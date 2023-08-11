AppMaster gibi kodsuz platformlar bağlamında bir prototip, uygulama kavramlarının, kullanıcı gereksinimlerinin ve etkileşim tasarımlarının doğrulanması, gösterilmesi ve test edilmesi amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasının ön modelini veya erken aşama sürümünü ifade eder. Bir prototip tipik olarak amaçlanan uygulamanın temel ve en kritik özelliklerini ve işlevlerini sergileyerek paydaşların tam ölçekli geliştirme ve üretimden önce uygulamanın kullanılabilirliği, uygulanabilirliği ve tutarlılığını keşfetmesine, etkileşime girmesine ve geri bildirim sağlamasına olanak tanır.

no-code ortamlarda prototip oluşturmanın önemi göz ardı edilemez. Standish Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yazılım geliştirme projelerinin yaklaşık %31'i kullanıcı gereksinimlerinin anlaşılmaması, yetersiz proje kapsamı tanımı, zayıf iletişim veya kusurlu etkileşim tasarımı nedeniyle iptal ediliyor veya başarısız oluyor. Geliştiriciler, ürün yöneticileri ve işletmeler, prototip odaklı bir yaklaşımı benimseyerek bu riskleri önemli ölçüde azaltabilir ve yazılım projelerinin genel başarı oranını artırabilir.

AppMaster ile bir prototip oluşturmak, platformun güçlü no-code yeteneklerini en üst düzeye çıkaran bir dizi adımı ve etkinliği içerir. Bu içerir:

Arka uç uygulamaları için veri modellerinin (veritabanı şeması) görsel olarak oluşturulması – Bu, kullanıcıların uygulamalarında herhangi bir kod yazmadan veri yapılarını, ilişkileri ve doğrulamaları tanımlamasına olanak tanır.

İş süreçlerinin (BP'ler) tasarlanması – AppMaster görsel BP Tasarımcısı, kullanıcıların herhangi bir programlama uzmanlığı olmadan karmaşık iş mantığını ve iş akışlarını tanımlamasına ve uygulamasına olanak tanır. BP'ler, web uygulamaları için arka uçta veya kullanıcının tarayıcısında ve hatta tamamen etkileşimli bir deneyim için mobil uygulamalarda yürütülebilir.

görsel BP Tasarımcısı, kullanıcıların herhangi bir programlama uzmanlığı olmadan karmaşık iş mantığını ve iş akışlarını tanımlamasına ve uygulamasına olanak tanır. BP'ler, web uygulamaları için arka uçta veya kullanıcının tarayıcısında ve hatta tamamen etkileşimli bir deneyim için mobil uygulamalarda yürütülebilir. Kullanıcı arabirimlerinin (UI'ler) geliştirilmesi – AppMaster web ve mobil uygulamalar için drag-and-drop UI tasarımını destekleyerek, yanıt veren ve görsel olarak çekici uygulama arabirimleri oluşturmada sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlar.

web ve mobil uygulamalar için UI tasarımını destekleyerek, yanıt veren ve görsel olarak çekici uygulama arabirimleri oluşturmada sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlar. REST API ve WSS endpoints entegrasyon – AppMaster , kullanıcıların uygulamalarını standart API ve WebSocket arabirimleri aracılığıyla harici hizmetlere ve veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanıyarak uygulamanın işlevselliğini ve mevcut sistemlerle uyumluluğunu geliştirir.

entegrasyon – , kullanıcıların uygulamalarını standart API ve WebSocket arabirimleri aracılığıyla harici hizmetlere ve veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanıyarak uygulamanın işlevselliğini ve mevcut sistemlerle uyumluluğunu geliştirir. Tek tıklamayla yayınlama – AppMaster , tek bir tıklamayla kullanıcının prototiplerini alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarına paketler (arka uç için) ve bunları buluta dağıtır. Bu aerodinamik süreç, prototipten üretime hızlı, verimli ve hatasız geçişi sağlar.

, tek bir tıklamayla kullanıcının prototiplerini alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarına paketler (arka uç için) ve bunları buluta dağıtır. Bu aerodinamik süreç, prototipten üretime hızlı, verimli ve hatasız geçişi sağlar. Otomatik belge oluşturma – AppMaster sunucu endpoints için otomatik olarak OpenAPI (Swagger) belgeleri ve ayrıca veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturarak uygulamaların yönetimini, bakımını ve entegrasyonunu basitleştirir.

AppMaster tarafından oluşturulan prototipler, yinelemeli ve çevik bir geliştirme sürecini kolaylaştırarak inceleme, değerlendirme ve değiştirme için paydaşlarla paylaşılabilir. Geri bildirim, AppMaster içindeki prototipe dahil edilebilir, platform ilgili planları günceller ve 30 saniyeden daha kısa sürede yeni uygulama derlemeleri oluşturur. Bu, en son değişikliklerin ve iyileştirmelerin her zaman prototipe ve ardından nihai ürüne entegre edilmesini sağlar.

AppMaster ile prototip oluşturma, belirli bir endüstri veya uygulama türü ile sınırlı değildir. Platformun esnekliği ve güçlü özellik seti, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri, içerik yönetim sistemleri (CMS), sosyal ağ uygulamaları, e-ticaret çözümleri ve kurumsal kaynak planlama (ERP) araçları dahil olmak üzere çok çeşitli prototiplerin oluşturulmasını sağlar. , diğerleri arasında.

AppMaster no-code prototip oluşturma yetenekleri, her boyuttan, sektörden ve teknik beceri seviyesinden işletme ve kuruluşa çok sayıda avantaj sunar. Bu avantajlar şunları içerir:

Hızlandırılmış pazara sürüm süresi – Prototip oluşturma ve geliştirme ile ilgili azaltılmış çaba, süre ve karmaşıklık, ürünlerin pazara daha hızlı sunulmasına olanak tanıyarak günümüzün hızlı tempolu ve dinamik iş ortamında rekabet avantajı sağlar.

Düşük maliyetler – AppMaster sezgisel, no-code ortamı, pahalı geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha hızlı, daha verimli prototip oluşturmaya olanak tanıyarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.

sezgisel, ortamı, pahalı geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha hızlı, daha verimli prototip oluşturmaya olanak tanıyarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Geliştirilmiş işbirliği – AppMaster , prototip oluşturma için görsel, anlaşılması kolay bir platform sağlayarak geliştiriciler, ürün yöneticileri, iş analistleri ve son kullanıcılar dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırarak daha kapsayıcı ve yapıcı bir geliştirme sürecini teşvik eder.

, prototip oluşturma için görsel, anlaşılması kolay bir platform sağlayarak geliştiriciler, ürün yöneticileri, iş analistleri ve son kullanıcılar dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırarak daha kapsayıcı ve yapıcı bir geliştirme sürecini teşvik eder. En aza indirilmiş teknik borç – AppMaster uygulamaları her güncelleme veya değişiklikle sıfırdan yeniden oluşturma yeteneği sayesinde, teknik borç en aza indirilerek nihai ürünün temiz, güvenli ve optimum şekilde çalışması sağlanır.

Prototip oluşturma, no-code uygulama geliştirme sürecinin çok önemli bir bileşenidir. İşletmeler ve kuruluşlar, AppMaster güçlü özelliklerinden ve yeteneklerinden yararlanarak yazılım projelerini verimli bir şekilde tasarlayabilir, test edebilir ve iyileştirerek nihai başarılarını ve kullanıcı memnuniyetini sağlamaya yardımcı olabilir.