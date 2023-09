Modello-Vista-VistaModel (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) è un modello architetturale software introdotto per semplificare e migliorare la separazione degli aspetti nello sviluppo dell'interfaccia utente (UI), in particolare nel contesto delle applicazioni mobili. Si tratta di un'estensione del modello Model-View-Controller (MVC), che mira a risolvere alcune delle limitazioni che MVC deve affrontare durante la gestione di scenari di interfaccia utente complessi. MVVM promuove un'architettura più pulita, modulare e testabile che aiuta gli sviluppatori a gestire le complessità e a semplificare la manutenzione delle loro applicazioni.

In MVVM, ci sono tre componenti principali:

Modello: rappresenta i dati e la logica aziendale dell'applicazione. Il modello memorizza lo stato dell'applicazione e qualsiasi logica di elaborazione o convalida dei dati necessaria per manipolare i dati. Questo componente è indipendente dall'interfaccia utente e in genere interagisce con sistemi esterni, come database, API RESTful o altri servizi di rete. Visualizza: rappresenta la rappresentazione visiva e il livello di interazione dell'utente dell'applicazione. Visualizza i dati del modello all'utente, riceve l'input dell'utente e comunica con ViewModel per manipolare i dati. La vista è generalmente costituita da elementi come pulsanti, campi di testo ed etichette che forniscono un'esperienza utente reattiva e coinvolgente. ViewModel: funge da intermediario tra la vista e il modello. È responsabile dell'esposizione dei dati e dei comandi richiesti dalla vista, della risposta alle azioni dell'utente e dell'aggiornamento del modello secondo necessità. Il ViewModel astrae le complessità dei dati e delle operazioni del modello, presentando una struttura più semplice e mirata con cui la vista può lavorare. A differenza del pattern MVC, in cui il Controller può manipolare direttamente la View, il ViewModel rimane libero da qualsiasi riferimento diretto o dipendenza da elementi View specifici, consentendo una maggiore flessibilità e riusabilità.

Un aspetto cruciale di MVVM è la capacità di stabilire un'associazione dati bidirezionale tra View e ViewModel. Questa connessione di associazione dati aiuta a garantire che le modifiche nel ViewModel si riflettano automaticamente nella View e viceversa. Ciò consente a ViewModel di sincronizzare i dati con View senza dover interagire direttamente con i componenti dell'interfaccia utente, riducendo sostanzialmente l'accoppiamento tra View e ViewModel.

L'implementazione del modello MVVM può apportare vantaggi significativi allo sviluppo di applicazioni mobili in diversi modi:

Manutenibilità: separando le preoccupazioni e riducendo le dipendenze tra i componenti, MVVM consente una base di codice più modulare e di facile comprensione, che si traduce in una manutenzione del codice più semplice e un'adozione più rapida per i nuovi membri del team.

Testabilità: la separazione tra View e ViewModel consente test unitari più semplici di ViewModel, poiché non contiene riferimenti diretti a View. Ciò promuove un'applicazione più robusta e priva di errori.

Riutilizzabilità: ViewModel può essere riutilizzato su più visualizzazioni o anche su piattaforme diverse, poiché non presenta dipendenze specifiche della piattaforma. Ciò può portare a tempi di sviluppo ridotti e a una maggiore coerenza tra le applicazioni.

Scalabilità: l'architettura modulare di MVVM può aiutare a soddisfare la crescita futura e i cambiamenti nei requisiti delle applicazioni con un'interruzione minima della struttura e delle funzionalità dell'applicazione esistente.

Diversi framework e librerie di app mobili popolari, come Jetpack di Android e SwiftUI di iOS, hanno abbracciato l'architettura MVVM e forniscono supporto integrato per aiutare gli sviluppatori a implementare in modo efficiente i modelli MVVM nelle loro applicazioni.

