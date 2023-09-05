hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Модель-Представление-ViewModel (MVVM)

05, сент. 2023

Model-View-ViewModel (MVVM) — это архитектурный шаблон программного обеспечения, который был введен для упрощения и улучшения разделения задач при разработке пользовательского интерфейса (UI), особенно в контексте мобильных приложений. Это расширение шаблона Модель-Представление-Контроллер (MVC), призванное устранить некоторые ограничения, с которыми сталкивается MVC при обработке сложных сценариев пользовательского интерфейса. MVVM предлагает более чистую, модульную и тестируемую архитектуру, которая помогает разработчикам справляться со сложностями и упрощать обслуживание своих приложений.

В MVVM есть три основных компонента:

  1. Модель: представляет данные и бизнес-логику приложения. Модель хранит состояние приложения и всю необходимую логику обработки или проверки данных, необходимую для манипулирования данными. Этот компонент не зависит от пользовательского интерфейса и обычно взаимодействует с внешними системами, такими как базы данных, API-интерфейсы RESTful или другие сетевые службы.
  2. Представление: представляет визуальное представление и уровень взаимодействия с пользователем приложения. Он отображает данные модели пользователю, получает пользовательский ввод и взаимодействует с ViewModel для управления данными. Представление обычно состоит из таких элементов, как кнопки, текстовые поля и метки, которые обеспечивают отзывчивый и привлекательный пользовательский интерфейс.
  3. ViewModel: действует как посредник между представлением и моделью. Он отвечает за предоставление данных и команд, необходимых для представления, реагирование на действия пользователя и обновление модели по мере необходимости. ViewModel абстрагирует сложности данных и операций Модели, представляя более простую и целенаправленную структуру для работы Представления. В отличие от шаблона MVC, где контроллер может напрямую манипулировать представлением, ViewModel остается свободным от каких-либо прямых ссылок или зависимостей от конкретных элементов представления, что обеспечивает большую гибкость и возможность повторного использования.

Одним из важнейших аспектов MVVM является возможность устанавливать двустороннюю привязку данных между представлением и моделью представления. Это соединение привязки данных помогает гарантировать, что изменения в ViewModel автоматически отражаются в представлении, и наоборот. Это позволяет ViewModel синхронизировать данные с View без необходимости напрямую взаимодействовать с компонентами пользовательского интерфейса, что существенно снижает связь между View и ViewModel.

Реализация шаблона MVVM может существенно улучшить разработку мобильных приложений по нескольким причинам:

  • Удобство сопровождения. Разделяя задачи и уменьшая зависимости между компонентами, MVVM позволяет создать более модульную и понятную базу кода, что упрощает обслуживание кода и ускоряет его внедрение новыми членами команды.
  • Тестируемость: разделение ViewModel и ViewModel позволяет упростить модульное тестирование ViewModel, поскольку оно не содержит прямых ссылок на View. Это способствует созданию более надежного и безошибочного приложения.
  • Возможность повторного использования: ViewModel можно повторно использовать в нескольких представлениях или даже на разных платформах, поскольку она не имеет каких-либо зависимостей, специфичных для платформы. Это может привести к сокращению времени разработки и повышению согласованности между приложениями.
  • Масштабируемость. Модульная архитектура MVVM может помочь приспособиться к будущему росту и изменениям требований приложений с минимальным нарушением существующей структуры и функций приложения.

Несколько популярных платформ и библиотек мобильных приложений, таких как Jetpack для Android и SwiftUI для iOS, используют архитектуру MVVM и предоставляют встроенную поддержку, помогающую разработчикам эффективно реализовывать шаблоны MVVM в своих приложениях.

В AppMaster наша платформа no-code объединяет лучшие практики MVVM и других архитектурных шаблонов, чтобы обеспечить бесперебойную и быструю разработку мобильных, веб-приложений и серверных приложений. Наши визуальные инструменты для моделирования данных, проектирования бизнес-логики и создания пользовательского интерфейса позволяют клиентам проектировать и создавать приложения, которые соответствуют принципам MVVM и могут масштабироваться для обработки случаев высокой нагрузки и корпоративного использования. С помощью AppMaster вы можете создавать и развертывать комплексные программные решения, включающие серверную часть, веб-приложение и собственные мобильные приложения для Android и iOS, без ущерба для производительности, удобства обслуживания или масштабируемости.

Изучите больше терминов:
Биометрическая аутентификация Брайлевский дисплей Быстрая разработка приложений (RAD) Декомпиляция приложения Дополненная реальность (AR) Доступность для мобильных устройств Кроссплатформенное приложение Мобильные облачные вычисления Прогрессивное веб-приложение (PWA) Регистрация приложения Репозиторий кода Рефакторинг кода Синхронизация данных Синхронный вызов Сначала офлайн Управление жестами

Похожие статьи

Будущее без кода: прогнозы и роль REST API
date 15, сент. 2023 clock 6 мин
Будущее без кода: прогнозы и роль REST API
Узнайте, как платформы без программирования формируют будущее разработки программного обеспечения, а также узнайте, какую важную роль REST API играют в объединении различных приложений.
No-code API Low-code
Лучшие книги по рефакторингу
date 15, сент. 2023 clock 5 мин
Лучшие книги по рефакторингу
Откройте для себя лучшие книги по рефакторингу для разработчиков, которые помогут улучшить ваши навыки кодирования и шаблоны проектирования.
Web App Mobile App Development
Сравните конструкторы приложений с функцией перетаскивания
date 15, сент. 2023 clock 7 мин
Сравните конструкторы приложений с функцией перетаскивания
Подробное сравнение лучших разработчиков приложений с функцией перетаскивания, представленных на рынке в 2023 году, включая функции, цены и реальные варианты использования.
App Builder Comparison Review
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь