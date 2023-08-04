Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kodlama Yok

Ağu 04, 2023

No-Code Kodlama: Bu terim, sıfırdan manuel olarak kod yazmanın geleneksel yollarından ziyade görsel ve etkileşimli arayüzler aracılığıyla uygulamaların tasarımını ve yapımını vurgulayan bir metodolojiyi tanımlayan, yazılım geliştirme alanında devrim niteliğinde bir değişimi temsil eder. Kodsuz kodlamanın özünde, farklı ihtiyaçlara hitap eden çok çeşitli yazılım uygulamaları oluşturmak için yapı taşlarını oluşturan, zengin bir yeniden kullanılabilir bileşenler dizisinden ve önceden tasarlanmış şablonlardan oluşan önceden üretilmiş bir çerçeve bulunur.

no-code kodlama dünyasında, geleneksel programlama dilleri hakkında önceden deneyimi veya bilgisi olmayanlar bile web, mobil ve sunucu arka uçları gibi farklı platformlarda çalışabilen gelişmiş yazılım uygulamalarının oluşturulmasına girişebilir. Konsept, teknik uzmanlığa sahip olmayabilecek daha geniş bir kitleye ulaşarak yazılım geliştirmeyi yalnızca erişilebilir kılmakla kalmayıp aynı zamanda oldukça verimli hale getiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaya odaklanarak basitliğe dayanmaktadır.

Forrester'ın araştırmasına göre, bu son teknoloji " az kodlu, kodsuz platformlar " için hızla büyüyen pazarın 2022'ye kadar şaşırtıcı bir şekilde 21,2 milyar dolara ulaşacağı ve bu alana artan ilgi ve yatırımın altını çizeceği tahmin ediliyor.

Örneğin, AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların veri modelleri tasarlayabilecekleri, karmaşık iş süreçleri tanımlayabilecekleri ve drag-and-drop işlevleri ve kolay gezinme yoluyla uç endpoints kurabilecekleri görsel olarak yönlendirilen bir süreçten yararlanmalarına olanak tanır. Platform, karmaşık yönleri halleder, bu görsel tasarımları gerçek kaynak koduna çevirir, derleme, test ve son olarak nihai yazılımı bulut tabanlı ortamlara dağıtır. Paradigmadaki bu değişim, temelde yazılım geliştirmenin kapsamını genişleterek, boyut ve bütçe kısıtlamalarından bağımsız olarak çeşitli işletmeler için onu daha erişilebilir ve uygulanabilir hale getirdi.

Ancak no-code kodlama yalnızca bir araç değildir; yazılım geliştirme alanını demokratikleştirmeyi amaçlayan bir felsefedir. Kuruluşlarda dijital dönüşüm için bir katalizör görevi görerek, kuruluşların manuel kodlamayla ilişkili geleneksel sınırlamalar ve karmaşıklıklarla zincirlenmeden sürekli gelişen iş ortamlarına hızla uyum sağlamalarına olanak tanır. no-code platformlar aracılığıyla oluşturulan çözümler, son derece uyarlanabilir ve çok yönlü olup, kuruluşlara dijital araçlarını iş stratejisindeki veya pazar koşullarındaki değişimlere göre değiştirme ve hizalama esnekliği sağlar.

Ayrıca, AppMaster gibi no-code platformlar, sorunsuz entegrasyon yetenekleriyle ünlüdür ve müşterilere üçüncü taraf uygulamaları veya API'leri herhangi bir sürtüşme olmadan uygulamalarına dahil etme rahatlığını sunar. Bu, yardımcı programı geliştirir ve uygulamaların işlevselliğini zenginleştirir, böylece daha fazla değer ve verimlilik sağlar.

Yönetim açısından, no-code kodlamanın, bireysel programcılara veya küçük uzman kodlama ekiplerine olan güveni azaltarak riskleri azalttığı görülmüştür. Herhangi bir değişiklik, iyileştirme veya güncelleme, karmaşık kod katmanlarına girmeden derhal yürütülebilir, böylece geliştirme döngüsünü hızlandırır ve sürekliliği sağlar.

Endüstri devleri ve geliştirme pazarları bu gelişen trendin farkına varıyor; Gartner, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasının low-code no-code no-code yönetileceğini bile tahmin ediyor. çeşitli iş ve teknoloji sektörlerine geniş kapsamlı potansiyel etkileriyle dijital çözüm yaratmanın geleceğini şekillendiriyor.

Daha fazla terimi keşfedin:
A/B Testi Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) Kodsuz Abonelik Yönetim Platformu Kodsuz Belge Yönetimi Kodsuz Beyaz Tahta Kodsuz IoT Kodsuz Kullanıcı Deneyimi (UX) Kodsuz Seyahat Rehberi Kodsuz Topluluk Kodsuz Uçuş Rezervasyonu Kodsuz Varlık Yönetimi Kodsuz Veri Madenciliği Kodsuz Yemek Teslimatı Kodsuz Çerçeve Yük Testi İş Zekası (BI)

İlgili Mesajlar

İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
date Şub 14, 2024 clock 8 Min
İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
Sektörünüzün gereksinimlerine göre uyarlanmış en iyi görsel uygulama oluşturucuyu nasıl seçeceğinizi keşfedin. Verimli uygulama geliştirme için doğru platformun temel kriterlerini ve avantajlarını öğrenin.
No-code App Builder Business
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
date Şub 13, 2024 clock 8 Min
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
Kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen yazılım platformlarını keşfedin. Karmaşık iş çözümlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran özellikleri keşfedin.
Software No-code
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
date Şub 12, 2024 clock 6 Min
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
Verimli bir şekilde prototip oluşturmada görsel uygulama oluşturucuların dönüştürücü rolünü keşfedin. Fikirlerin doğrulanması ve geliştirme sürecinin hızlandırılması açısından neden önemli olduklarını öğrenin.
No-code App Builder Productivity
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin