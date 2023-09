Modèle-Vue-VueModèle (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) est un modèle d'architecture logicielle introduit pour simplifier et améliorer la séparation des préoccupations dans le développement d'interfaces utilisateur (UI), en particulier dans le contexte d'applications mobiles. Il s'agit d'une extension du modèle Model-View-Controller (MVC), visant à résoudre certaines des limitations auxquelles MVC est confronté lors de la gestion de scénarios d'interface utilisateur complexes. MVVM promeut une architecture plus propre, plus modulaire et testable qui aide les développeurs à gérer les complexités et à simplifier la maintenance de leurs applications.

Dans MVVM, il y a trois composants principaux :

Modèle : représente les données et la logique métier de l'application. Le modèle stocke l'état de l'application et toute logique de traitement ou de validation des données nécessaire pour manipuler les données. Ce composant est indépendant de l'interface utilisateur et interagit généralement avec des systèmes externes, tels que des bases de données, des API RESTful ou d'autres services réseau. Vue : représente la couche de représentation visuelle et d'interaction utilisateur de l'application. Il affiche les données du modèle à l'utilisateur, reçoit les entrées de l'utilisateur et communique avec le ViewModel pour manipuler les données. La vue se compose généralement d'éléments tels que des boutons, des champs de texte et des étiquettes qui offrent une expérience utilisateur réactive et engageante. ViewModel : agit comme intermédiaire entre la vue et le modèle. Il est chargé d'exposer les données et les commandes requises par la vue, de répondre aux actions de l'utilisateur et de mettre à jour le modèle si nécessaire. Le ViewModel résume la complexité des données et des opérations du modèle, présentant une structure plus simple et plus ciblée avec laquelle la vue peut travailler. Contrairement au modèle MVC, où le contrôleur peut manipuler directement la vue, le ViewModel reste libre de toute référence directe ou dépendance à des éléments de vue spécifiques, ce qui permet une plus grande flexibilité et réutilisation.

Un aspect crucial de MVVM est la capacité à établir une liaison de données bidirectionnelle entre View et ViewModel. Cette connexion de liaison de données permet de garantir que les modifications apportées au ViewModel sont automatiquement reflétées dans la vue, et vice versa. Cela permet au ViewModel de synchroniser les données avec la vue sans avoir à interagir directement avec les composants de l'interface utilisateur, réduisant considérablement le couplage entre la vue et le ViewModel.

La mise en œuvre du modèle MVVM peut bénéficier de manière significative au développement d'applications mobiles de plusieurs manières :

Maintenabilité : en séparant les problèmes et en réduisant les dépendances entre les composants, MVVM permet une base de code plus modulaire et plus facile à comprendre, ce qui se traduit par une maintenance du code plus facile et une adoption plus rapide pour les nouveaux membres de l'équipe.

en séparant les problèmes et en réduisant les dépendances entre les composants, MVVM permet une base de code plus modulaire et plus facile à comprendre, ce qui se traduit par une maintenance du code plus facile et une adoption plus rapide pour les nouveaux membres de l'équipe. Testabilité : la séparation entre View et ViewModel permet des tests unitaires plus simples du ViewModel, car il ne contient aucune référence directe à la View. Cela favorise une application plus robuste et sans erreur.

la séparation entre View et ViewModel permet des tests unitaires plus simples du ViewModel, car il ne contient aucune référence directe à la View. Cela favorise une application plus robuste et sans erreur. Réutilisabilité : le ViewModel peut être réutilisé sur plusieurs vues ou même sur différentes plates-formes, car il n'a aucune dépendance spécifique à la plate-forme. Cela peut conduire à une réduction du temps de développement et à une cohérence accrue entre les applications.

le ViewModel peut être réutilisé sur plusieurs vues ou même sur différentes plates-formes, car il n'a aucune dépendance spécifique à la plate-forme. Cela peut conduire à une réduction du temps de développement et à une cohérence accrue entre les applications. Évolutivité : l'architecture modulaire de MVVM peut aider à s'adapter à la croissance future et aux changements dans les exigences des applications avec une perturbation minimale de la structure et des fonctionnalités des applications existantes.

Plusieurs frameworks et bibliothèques d'applications mobiles populaires, comme Jetpack d'Android et SwiftUI d'iOS, ont adopté l'architecture MVVM et fournissent une prise en charge intégrée pour aider les développeurs à implémenter efficacement les modèles MVVM dans leurs applications.

Chez AppMaster, notre plate no-code encapsule les meilleures pratiques de MVVM et d'autres modèles architecturaux pour offrir une expérience de développement transparente et rapide pour les applications mobiles, Web et backend. Nos outils visuels pour la modélisation des données, la conception de logique métier et la création d'interface utilisateur permettent aux clients de concevoir et de créer des applications qui respectent les principes MVVM et peuvent évoluer pour gérer des cas d'utilisation à forte charge et en entreprise. Avec AppMaster, vous pouvez générer et déployer des solutions logicielles complètes, comprenant un backend de serveur, une application Web et des applications mobiles natives pour Android et iOS, sans compromettre les performances, la maintenabilité ou l'évolutivité.