów zadania, redukując w ten sposób czas przetwarzania i obciążenie serwera. Skutkuje to szybszymi odpowiedziami, zwiększeniem zadowolenia użytkowników i umożliwieniem stronom internetowym obsługi większego ruchu bez utraty wydajności.

AppMaster wykorzystuje wysoce wydajne, oparte na serwerze podejście do tworzenia aplikacji. Umożliwia to klientom nie tylko aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, ale także pozwala platformie na szybkie generowanie aplikacji. W rezultacie platforma AppMaster znacznie zmniejsza dług techniczny, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest szybsze i tańsze dla szerokiego grona użytkowników.

Podsumowując, rozwój po stronie serwera odgrywa niezastąpioną rolę w tworzeniu stron internetowych, umożliwiając krytyczną funkcjonalność, wydajne zarządzanie danymi i optymalizację wydajności. Potężna platforma AppMaster, która no-code nie tylko upraszcza programowanie po stronie serwera, ale także oferuje innowacyjne rozwiązania pozwalające sprostać różnym wyzwaniom związanym z tradycyjnym tworzeniem stron internetowych, zapewniając szybsze, bardziej skalowalne i opłacalne wyniki.