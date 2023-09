Model-View-ViewModel (MVVM) is een softwarearchitectuurpatroon dat werd geïntroduceerd om de scheiding van aandachtspunten bij de ontwikkeling van gebruikersinterfaces (UI) te vereenvoudigen en te verbeteren, met name in de context van mobiele applicaties. Het is een uitbreiding van het Model-View-Controller (MVC)-patroon, bedoeld om enkele van de beperkingen aan te pakken waarmee MVC wordt geconfronteerd bij het omgaan met complexe UI-scenario's. MVVM promoot een schonere, meer modulaire en testbare architectuur die ontwikkelaars helpt de complexiteit te beheren en het onderhoud van hun applicaties te vereenvoudigen.

In MVVM zijn er drie primaire componenten:

Model: vertegenwoordigt de gegevens en bedrijfslogica van de toepassing. Het model slaat de status van de applicatie op en alle noodzakelijke gegevensverwerkings- of validatielogica die nodig is om de gegevens te manipuleren. Dit onderdeel is onafhankelijk van de gebruikersinterface en communiceert doorgaans met externe systemen, zoals databases, RESTful API's of andere netwerkdiensten. Weergave: vertegenwoordigt de visuele weergave en gebruikersinteractielaag van de applicatie. Het geeft de gegevens van het model aan de gebruiker weer, ontvangt gebruikersinvoer en communiceert met het ViewModel om de gegevens te manipuleren. De weergave bestaat over het algemeen uit elementen zoals knoppen, tekstvelden en labels die een responsieve en boeiende gebruikerservaring bieden. ViewModel: fungeert als tussenpersoon tussen de weergave en het model. Het is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de gegevens en opdrachten die nodig zijn voor de weergave, het reageren op gebruikersacties en het bijwerken van het model indien nodig. Het ViewModel abstraheert de complexiteit van de gegevens en bewerkingen van het model en presenteert een eenvoudigere en meer gerichte structuur waarmee de weergave kan werken. In tegenstelling tot het MVC-patroon, waarbij de controller de weergave rechtstreeks kan manipuleren, blijft het ViewModel vrij van elke directe verwijzing naar of afhankelijkheid van specifieke weergave-elementen, waardoor een grotere flexibiliteit en herbruikbaarheid mogelijk is.

Een cruciaal aspect van MVVM is de mogelijkheid om tweerichtingsgegevensbinding tot stand te brengen tussen View en ViewModel. Deze databindingsverbinding zorgt ervoor dat wijzigingen in het ViewModel automatisch worden weerspiegeld in de View, en omgekeerd. Hierdoor kan het ViewModel gegevens synchroniseren met de View zonder directe interactie met UI-componenten, waardoor de koppeling tussen de View en ViewModel aanzienlijk wordt verminderd.

Het implementeren van het MVVM-patroon kan de ontwikkeling van mobiele applicaties op verschillende manieren aanzienlijk ten goede komen:

Onderhoudbaarheid: Door de zorgen te scheiden en de afhankelijkheden tussen componenten te verminderen, zorgt MVVM voor een meer modulaire en gemakkelijk te begrijpen codebasis, wat resulteert in eenvoudiger codeonderhoud en snellere acceptatie door nieuwe teamleden.

Door de zorgen te scheiden en de afhankelijkheden tussen componenten te verminderen, zorgt MVVM voor een meer modulaire en gemakkelijk te begrijpen codebasis, wat resulteert in eenvoudiger codeonderhoud en snellere acceptatie door nieuwe teamleden. Testbaarheid: De scheiding tussen View en ViewModel maakt het eenvoudiger om eenheden van het ViewModel te testen, omdat het geen directe verwijzingen naar de View bevat. Dit bevordert een robuustere, foutloze toepassing.

De scheiding tussen View en ViewModel maakt het eenvoudiger om eenheden van het ViewModel te testen, omdat het geen directe verwijzingen naar de View bevat. Dit bevordert een robuustere, foutloze toepassing. Herbruikbaarheid: Het ViewModel kan worden hergebruikt in meerdere weergaven of zelfs op verschillende platforms, omdat het geen platformspecifieke afhankelijkheden heeft. Dit kan leiden tot een kortere ontwikkeltijd en een grotere consistentie tussen applicaties.

Het ViewModel kan worden hergebruikt in meerdere weergaven of zelfs op verschillende platforms, omdat het geen platformspecifieke afhankelijkheden heeft. Dit kan leiden tot een kortere ontwikkeltijd en een grotere consistentie tussen applicaties. Schaalbaarheid: De modulaire architectuur van MVVM kan toekomstige groei en veranderingen in applicatievereisten helpen accommoderen met minimale verstoring van de bestaande applicatiestructuur en -functies.

Verschillende populaire raamwerken en bibliotheken voor mobiele apps, zoals Jetpack van Android en SwiftUI van iOS, hebben de MVVM-architectuur omarmd en bieden ingebouwde ondersteuning om ontwikkelaars te helpen MVVM-patronen efficiënt in hun applicaties te implementeren.

