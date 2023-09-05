Model-Görünüm-GörünümModel (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM), özellikle mobil uygulamalar bağlamında kullanıcı arayüzü (UI) geliştirmedeki endişelerin ayrımını basitleştirmek ve geliştirmek için tanıtılan bir yazılım mimarisi modelidir. MVC'nin karmaşık UI senaryolarını işlerken karşılaştığı bazı sınırlamaları gidermeyi amaçlayan Model-Görünüm-Denetleyici (MVC) modelinin bir uzantısıdır. MVVM, geliştiricilerin uygulamalarındaki karmaşıklıkları yönetmelerine ve bakımı basitleştirmelerine yardımcı olan daha temiz, daha modüler ve test edilebilir bir mimariyi destekler.

MVVM'de üç ana bileşen vardır:

Model: Uygulamanın verilerini ve iş mantığını temsil eder. Model, uygulamanın durumunu ve verileri işlemek için gereken tüm gerekli veri işleme veya doğrulama mantığını saklar. Bu bileşen kullanıcı arayüzünden bağımsızdır ve genellikle veritabanları, RESTful API'ler veya diğer ağ hizmetleri gibi harici sistemlerle etkileşime girer. Görünüm: Uygulamanın görsel temsilini ve kullanıcı etkileşimi katmanını temsil eder. Modelin verilerini kullanıcıya görüntüler, kullanıcı girişini alır ve verileri işlemek için ViewModel ile iletişim kurar. Görünüm genellikle duyarlı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sağlayan düğmeler, metin alanları ve etiketler gibi öğelerden oluşur. ViewModel: Görünüm ve Model arasında aracı görevi görür. Görünümün gerektirdiği veri ve komutların ortaya çıkarılmasından, kullanıcı eylemlerine yanıt verilmesinden ve gerektiğinde Modelin güncellenmesinden sorumludur. ViewModel, Modelin verilerinin ve işlemlerinin karmaşıklığını soyutlayarak Görünümün çalışması için daha basit ve daha odaklı bir yapı sunar. Denetleyicinin Görünümü doğrudan değiştirebildiği MVC modelinin aksine ViewModel, herhangi bir doğrudan referanstan veya belirli View öğelerine bağımlılıktan uzak kalır ve bu da daha fazla esneklik ve yeniden kullanılabilirlik sağlar.

MVVM'nin önemli bir yönü, View ve ViewModel arasında iki yönlü veri bağlama yeteneğidir. Bu veri bağlama bağlantısı, ViewModel'deki değişikliklerin otomatik olarak Görünüm'e yansıtılmasını ve bunun tersinin sağlanmasına yardımcı olur. Bu, ViewModel'in, UI bileşenleriyle doğrudan etkileşime girmek zorunda kalmadan View ile verileri senkronize etmesini sağlar ve View ile ViewModel arasındaki bağlantıyı önemli ölçüde azaltır.

MVVM modelini uygulamak, mobil uygulama geliştirmeye çeşitli şekillerde önemli ölçüde fayda sağlayabilir:

Sürdürülebilirlik: MVVM, endişeleri ayırarak ve bileşenler arasındaki bağımlılıkları azaltarak daha modüler ve anlaşılması kolay bir kod tabanına olanak tanır; bu da kod bakımının daha kolay olmasını ve yeni ekip üyeleri için daha hızlı benimsenmesini sağlar.

MVVM, endişeleri ayırarak ve bileşenler arasındaki bağımlılıkları azaltarak daha modüler ve anlaşılması kolay bir kod tabanına olanak tanır; bu da kod bakımının daha kolay olmasını ve yeni ekip üyeleri için daha hızlı benimsenmesini sağlar. Test Edilebilirlik: View ve ViewModel arasındaki ayrım, View'a doğrudan referans içermediğinden ViewModel'in daha basit birim testine olanak tanır. Bu, daha sağlam ve hatasız bir uygulamayı teşvik eder.

View ve ViewModel arasındaki ayrım, View'a doğrudan referans içermediğinden ViewModel'in daha basit birim testine olanak tanır. Bu, daha sağlam ve hatasız bir uygulamayı teşvik eder. Yeniden Kullanılabilirlik: ViewModel, platforma özgü herhangi bir bağımlılığa sahip olmadığı için birden fazla Görünümde ve hatta farklı platformlarda yeniden kullanılabilir. Bu, geliştirme süresinin azalmasına ve uygulamalar arasında tutarlılığın artmasına yol açabilir.

ViewModel, platforma özgü herhangi bir bağımlılığa sahip olmadığı için birden fazla Görünümde ve hatta farklı platformlarda yeniden kullanılabilir. Bu, geliştirme süresinin azalmasına ve uygulamalar arasında tutarlılığın artmasına yol açabilir. Ölçeklenebilirlik: MVVM'nin modüler mimarisi, mevcut uygulama yapısı ve özelliklerinde minimum kesinti ile gelecekteki büyüme ve uygulama gereksinimlerindeki değişikliklerin karşılanmasına yardımcı olabilir.

Android'in Jetpack'i ve iOS'un SwiftUI gibi birçok popüler mobil uygulama çerçevesi ve kitaplığı, MVVM mimarisini benimsemiş ve geliştiricilerin uygulamalarında MVVM modellerini verimli bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak için yerleşik destek sağlamaktadır.

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