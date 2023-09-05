نموذج-عرض-عرض-نموذج (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) هو نمط معماري برمجي تم تقديمه لتبسيط وتعزيز فصل الاهتمامات في تطوير واجهة المستخدم (UI)، خاصة في سياق تطبيقات الهاتف المحمول. وهو امتداد لنمط Model-View-Controller (MVC)، ويهدف إلى معالجة بعض القيود التي يواجهها MVC عند التعامل مع سيناريوهات واجهة المستخدم المعقدة. تعمل MVVM على تعزيز بنية أنظف وأكثر نمطية وقابلة للاختبار تساعد المطورين على إدارة التعقيدات وتبسيط الصيانة في تطبيقاتهم.

في MVVM، هناك ثلاثة مكونات أساسية:

النموذج: يمثل بيانات التطبيق ومنطق الأعمال. يقوم النموذج بتخزين حالة التطبيق وأي معالجة بيانات ضرورية أو منطق التحقق من الصحة مطلوب لمعالجة البيانات. هذا المكون مستقل عن واجهة المستخدم ويتفاعل عادةً مع الأنظمة الخارجية، مثل قواعد البيانات أو واجهات برمجة تطبيقات RESTful أو خدمات الشبكة الأخرى. العرض: يمثل التمثيل المرئي وطبقة تفاعل المستخدم للتطبيق. يعرض بيانات النموذج للمستخدم، ويتلقى مدخلات المستخدم، ويتواصل مع ViewModel لمعالجة البيانات. يتكون العرض عمومًا من عناصر مثل الأزرار وحقول النص والتسميات التي توفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وجذابة. ViewModel: يعمل كوسيط بين العرض والنموذج. وهو مسؤول عن كشف البيانات والأوامر التي يتطلبها العرض، والاستجابة لإجراءات المستخدم، وتحديث النموذج حسب الحاجة. يلخص ViewModel تعقيدات بيانات النموذج وعملياته، ويقدم بنية أبسط وأكثر تركيزًا لطريقة العرض للعمل معها. على عكس نمط MVC، حيث يمكن لوحدة التحكم التعامل مع العرض مباشرة، يظل ViewModel خاليًا من أي مرجع مباشر أو تبعية لعناصر عرض محددة، مما يسمح بمزيد من المرونة وقابلية إعادة الاستخدام.

أحد الجوانب الحاسمة في MVVM هو القدرة على إنشاء ربط بيانات ثنائي الاتجاه بين العرض وViewModel. يساعد اتصال ربط البيانات هذا على ضمان انعكاس التغييرات في ViewModel تلقائيًا في العرض، والعكس صحيح. يتيح ذلك لـ ViewModel مزامنة البيانات مع طريقة العرض دون الحاجة إلى التفاعل مباشرة مع مكونات واجهة المستخدم، مما يقلل بشكل كبير من الاقتران بين طريقة العرض وViewModel.

يمكن أن يفيد تنفيذ نمط MVVM بشكل كبير في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بعدة طرق:

قابلية الصيانة: من خلال فصل المخاوف وتقليل التبعيات بين المكونات، تسمح MVVM بقاعدة تعليمات برمجية أكثر نمطية وسهلة الفهم، مما يؤدي إلى صيانة أسهل للتعليمات البرمجية واعتماد أسرع لأعضاء الفريق الجدد.

من خلال فصل المخاوف وتقليل التبعيات بين المكونات، تسمح MVVM بقاعدة تعليمات برمجية أكثر نمطية وسهلة الفهم، مما يؤدي إلى صيانة أسهل للتعليمات البرمجية واعتماد أسرع لأعضاء الفريق الجدد. القابلية للاختبار: يسمح الفصل بين View وViewModel باختبار وحدة أكثر وضوحًا لـ ViewModel، حيث أنه لا يحتوي على إشارات مباشرة إلى العرض. وهذا يعزز تطبيقًا أكثر قوة وخاليًا من الأخطاء.

يسمح الفصل بين View وViewModel باختبار وحدة أكثر وضوحًا لـ ViewModel، حيث أنه لا يحتوي على إشارات مباشرة إلى العرض. وهذا يعزز تطبيقًا أكثر قوة وخاليًا من الأخطاء. قابلية إعادة الاستخدام: يمكن إعادة استخدام ViewModel عبر طرق عرض متعددة أو حتى عبر منصات مختلفة، لأنه لا يحتوي على أي تبعيات خاصة بالنظام الأساسي. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل وقت التطوير وزيادة الاتساق عبر التطبيقات.

يمكن إعادة استخدام ViewModel عبر طرق عرض متعددة أو حتى عبر منصات مختلفة، لأنه لا يحتوي على أي تبعيات خاصة بالنظام الأساسي. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل وقت التطوير وزيادة الاتساق عبر التطبيقات. قابلية التوسع: يمكن أن تساعد البنية المعيارية لـ MVVM في استيعاب النمو المستقبلي والتغيرات في متطلبات التطبيق مع الحد الأدنى من التعطيل لبنية التطبيق وميزاته الحالية.

العديد من أطر عمل ومكتبات تطبيقات الهاتف المحمول الشائعة، مثل Jetpack لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، تبنت بنية MVVM وتوفر دعمًا مدمجًا لمساعدة المطورين على تنفيذ أنماط MVVM بكفاءة في تطبيقاتهم.

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