Kodsuz geliştirme bağlamında "barındırma", bir sunucuda uygulamaların, web sitelerinin ve verilerin bulunabileceği, böylece son kullanıcılar tarafından erişilebileceği, çalıştırılabileceği ve yönetilebileceği bir alan sağlama sürecini ifade eder. Barındırma çözümleri, müşterilerin bilgi işlem kaynaklarından, ağ bant genişliğinden ve depolama altyapısından yararlanmasını sağlayarak uygulamalarını 7/24 kullanılabilir ve erişilebilir hale getirir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün kritik bir bileşeni olan barındırma, AppMaster gibi no-code araçlarla oluşturulan uygulamaların devreye alınmasında ve ölçeklendirilmesinde çok önemli bir rol oynar.

Barındırma hizmetleri, paylaşılan barındırma, sanal özel sunucu (VPS) barındırma, özel barındırma, bulut barındırma ve yönetilen barındırma içerir. Her barındırma seçeneği, farklı gereksinimlere ve bütçelere hitap ederek bir dizi özellik, performans düzeyi ve temel alınan altyapı üzerinde kontrol sunar. Örneğin, paylaşılan barındırma genellikle daha uygun maliyetlidir ancak sınırlı kaynaklara ve performans özelliklerine sahiptir. Bunun aksine, adanmış barındırma daha güçlü ve performanslı bir ortam sağlar, ancak genellikle daha yüksek bir fiyata gelir. Bulut tabanlı barındırma, benzersiz ölçeklenebilirlik, esneklik ve küresel erişim avantajları sunarak onu dağıtılmış uygulamalar ve yüksek trafikli iş yükleri için uygun hale getirir.

AppMaster no-code platformu, müşterilerinin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, tekliflerini son kullanıcılara etkili bir şekilde sunmak için güvenilir barındırma hizmetleri gerektirir. AppMaster şirket içi, docker konteynerleri ve bulut tabanlı barındırma dahil olmak üzere çeşitli dağıtım seçenekleri sunarak barındırma sorununu giderir. Uygulamalar için otomatik olarak oluşturulan kaynak koduyla birleştirilen bu çeşitli barındırma seçenekleri, her müşterinin uygulamalarını kendi özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre dağıtabilmesini, test edebilmesini ve yönetebilmesini sağlar.

Performans ve ölçeklenebilirlik, rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren işletmeler için bir barındırma çözümü seçmede temel faktörlerdir. Küresel genel bulut hizmetleri pazarı, 2021'den 2028'e kadar öngörülen %16,1'lik bir YBBO ile 2020'de 312,4 milyar dolara ulaştı (kaynak: Grand View Research, Inc., 2021). Bu büyüme, görev açısından kritik uygulamaları, yüksek performanslı bilgi işlemi ve veri yoğun iş yüklerini desteklemek için gelişmiş BT altyapısına yönelik artan gereksinime bağlanabilir. AppMaster Go (Golang) kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları, güçlü performans ve ölçeklenebilirlik sunarak onları yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için ideal ve modern bulut tabanlı barındırma ortamlarıyla tamamen uyumlu hale getirir.

Bir barındırma sağlayıcısı seçerken güvenlik ve uyumluluk da çok önemli hususlardır. Finans, sağlık ve devlet gibi birçok sektör, veri depolama, işleme ve aktarmayla ilgili katı düzenlemelere ve politikalara tabidir. Bu kuruluşlar, barındırma çözümlerinin GDPR, HIPAA, SOC 2 ve PCI DSS gibi ilgili endüstri standartlarına ve yasal çerçevelere uygun olmasını sağlamalıdır. AppMaster ile uygulamalar, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veri deposu olarak çalışabilir, veri yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar ve gerekli yasal gerekliliklere uyumu sağlar.

Ayrıca barındırma çözümleri, tümü uygulama güvenilirliğini, kararlılığını ve genel performansını sürdürmek için gerekli olan izleme, günlük kaydı ve sorun giderme araçları sunmalıdır. AppMaster kapsamlı Entegre Geliştirme Ortamı (IDE), teknik borcu azaltırken geliştirme sürecini hızlandırır. Geliştiriciler, otomatik olarak oluşturulan swagger (açık API) dosyaları ve her proje için veritabanı şeması taşıma komut dosyaları gibi API belgelerine erişebilir. Bu şeffaflık ve kontrol düzeyi, sorunları giderirken ve barındırılan uygulamalar için en iyi performansı sağlarken geliştiriciler, BT ekipleri ve barındırma sağlayıcıları arasında sorunsuz işbirliğini destekler.

Barındırma, no-code geliştirmenin vazgeçilmez bir yönüdür ve AppMaster platformu, tüm uygulama geliştirme yaşam döngüsünü düzene sokmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözüm sunar. AppMaster, şirket içi, docker kapsayıcılar ve bulut tabanlı dağıtım dahil olmak üzere çeşitli barındırma seçenekleri sunarak, no-code müşterilerinin uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmelerini, test etmelerini ve dağıtmalarını sağlar. Güvenilirlik, performans, güvenlik ve uyumluluğu ön planda tutan AppMaster barındırma çözümleri, çok çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılar ve her büyüklükteki işletmenin uygulamalarını güvenle oluşturması, yönetmesi ve ölçeklendirmesi için ideal ortamı sunar.