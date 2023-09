Modelo-View-ViewModel (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) é um padrão de arquitetura de software que foi introduzido para simplificar e aprimorar a separação de preocupações no desenvolvimento de interface de usuário (UI), particularmente no contexto de aplicativos móveis. É uma extensão do padrão Model-View-Controller (MVC), com o objetivo de abordar algumas das limitações que o MVC enfrenta ao lidar com cenários complexos de UI. O MVVM promove uma arquitetura mais limpa, modular e testável que ajuda os desenvolvedores a gerenciar complexidades e simplificar a manutenção em seus aplicativos.

No MVVM, existem três componentes principais:

Modelo: Representa os dados e a lógica de negócios da aplicação. O modelo armazena o estado do aplicativo e qualquer processamento de dados ou lógica de validação necessária para manipular os dados. Este componente é independente da UI e normalmente interage com sistemas externos, como bancos de dados, APIs RESTful ou outros serviços de rede. Visualizar: Representa a representação visual e a camada de interação do usuário da aplicação. Ele exibe os dados do modelo ao usuário, recebe a entrada do usuário e se comunica com o ViewModel para manipular os dados. A Visualização geralmente consiste em elementos como botões, campos de texto e rótulos que fornecem uma experiência de usuário responsiva e envolvente. ViewModel: atua como intermediário entre a Visualização e o Modelo. É responsável por expor os dados e comandos exigidos pela View, responder às ações do usuário e atualizar o Modelo conforme necessário. O ViewModel abstrai as complexidades dos dados e operações do Modelo, apresentando uma estrutura mais simples e focada para o View trabalhar. Ao contrário do padrão MVC, onde o Controller pode manipular diretamente a View, o ViewModel permanece livre de qualquer referência direta ou dependência de elementos específicos da View, permitindo maior flexibilidade e reutilização.

Um aspecto crucial do MVVM é a capacidade de estabelecer ligação de dados bidirecional entre View e ViewModel. Essa conexão de vinculação de dados ajuda a garantir que as alterações no ViewModel sejam refletidas automaticamente na View e vice-versa. Isso permite que o ViewModel sincronize dados com o View sem precisar interagir diretamente com os componentes da UI, reduzindo substancialmente o acoplamento entre o View e o ViewModel.

A implementação do padrão MVVM pode beneficiar significativamente o desenvolvimento de aplicativos móveis de várias maneiras:

Capacidade de manutenção: ao separar preocupações e reduzir dependências entre componentes, o MVVM permite uma base de código mais modular e fácil de entender, o que resulta em manutenção de código mais fácil e adoção mais rápida para novos membros da equipe.

Testabilidade: A separação entre View e ViewModel permite testes de unidade mais diretos do ViewModel, pois não contém referências diretas ao View. Isso promove um aplicativo mais robusto e livre de erros.

Reutilização: O ViewModel pode ser reutilizado em múltiplas Views ou mesmo em diferentes plataformas, pois não possui dependências específicas de plataforma. Isso pode levar à redução do tempo de desenvolvimento e ao aumento da consistência entre os aplicativos.

Escalabilidade: A arquitetura modular do MVVM pode ajudar a acomodar o crescimento futuro e as mudanças nos requisitos dos aplicativos com interrupção mínima na estrutura e nos recursos existentes do aplicativo.

Várias estruturas e bibliotecas populares de aplicativos móveis, como o Jetpack do Android e SwiftUI do iOS, adotaram a arquitetura MVVM e fornecem suporte integrado para ajudar os desenvolvedores a implementar com eficiência padrões MVVM em seus aplicativos.

