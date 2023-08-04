Kodlama Yok

No-Code Kodlama: Bu terim, sıfırdan manuel olarak kod yazmanın geleneksel yollarından ziyade görsel ve etkileşimli arayüzler aracılığıyla uygulamaların tasarımını ve yapımını vurgulayan bir metodolojiyi tanımlayan, yazılım geliştirme alanında devrim niteliğinde bir değişimi temsil eder. Kodsuz kodlamanın özünde, farklı ihtiyaçlara hitap eden çok çeşitli yazılım uygulamaları oluşturmak için yapı taşlarını oluşturan, zengin bir yeniden kullanılabilir bileşenler dizisinden ve önceden tasarlanmış şablonlardan oluşan önceden üretilmiş bir çerçeve bulunur.

no-code kodlama dünyasında, geleneksel programlama dilleri hakkında önceden deneyimi veya bilgisi olmayanlar bile web, mobil ve sunucu arka uçları gibi farklı platformlarda çalışabilen gelişmiş yazılım uygulamalarının oluşturulmasına girişebilir. Konsept, teknik uzmanlığa sahip olmayabilecek daha geniş bir kitleye ulaşarak yazılım geliştirmeyi yalnızca erişilebilir kılmakla kalmayıp aynı zamanda oldukça verimli hale getiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaya odaklanarak basitliğe dayanmaktadır.

Forrester'ın araştırmasına göre, bu son teknoloji " az kodlu, kodsuz platformlar " için hızla büyüyen pazarın 2022'ye kadar şaşırtıcı bir şekilde 21,2 milyar dolara ulaşacağı ve bu alana artan ilgi ve yatırımın altını çizeceği tahmin ediliyor.

Örneğin, AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların veri modelleri tasarlayabilecekleri, karmaşık iş süreçleri tanımlayabilecekleri ve drag-and-drop işlevleri ve kolay gezinme yoluyla uç endpoints kurabilecekleri görsel olarak yönlendirilen bir süreçten yararlanmalarına olanak tanır. Platform, karmaşık yönleri halleder, bu görsel tasarımları gerçek kaynak koduna çevirir, derleme, test ve son olarak nihai yazılımı bulut tabanlı ortamlara dağıtır. Paradigmadaki bu değişim, temelde yazılım geliştirmenin kapsamını genişleterek, boyut ve bütçe kısıtlamalarından bağımsız olarak çeşitli işletmeler için onu daha erişilebilir ve uygulanabilir hale getirdi.

Ancak no-code kodlama yalnızca bir araç değildir; yazılım geliştirme alanını demokratikleştirmeyi amaçlayan bir felsefedir. Kuruluşlarda dijital dönüşüm için bir katalizör görevi görerek, kuruluşların manuel kodlamayla ilişkili geleneksel sınırlamalar ve karmaşıklıklarla zincirlenmeden sürekli gelişen iş ortamlarına hızla uyum sağlamalarına olanak tanır. no-code platformlar aracılığıyla oluşturulan çözümler, son derece uyarlanabilir ve çok yönlü olup, kuruluşlara dijital araçlarını iş stratejisindeki veya pazar koşullarındaki değişimlere göre değiştirme ve hizalama esnekliği sağlar.

Ayrıca, AppMaster gibi no-code platformlar, sorunsuz entegrasyon yetenekleriyle ünlüdür ve müşterilere üçüncü taraf uygulamaları veya API'leri herhangi bir sürtüşme olmadan uygulamalarına dahil etme rahatlığını sunar. Bu, yardımcı programı geliştirir ve uygulamaların işlevselliğini zenginleştirir, böylece daha fazla değer ve verimlilik sağlar.

Yönetim açısından, no-code kodlamanın, bireysel programcılara veya küçük uzman kodlama ekiplerine olan güveni azaltarak riskleri azalttığı görülmüştür. Herhangi bir değişiklik, iyileştirme veya güncelleme, karmaşık kod katmanlarına girmeden derhal yürütülebilir, böylece geliştirme döngüsünü hızlandırır ve sürekliliği sağlar.

Endüstri devleri ve geliştirme pazarları bu gelişen trendin farkına varıyor; Gartner, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasının low-code no-code no-code yönetileceğini bile tahmin ediyor. çeşitli iş ve teknoloji sektörlerine geniş kapsamlı potansiyel etkileriyle dijital çözüm yaratmanın geleceğini şekillendiriyor.